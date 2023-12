แคมเปญระดับโลก “Only in Madrid” เปิดตัวแล้ว ณ ประเทศไทย ฉายแสงโชว์ความงดงามของเมืองหลวงสเปน

MADRID TURISMO by IFEMA Madrid ประกาศเปิดตัวแคมเปญระดับโลก “Only in Madrid,” ประจำกรุงเทพมหานคร เริ่มบรรยากาศที่เป็นกันเองด้วยการจิบไวน์และทานอาหารเรียกน้ำย่อย (ทาปาส) ยามเย็น ณ Uno Mas โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ต้อนรับสื่อมวลชนผู้มีเกียรติ และนักธุรกิจชาวไทยผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวนอกประเทศของผู้บริโภคในประเทศไทย รวมไปถึงผู้นำด้านธุรกิจในหลากหลายด้านที่มาเข้าร่วมค่ำคืนแห่ง “Only in Madrid” จิบไวน์ชิมทาปาส ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลาย ร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ เรียนรู้เรื่องราวของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม “Only in Madrid!” เป็นแคมเปญที่เปิดตัวในทวีปเอเชียโดยเฉพาะ ด้วยความร่วมมือจากเอเจนซี่ระดับโลก Connecting Travel และ Select Holding โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองและภูมิภาคอื่น ๆ ของกรุงมาดริดสู่สายตาของสาธารณชน เพื่อสร้างจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ต้องได้มาสักครั้งคุณ Janel Kok หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารประจำภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า “ในที่สุดก็ถึงเวลาของมาดริดที่จะได้เฉิดฉาย งานเปิดตัวแคมเปญของเราตั้งใจทำมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร แฟชั่น และกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่สามารถหาได้ในมาดริดเท่านั้น กรุงมาดริดเป็นสถานที่ที่คุณจะไม่มีวันเบื่อ เป็นสถานที่ที่คุณจะรู้สึกพิเศษและเป็นหนึ่งเดียวกับคนท้องถิ่น”คุณ Janel Kok ได้นำเสนอเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามหลายแห่งของกรุงมาดริดแสดงให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ และเหตุผลในการมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองและสถานที่โดยรอบสำหรับนักเดินทางชาวไทยที่กำลังมองหาความหรูหราแบบยุโรปใหม่และโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เมืองมาดริดเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่สวยงามอื่น ๆ อีก เช่น จัตุรัส Plaza Mayor พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Prado สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว แต่ละย่านในมาดริดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่ย่าน Malasaña แสนเก๋ ไปจนถึงย่าน Salamanca หรูหราสุดชิค ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำไปกับโลกแห่งการชอปปิ้ง ร้านอาหาร และระบำฟลาเมงโก เพียงขับรถออกไปไม่ไกลจากเมืองหลวง คุณก็จะพบกับชนบทอันเขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงสเน่ห์ของยุคกลาง โรงบ่มไวน์และสวนสาธารณะที่ควรค่าแก่การถ่ายภาพ สเน่ห์อันแตกต่างจากแสงสีในเมืองหลวงด้วยฉากหลังที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครที่สามารถสัมผัสได้ที่ Uno Mas ทำให้แขกทุกท่านรูสึกผ่อนคลายและได้รับประโยชน์จากการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผลต่าง ๆ ที่แคมเปญ “Only in Madrid” ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างแพร่หลาย จนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าที่เดินทางมายังกรุงมาดริดและประเทศสเปนนั้นมากขึ้นภายในงานยังมีการแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสามเหลี่ยมมรดกโลกของ UNESCO ที่ตั้งอยู่ในกรุงมาดริด อย่างเมืองมรดกโลก Alcalá de Henares, พระราชฐาน San Lorenzo de El Escoria และพระราชวังหลวง Aranjuez ที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหากเดินทางโดยรถยนต์ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะสามารถพบกับชนบทที่สวยงามไม่แพ้กันของหมู่บ้าน Patones, เมือง Chinchon และไร่องุ่นในเมือง San Martín de Valdeiglesias ด้วยเวลาเพียงแค่ 30 นาทีจากตัวเมืองอีกด้วยในระหว่างงาน ยังมีการแสดงดนตรีสด พร้อมให้สื่อมวลชนทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติอาหารของกรุงมาดริด หลังจากการนำเสนอแคมเปญ Only in Madrid เสร็จสิ้น แขกทุกท่านก็ร่วมดื่มไวน์ และลองชิม Tinto De Verano ซึ่งเป็นเครื่องดื่มฤดูร้อนแบบดั้งเดิมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวสเปน พร้อมด้วยการพูดคุยสังสรรค์อย่างผ่อนคลายท่ามกลางทาปาสแสนอร่อยที่สร้างสรรค์โดยเชฟของ Uno Masมาดริดเป็นบ้านเกิดของเหล่าแฟชั่นแบรนด์มากมาย ตั้งแต่ระดับสุดหรูหราไปจนถึงระดับแฟชั่นทั่วไป ตั้งแต่ Loewe, Balenciaga และ Manolo Blahnik ไปจนถึง Zara และ H&M ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้มาดริดเป็นหนึ่งในเมืองหลวงด้านแฟชั่นระดับนานาชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง หรือถ้าคุณต้องการจะหลีกหนีจากแฟชั่นอันหรูหรา คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเสื้อผ้า สินค้าพื้นเมืองที่ผลิตอย่างมีคุณภาพระดับพิเศษ อีกทั้งยังราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศอื่น ๆนอกเหนือไปจากเรื่องราวของแฟชั่นแล้ว มาดริดยังมีเรื่องราวความหอมเย้ายวนของอาหารที่แทรกซึมอยู่ในทุก ๆ แง่มุมวัฒนธรรมและชีวิตมีเพียงแค่ในมาดริดเท่านั้นที่คุณจะสามารถรับประทานอาหารในร้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อย่างร้าน Sobrino de Botín อัญมณีเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1725 โดยมีเมนูที่ควรลอง ได้แก่ roast suckling pig หมูหันสไตล์สเปนที่ดีที่สุดในโลก Cochinillo asado เมนูลูกหมูย่างเตาอบแบบพิเศษ และ cordero asado เนื้อแกะย่างที่นุ่มละลายในปาก พลาดไม่ได้กับเมนูสุดคลาสสิคอย่าง caracoles หอยทากสเปนในช่วงปีแรกของการเปิดตัวแคมเปญ จะมีการโปรโมทใน 16 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยโครงการนี้ประกอบด้วย; การทำการตลาดดิจิทัลในตลาด B2B และ B2C, เว็บไซต์โครงการ 11 ภาษา, เผยแพร่เนื้อหาโครงการในสื่อทั่วไปและในสื่อธุรกิจ, ดำเนินการสื่อสารทางการตลาดร่วมกับสื่อมวลชนและTTOOs, ทำแคมเปญทางการตลาดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดและอินฟลูเอนเซอร์, เน้นการทำการสื่อสารทางการตลาดอย่างยืนยาว และผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสำหรับแคมเปญ #onlyinmadrid โดยทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของมาดริดในการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวชั้นนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้เห็น ได้ทำ และได้ชิมในกรุงมาดริด สามารถหาข้อมูลได้จาก:https://www.turismomadrid.es/en/https://www.esmadrid.com/enสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MADRID TURISMO by IFEMA Madrid สามารถหาได้ที่: https://www.ifema.es/nosotros/madrid-turismo-by-ifema-madrid