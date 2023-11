Hunan Equipment and Manufacturing ครั้งที่ 2 สู่ Thailand Investment Expo เปิดฉากแล้วที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Hunan Equipment and Manufacturing into Thailand Investment Expo ครั้งที่ 2 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย โดย ท่ามกลางกระแสตอบรับของคนไทยและผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจจากมณฑลหูหนานและประเทศไทย ที่มารวมตัวกันเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ล่าสุดและความสำเร็จทางเทคโนโลยี สร้างกลไกใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน สร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน และเขียนบทใหม่ของความร่วมมือ โดยมี หวัง หย่งหง สมาชิกคณะกรรมการประจำคณะกรรมการเทศบาลเส่าหยาง และรองนายกเทศมนตรีบริหารและ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครื่องจักรและอุตสาหกรรมผลิตของมณฑลหูหนานสู่อาเซียน ครั้งที่ 2สำหรับมหกรรมเครื่องจักรและการผลิตหูหนานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดหูหนานและรัฐบาลประชาชนเทศบาล Shaoyang มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างหูหนานกับประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์และอุตสาหกรรมการผลิตของหูหนาน เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการลงทุน มีผู้ประกอบธุรกิจหลากหลายสาขาเข้าร่วมออกบูธทั้งหมด 53 บูธ ผู้แสดงสินค้า 53 ราย ภายใต้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 2,000 ตารางเมตร โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้นายเซิน อวี้โหมว กล่าวว่า งานนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ลึกซึ้งยิ่ง ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญของหูหนานและเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนในอาเซียน ในอนาคต มณฑลหูหนานจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมหูหนานของประเทศไทย ให้การสนับสนุนนโยบายที่แม่นยำ ปฏิบัติต่อการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติตามกฎหมาย เสริมสร้างการคุ้มครองกองทุนส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และใช้ประโยชน์จาก Huaqixi ในการจัดการ "สามหน้าต่างในหนึ่งเดียว" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า ออก การเข้าพักและที่อยู่อาศัยของผู้บริหารชาวต่างชาติ บุคลากรด้านเทคนิค และครอบครัวของพวกเขา โดยให้บริการที่ประณีตและคำนึงถึงใน ตามแนวคิด "หนึ่งโครงการ หนึ่งทีม หนึ่งแผน และยึดมั่นจนจบ" "" ร่วมมืออย่างแข็งขันกับการดำเนินโครงการ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ "ส่งเสริมธุรกิจ มุ่งเน้นธุรกิจ ปลอดภัยและ เจริญรุ่งเรืองสำหรับธุรกิจ" และช่วยให้อุตสาหกรรมของทั้งสองแห่งเสริมความได้เปรียบของกันและกันและบรรลุการพัฒนาแบบ win-winด้านนายพิจิตร เจ เหม่งพันธุ์ กล่าวว่า ไทยและหูหนานมีประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้ามาอย่างยาวนานและมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนหลายระดับและหลายสาขาในด้านเครื่องจักรและการผลิต เขาหวังที่จะกระชับมิตรภาพระหว่างหูหนานและประเทศในกลุ่มอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านต่าง ๆ และมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้บรรลุความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้ ภายหลังพิธีการเปิดงานยังจัดให้มีการประชุมข้อเสนอแนะพิเศษสำหรับเมืองเส้าหยางอีกด้วย โดยมีนาย หวัง หย่งหง สมาชิกคณะกรรมการประจำคณะกรรมการเทศบาลเส่าหยาง และรองนายกเทศมนตรีได้ขึ้นกล่าวแนะนำเมืองเส้าหยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมสำคัญที่มีศักยภาพโดดเด่นของเส้าหยาง ขณะที่นายหวาง หมิงหยง ประธาน บริษัท Tianxiang Biotechnology, นายโหลว ไห่เฟิง ผู้จัดการทั่วไป Hunan Fengsheng International Logistics Co., Ltd. และนายเหอ ชุนเหมยประธาน บริษัท Asia Fuji Lift ได้กล่าวสุนทรพจน์ส่งเสริมการขาย จากนั้น 20 บริษัทชั้นนำจาก “เส้าหยาง”และประเทศไทยยังได้ลงนามในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งหมด 10 โครงการอีกด้วย“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเส้าหยางและไทยได้รับแรงผลักดันจากการก่อสร้างร่วมกันตามโครงการริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และกรอบ RCEP และมิตรภาพก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่อยๆ “เส้าหยาง” จึงถือโดกาศสำคัญครั้งนี้ เปิดประตูสู่ความร่วมมือเชิงปฏิบัติโดยอาศัยข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการค้า ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและใช้งานได้จริงมากขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น ในเวลาเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารตลอดจนนักธุรกิจไทยจะให้ความสนใจและสนับสนุน “เส้าหยาง”” นายหวัง หย่งหง กล่าวทิ้งท้ายสำหรับงานมหกรรมเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตมณฑลหูหนานสู่อาเซียนครั้งที่ 2 ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความสนใจจากบรรดานักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างดี โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 วันมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง