แบงก์กรุงเทพมั่นใจ 'อาเซียน' เนื้อหอม พร้อมหนุนผู้ประกอบการไทยรุกสู่ภูมิภาค

ธนาคารกรุงเทพ เชื่อมั่นศักยภาพตลาดอาเซียนเนื้อหอมพร้อมเปิดรับเงินลงทุนจากทั่วโลก เชื่อเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัว 4.6% ในปีหน้า และก้าวสู่เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลกในปี 2030 แนะผู้ประกอบการขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคมากขึ้น ล่าสุด จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี AEC Business Forum 2023 เชิญกูรู-นักธุรกิจชั้นนำร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เผยอนาคตอาเซียนยุคต่อไป ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Rising : Capture New Growth” พร้อมเจาะลึกอุตสาหกรรมน่าสนใจ และปักหมุดประเทศเนื้อหอมของอาเซียนที่นักลงทุนห้ามพลาด มั่นใจศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมสนับสนุนลุยตลาดภูมิภาคเต็มที่ คว้าโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลกภายในปี 2030 โดยจากข้อมูลของ IMF คาดว่าเศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโต 4.2% ในปีนี้และ 4.6% ในปีหน้า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ทั้งยังมีศักยภาพที่จะเป็นเป้าหมายการลงทุนที่น่าดึงดูดมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนประชากรกว่า 650 ล้านคน ซึ่งมีสัดส่วนของวัยแรงงานค่อนข้างสูง ทั้งอยู่ในทำเลที่ดีเข้าถึงตลาดใหญ่อย่างจีนและอินเดียได้ง่าย จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะต้องพิจารณาถึงการลงทุนและขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคมากขึ้นเพื่อตอบรับกับโอกาสทางธุรกิจที่สูงขึ้นเช่นกันโอกาสนี้ ธนาคารกรุงเทพในฐานะ ‘สถาบันการเงินชั้นนำของภูมิภาค’ ได้จัดสัมมนาประจำปี AEC Business Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และนับเป็นครั้งแรกภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ASEAN Rising : Capture New Growth” เพื่อสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยสามารถไขว่คว้าโอกาสที่มีอยู่มากมายทั่วภูมิภาค และมองเห็นโอกาสใหม่ๆ จากธุรกิจอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตได้มากขึ้น โดยธนาคารได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนักธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนตอบรับเข้าร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์อย่างคับคั่งเช่นเดิม"เรามองเห็นศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในปี 2566 ขณะเดียวกัน เราเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกค้าผู้ประกอบการไทย ที่จะสามารถออกไปแข่งขันหรือขยายตลาดและธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนี้ได้เช่นกัน ธนาคารกรุงเทพเองพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ทั้งในด้านเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม 9 จาก 10 ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจที่แข็งแกร่งใน 2 ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ทั้งอินโดนีเซียที่ดำเนินการผ่านธนาคารเพอร์มาตา (Permata Bank) ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของเรา และประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่หลักของธนาคารกรุงเทพที่ดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมาเกือบ 80 ปี ด้วยบริการทางการเงินหลากหลายครบวงจร รวมถึงข้อมูลและความรู้ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ธนาคารจึงตั้งใจจัดงานสัมมนา AEC Business Forum 2023 ครั้งที่ 5 นี้ เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะช่วยเปิดมุมมองของการทำธุรกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวออกไปคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่มีอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว" นายชาติศิริ กล่าวนอกจากนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าวยังมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจากหลากหลายธุรกิจ เช่น นายหลิว เสวียเลี่ยง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีน การเสวนาเรื่อง “Rising Sectors” โดยนายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ดร.ทรงพล ดีจงกิจ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ตัวแทนจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และ ดร.โรเบิร์ต แย็ป ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายซีเอช กรุ๊ป ตัวแทนจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการเสวนาในหัวข้อ “Rising Countries” นี้ โดย 3 นักธุรกิจชั้นนำของแต่ละประเทศมาแบ่งปันมุมมอง และความน่าสนใจของเศรษฐกิจแต่ละประเทศ ประกอบด้วย นายจอห์น เรียดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท PT. Lippo Karawaci Tbk นายโยฮัน นีเวน ประธาน บริษัท Ho Chi Minh City Securities Corporation และนายก๊วก เมง เวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท K2 Strategic Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของก๊วก กรุ๊ป