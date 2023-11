โป๊ะอีก! จับโกหก “พิธาคิโอ” เรียนนิวซีแลนด์ 11 ขวบ “ธนาทาน” ไม่ได้บินพบ “แม้ว” ที่ฮ่องกง

“เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น”

โกหกว่า บินกลับมางานศพพ่อไม่ทันในช่วงที่มีการรัฐประหารปี 2549 ทั้ง ๆ ที่คุณกลับมาช้าเอง

โกหกว่าโดน คมช. ยึดทรัพย์จนไม่มีเงินจัดงานศพคุณพ่อ

โกหกว่า ไม่เคยสนับสนุนให้ยกเลิก ม.112

โกหกว่า ไม่เคยสนับสนุนกัญชาเสรี

โกหกว่า กลับมาแก้หนี้สินของบริษัทของครอบครัวคุณ 100 ล้านบาท ให้หมดไป ปรากฏว่าหลักฐานที่ปรากฏออกมามันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณพูด ยังไม่ต้องพูดถึงเงินกู้ยืมบริษัทกงสีครอบครัวที่หายไปอย่างปริศนาในช่วงที่คุณเป็ฯกรรมการอยู่

ไม่นับเรื่องที่ คุณแสร้งว่าสนับสนุน เรื่องความหลากหลายทางเพศ LGBTQ และ การสมรสเท่าเทียม แต่เมื่อมีคนย้อนคำให้สัมภาษณ์และพฤติกรรมในอดีตนั้นก็พบว่าคุณเอง ก็เคยห้ามอดีตภรรยาคบเพื่อนทอม เพื่อนเกย์ หรือเพศที่ 3 !?!

เป็นปกติที่เราพบปะพูดคุยกับนักการเมืองทั่วไป แต่ยอมรับว่า ก่อนจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ ได้มีการพบปะพูดคุยกันจริง แต่คุยเรื่องชีวิต เช่น ชีวิตมีหลานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้ไปต่อรองเรื่องจัดตั้งรัฐบาล

“ผมได้ฟังแล้วผมก็หัวเราะแทบตกเก้าอี้เพราะ สิ่งที่คุณธนาธรพูดใครจะเชื่อ?



“ไหนก่อนหน้านี้ คนก้าวไกล - คณะก้าวหน้า ทั้ง ช่อ พรรณิการ์, ต๋อม ชัยธวัช ต่างออกมาเรียงหน้าปฏิเสธเสียงแข็งไงล่ะว่าธนาธรไม่เคยไปพบทักษิณ



“นี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องที่ “คุณช่อ” ซึ่งทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ เรียนจบรัฐศาสตร์จุฬาฯ แล้วไปต่อโทที่ LSE ที่อังกฤษ แต่แท้จริงแล้วความคิด และพฤติกรรมต่างๆ นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากการเป็น“เอเจนต์” ของฝรั่งผมยกตัวอย่างให้ก็ได้อันนี้เห็นได้ชัดที่สุด ความเห็นของคุณช่อ ออกมาโกหกเรื่องสงครามยูเครน บอกว่า รัสเซียแพ้แน่ๆ”

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงนิสัยชอบโกหกของแกนนำพรรคก้าวไกล ซึ่งยังแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้เคยพูดถึงเรื่องใน รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ Ep.193 ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 หลังเลือกตั้งหมาด ๆ กระแสความนิยมของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนั้นกำลังขึ้นสูง แต่มี 3 ข้อที่ไม่สามารถรับได้ คือนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 2.นโยบายต่างประเทศที่เปิดประตูให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคนี้ และเรื่องสุดท้ายก็คือการพูดโกหกจนเป็นนิสัยเพื่อสร้างภาพล่าสุด ก็มีประเด็นดราม่ากับการพูดโกหกกลับกลอกไปมาของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนชายล้วน 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ 2507 และจัดขึ้นทุก 2 ปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 30 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2566นอกเหนือจากเกมในสนามแล้ว เสน่ห์ของฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคียังอยู่ที่บรรยากาศการเชียร์ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และที่ขาดไม่ได้คือถือเป็นไฮไลต์สำคัญ โดยภาพการแปรอักษรของ 4 สถาบันในปีนี้ มีการร่วมกันแปรอักษรเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสวยงามออกมาหลังมีการแปรอักษรเชิดชูสถาบัน ก็กลับมีคนร้อนตัว อดรนทนไม่ได้ที่มีนักเรียน ครูบาอาจารย์ สถาบันที่กตัญญูรู้คุณ แสดงความจงรักภักดี เลยมีคนเอาป้ายไปติดตามที่ต่างๆ โดยผู้ที่ติดป้ายดังกล่าวอ้างว่า เป็นศิษย์เก่า และกลุ่มนักกิจกรรมเยาวชน ที่ต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากเห็นว่า การแปรอักษรเป็นกิจกรรมที่“ละเมิดสิทธิ” โดยอ้างว่าเป็นการบังคับเด็กทั้ง ๆ ที่จริงแล้วเด็ก ๆ กับชุมนุมเชียร์ต่าง ๆ เขาเป็นคนทำกันเอง เด็กก็ขึ้นแสตนด์แปรอักษรด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีใครบังคับเมื่อตรวจสอบไปมา คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และอดีตผู้ต้องโทษมาตรา 112 ผู้อยู่เบื้องหลังแก๊งทะลุวัง โดยร่วมมือกับ น.ส.อันนา อันนานนท์ แกนนำกลุ่มนักเรียนเลว ซึ่งทั้งคู่เป็นแนวร่วม “ม็อบ 3 นิ้ว”ที่มีจุดยืนไม่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้น อยู่ ๆ ส.ส.พรรคก้าวไกล กระโดดลงมารับลูก โดยนายปารเมศ วิทยารักษ์สวรรค์ ส.ส.เขต 1 กทม. พรรคก้าวไกล กับส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ลูกของนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ หลานสาวของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนฝ่ายที่ต่อต้านการแปรอักษรแต่ปรากฏว่ากระแสตีกลับ เพราะทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ “จตุรมิตร” ต่างดาหน้าออกมาสวนกลับ แกนนำกลุ่ม 3 นิ้ว กับ ส.ส.พรรคก้าวไกล ในทำนองที่ว่า พรรคก้าวไกลอย่าใช้การแปรอักษรมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ถึงขั้นมีการทำเสื้อใส่แพร่หลายกันไปทั่วในหมู่ศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ แปลว่าหลังจากนี้ พรรคก้าวไกลจะทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบขึ้น เพราะคนในสังคมเริ่มตาสว่าง และเห็นธาตุแท้ ของพรรคนี้มากขึ้นแล้วและที่เป็นประเด็นดราม่าต่อไปอีก เมื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปเชียร์บอลจตุรมิตร ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แล้วไปโม้ว่าได้ขึ้นแปรอักษรงานบอลจตุรมิตร 2 ครั้ง จนทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันพากันงง นับนิ้วกันใหญ่ว่า "มันเป็นไปได้หรือ?"วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 30 ระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งนายพิธา ได้ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขันด้วยนั้นปรากฏว่า ช่วงพักครึ่ง มีศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชี้ไปที่พิธาแล้วโห่ไล่ กองเชียร์ที่นั่งอยู่ก็ร่วมกันโห่ ขณะที่อีกคนเดินมาชูเสื้อที่เขียนว่า"อย่าเสือก!! เรื่องแปรอักษรของพวกกู"ต่อหน้าพิธา ได้รับเสียงเชียร์เป็นอย่างมาก ส่วนพิธาหน้าเสีย และบอกว่า ผมไม่เกี่ยวประเด็นถัดมาอยู่ที่ วันเดียวกันนั้น นายพิธา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกีฬาของไทยรัฐ โดยระบุว่าหลังจากนั้นคนก็เลยพากันตั้งข้อสงสัย ว่าหรือนี่จะเป็นการโกหกอีกครั้ง เนื่องจากอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์สื่อ ที่นายพิธาเคยพูดออกจากปากเองว่า ตัวเองนั้นไปเรียนต่อยังต่างประเทศตั้งแต่อายุ 11 ปีทีนี้คนก็เลยมานั่งนับ เพราะเด็กอายุ 11 ปี ถ้าเรียนตามเกณฑ์ก็อยู่ ป.5 แต่ถ้าเรียนเร็วหน่อยก็อยู่ ป.6 ส่วนคุณพิธา บอกว่าตัวเองขึ้นมัธยมแล้ว แถมยังขึ้นแปรอักษร 2 ครั้ง ศิษย์เก่าก็เลยงง ว่า ไปขึ้นตอนไหน เพราะปกติแปรอักษรใช้แต่เด็กมัธยม และบอลจตุรมิตร 2 ปีเตะครั้ง นับยังไงก็ไม่ลงตัวแต่นับไปนับมา ไม่ทันไร ในเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี มีคนไปแก้ไขประวัตินายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรณีไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยแก้ไขจากของเดิมอายุ 11 ปี เป็นอายุ 16 ปี แต่พอเรื่องบานปลาย มือดีที่แอบแก้ประวัติ คงจะอาย ก็เลยต้องแก้ไขข้อมูลกลับไปเป็นอายุ 11 ปีเหมือนเดิมพอเรื่องเริ่มจะไปกันใหญ่ ก็มีฮีโร่ขี่ม้าขาวออกมาหวังแก้ต่างให้นายพิธา โดยบอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าห้องสมัยพิธาเรียนอยู่ ม.2 - ม.3 ที่กรุงเทพคริสเตียน และพิธาร่วมแปรอักษรจริง ส่วนประเด็นไปเรียนเมืองนอกทับซ้อน ก็คือไปเรียนจริง แต่ไปเรียนซัมเมอร์เข้าแคมป์ตามประสาปิดเทอม จนพร้อมถึงไปเรียนเต็มรูปแบบต่อมาเรื่องไปเรียนนิวซีแลนด์ตั้งแต่ชั้นประถมอายุ 11 ขวบยังไม่ทันจบ แต่มีโอกาสขึ้นแสตนด์เชียร์บอลจตุรมิตรถึง 2 รอบ ยังไม่ทันจบ ก็มีเรื่องอีกแล้วเมื่อนักสืบโซเชียลทำหน้าที่สืบประวัติ กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้สัมภาษณ์ไว้ตามสื่อต่างๆ อีกแล้ว ว่าจบ “ปริญญาตรี” สองใบ หรือที่เขาเรียกว่า Dual Degree คือ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประเทศไทย และที่มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาบรรดานักสืบโซเชียลจึงออกมาแฉว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจริง แต่ไม่ได้จบจากUT at Austinตามที่ให้สัมภาษ​ณ์ไว้ เพราะโปรแกรม BBA ภาคภาษาอังกฤษของธรรมศาสตร์ได้ปริญญาตรีใบเดียวของธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ Dual degree แต่อย่างใดข้อมูลที่แฉกันออกมาคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์เรียนบัญชีที่ ธรรมศาสตร์ 2 เทอม (รหัส 41) แล้วได้ทุนไปเป็นแค่นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ UT at Austin ช่วงหนึ่ง จากนั้นโอนผลการเรียนกลับมาเทียบหน่วยกิตที่ธรรมศาสตร์ แล้วจบที่ธรรมศาสตร์ อาจจะได้ใบ Certificate หรืออะไรที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ปริญญา 2 ใบตามที่กล่าวอ้างจริง ๆ ไม่ได้อยากจะมาจับผิดคุณเรื่องพวกนี้ อย่างที่พวก“ติ่งส้ม”หรือ“คอนดอมส้ม”ที่ออกมาปกป้องว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ปัญหาของนายพิธาคือการโกหกในเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจนกลายเป็นนิสัย คงคอนเซปต์"พลิกลิ้น"เมื่อวานพูดอย่างหนึ่ง วันนี้พูดอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้พูดอีกอย่าง ไว้ได้อย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่จนมาถึงเรื่องล่าสุด คือ ไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่อายุ 11 ปี, เรื่องปริญญา 2 ใบ และ เชื่อว่ายังมีเรื่องอื่น ๆ อีกที่สาธารณชนยังไม่รู้แต่ก็ไม่น่าสงสัยว่าทำไม นายพิธา ถึงคิดว่าการโกหกเป็นเรื่องปกติ เพราะย้อนกลับไปดู นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ผู้นำทางความคิดของพรรคก้าวไกล ก็ไม่ต่างกันในช่วง เดือนกรกฎาคม 2566 หลังการเลือกตั้ง ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวจัดตั้งรัฐบาลมีข่าวลือว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคระก้าวหน้า บินไปพบกับนายทักษิณ ชินวัตร ที่ฮ่องกง เพื่อขอพูดคุย ตกลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้น พอข่าวนี้แพร่กระจายออกไป “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า คนสนิทของนายธนาธร ก็รีบออกมาแก้ตัวว่าข่าวดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ โดยระบุว่า นายธนาธร อยู่เมืองไทย อยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่ได้ไปพบทักษิณที่ฮ่องกงตามข่าวลือขณะเดียวกัน “ต๋อม” ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคก้าวไกล ก็ออกมาพูดปฏิเสธแบบอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ ว่าไม่น่าจะใช่แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ตอนหนึ่ง ยอมรับว่า ในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินทางไปพบ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เกาะฮ่องกง จริง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายธนาธร ยอมรับในเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม นายธนาธร อ้างว่านายสนธิ กล่าว