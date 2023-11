แบรนด์ขนมแมวเลีย แจงดรามา #Osakaมันร้าย แล้ว หลังถูกแฉจากผู้โชคดี กลายเป็นผู้ประสบภัย

จากกรณี ดรามาจาก แฮชแท็ก #Osakaมันร้าย ที่ติดพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (X) และถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจาก มีผู้โชคดีจากสินค้าขนมแมวเลียแบรนด์ดัง ได้รับรางวัลใหญ่ บินไปเที่ยวกับศิลปิน ไกลถึงโอซากา ประเทศญี่ปุ่น แต่กลับสร้างความผิดหวังให้กับผู้โชคดี 20 รายที่ได้เข้าร่วม เนื่องจากต้องเจอความเป็นอยู่ ที่หลับนอน หรือแม้แต่อาหารการกินที่ไม่ประทับใจระหว่างร่วมทริป จากการปฏิบัติตัวของทีมงาน จนต้องออกมาแฉผ่านทวิตเตอร์ (X) จนกลายเป็นดรามานั้นวันนี้ (23 พ.ย.) แบรนด์ขนมแมวเลีย เจ้าของแคมเปญ ได้ออกมาชี้แจงดรามา ดังกล่าวว่า “จากกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง social media ถึงปัญหาและความผิดพลาดต่างๆจากการเดินทางในทริป Toro go to Osaka ที่ผ่านมา ทางแบรนด์ได้รับทราบทุกข้อคิดเห็น และมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ข้อผิดพลาดต่างๆ ระหว่างการเดินทาง ความไม่สะดวกในเรื่องการจัดการทัวร์ และการดูแลประสานงานของทีมงาน ทางแบรนด์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอน้อมรับข้อตำหนิต่างๆ พร้อมทั้งนำไปปรับปรุงการทำงาน การจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป ทางแบรนด์ขอขอบคุณ ผู้โชคดีทั้ง 20 ท่าน ที่ร่วมเดินทางไปทริป Toro go to Osaka ในครั้งนี้ และขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าและพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ทีมบริหาร แบรนด์โทโร่”และได้มีการเพิ่มเติมระบุข้อความว่า “ทางทีมผู้บริหารแบรนด์โทโร่ ตระหนักถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งและต้องขออภัยอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ ทางแบรนด์โทโร่ ใคร่ขอโอกาสในการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น และดูแลจิตใจ ความรู้สึกทุกท่านอย่าง ดีที่สุดโดยทางแบรนด์โทโร่ขอประกาศการจัดกิจกรรมพิเศษ Exclusive Event กับคุณเอิร์ท พิรพัฒน์ และคุณมิกซ์ สหภาพ เพื่อผู้ร่วมทริปทั้ง 20 ท่านรายละเอียด วัน เวลา และสถ่านที่ ทางแบรนด์โทโร่ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ ต่อไปในเร็วๆนี้"