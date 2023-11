เปิดรับสมัครแล้วจ้า BETTER BANGKOK RUN 2024 ด่วน! จำนวนจำกัด มาวิ่งกันนะ

MEA ร่วมกับ AIS กลับมาอีกครั้งกับความสนุกสนานที่อัดแน่นเติมเต็มมากขึ้นกว่าเดิม วิ่งให้ Bangkok ดู Better ยิ่งกว่าเดิม การไฟฟ้านครหลวง MEA ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และกรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเดินวิ่ง Better Bangkok Run 2024 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 รายได้จากค่าสมัคร 100% ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เรียนเชิญเพื่อนๆ นักวิ่งทุกท่านมาร่วมทำบุญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้รับสมัครจำนวนจำกัดรวมทุกระยะ เพียง 2,000 คนเท่านั้น โดยจะมีการแข่งขันในระยะ 10K ตัดสินจากเวลาของ CHIPTIME พร้อมด้วยเงินรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEAวันที่เปิด-ปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (ตั้งแต่เวลา 09.09 น.)ปิดรับสมัคร วันที่ 10 มกราคม 2567โดยนักวิ่งสามารถกดลิงก์สมัครได้ที่ https://race.thai.run/bbr2024วันที่วิ่ง และสถานที่วิ่งวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เส้นทางการวิ่งจัดขึ้นภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Location https://maps.app.goo.gl/Zq47n7koYMT5fnqk7 ระยะวิ่ง ราคาค่าสมัคร การรับ Race Pack- ระยะ 10K ราคา 650 บาท จำนวน 1,500 คน (มีการแข่งขัน ตัดสินโดย Chiptime)- ระยะ 5K ราคา 500 บาท จำนวน 500 คน (ไม่มีการแข่งขัน)การรับ RACE PACK มีสองวิธี1. สามารถรับเสื้อได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต Location https://maps.app.goo.gl/NQoXbGNsLksBtCkM6 - การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออก 3- รายละเอียดการรับเสื้อ : แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport และอีเมลยืนยันการจ่ายเงินที่สมบูรณ์ (มีเลข Order กำกับ) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ในกรณีมีผู้รับแทน ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทนด้วย)2. เลือกให้จัดส่ง RACE PACK ทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2567 **รายการของที่ได้รับในการสมัคร- เสื้อที่ระลึก BETTER BANGKOK RUN 2024- เสื้อ Finisher (เฉพาะระยะ 10K) เมื่อผ่านเข้าเส้นชัย- เหรียญรางวัล เมื่อผ่านเข้าสู่เส้นชัย- ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ตัดสินเวลาผ่าน Chiptime สำหรับระยะ 10K- คูปองอาหาร และเครื่องดื่มเกลือแร่ และน้ำดื่ม