นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมประชุม The world rubber wood ครั้งที่ 7 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้รับความสนใจอย่างมาก จาก จีนทางตอนเหนือ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ซึ่งยังไม่คุ้นเคยไม้ยางพาราไทย เท่ากับจีนทางตอนใต้ กวางเจา และเป็นไม้ที่ตอบสนองนโยบาย ของท่านประธานาธิบดี สีจิ้งผิง ที่กล่าวเอาไว้ ในหัวข้อที่ 9 “เราจะเป็นมิตรกับธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นาย นิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และคณะ ได้ไปประชุม The world rubber wood ครั้งที่ 7 ที่ เมือง หลิงยี่ มณฑลซานตุง มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งประเทศจีน รวมทั้งหน่วยงานรัฐบาล ไปเพื่อโปรโมทไม้ยางพารา “ Thai rubber wood to be the world rubber wood” “เราดูแลห่วงใยภาวะโลกร้อน เราปลูกป่าอยางยั่งยืน เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรารักโลกใบนี้“นอกจากนี้นายนิกร ยังได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานโดยพูดถึงประโยชน์และคุณสมบัติของไม้ยางพาราและกล่าวว่า ในประเทศไทยมีการปลูกไม้ยางพาราประมาณ 60 ล้านหมู่ มีการตัดโค่นปีละ1 ล้านหมู่ สามารถที่จะผลิตได้ 3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ยอดส่งออกประมาณ 3 หมื่นล้านหยวน โดยเฉพาะมีการส่งออกมายังประเทศจีนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวนมาก โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญ อาทิเมืองฟ๋อซาน ก้านโจว เจียงซี จี่หนาน เทียนจิน จิ่วเจียง หนิงโบ เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู ฉงชิ่ง ซินเจียง ... นอกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเรายังมีการส่งออกไม้ยางพาราไปยังเขตเศรษฐกิจอื่น อาทิ ไต้หวัน ฮ่องกง รวมถึงประเทศอื่น อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ แอฟริกาใต้ กาน่า ซาอุดิอาระเบีย อิรัก รวมทั้ง ประเทศการ์ตาที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีที่ผ่านมาด้วย เป็นต้นจากความสำคัญของไม้ยางพาราต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศ ส่งผลให้บทบาทของสมาคมไม้ยางพาราไทยมีความสำคัญ และได้บูรณาการความร่วมมือกับ องค์กรทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย อาทิ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน อาทิ1) การพัฒนาด้านการตลาด เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าและเลือกใช้ไม้ยางพาราไทย ซึ่งสามารถส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย NET Zero Emission ที่กำหนดไว้ได้ ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากไม้ยางพาราได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น เมื่อท่านหันมาใช้ไม้ยางพาราก็มีส่วนช่วยลดคาร์บอนเครดิตเช่นกัน2) การพัฒนาและสนับสนุนแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Supply Chain Financing เพื่อสนับสนุนให้ตลอดทั้ง Supply Chain ของไม้ยางพาราไทย มีการยกระดับการผลิตด้วยนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น3) แม้ว่าไม้ยางพารา จะเป็นไม้ที่ปลูกเองอย่างถูกต้องตามกฎของ EU FLEGT แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น สมาคมไม้ยางพาราจึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการนำมาตรฐาน FSC มาใช้กับการปลูกในสวนยางพารา เพื่อให้มั่นใจว่าไม้ยางพาราของไทยสอดคล้องตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าและประเทศผู้นำเข้าสินค้าต้องการจากที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของไม้ยางพารา และความพร้อมของไม้ยางพาราไทยที่จะส่งออกไปยังตลาดโลก ผมจึงอยากจะกราบเรียนมายังรัฐบาลจีน รวมถึงผู้ประกอบการจีนในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในประเทศจีน หันมาใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว ยังสามารถตอบสนองนโยบายข้อที่ 9 ใน 14 ข้อของท่านประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ที่กล่าวเอาไว้ว่า “สนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ”สุดท้ายนี้ ผมมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และอุตสาหกรรมไม้ยางพาราจีนจะมีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณครับนอกจากนั้นในงาน“China International Import Expo “ครั้งที่ 6 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ วันที่ 5-8 พย พศ 2566นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางได้ทำ MOU กับ mr wang xi ping โรงงานเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ เมือง เทียจิน มณฑล เหอป่าย เพื่อร่วมมือพัฒนานำเข้าไม้ยางพารา ตั้งแต่ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ไปผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพื่อไห้ชาวจีนบริโภค ในสินค้าที่ ดูแลโลกร้อน & ความยั่งยืน โดยการสนับสนุน จาก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม[สสว] และนาย วัชระ แก้วกอ รอง ผอ สสว และ Mr Wu Lin ;senior execusive vice president Bank of China;Thailand