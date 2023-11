“เซนได” โปรโมตการท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวไทยไปเยือนเซนได

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นางโคโอริ คาซุโกะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น แถลงถึงการโปรโมตการท่องเที่ยวเมืองเซนไดภายในงานสัมมนา “Tourism PR Event in Bangkok hosted by City of Sendai” เวลา 14.00-20.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเมืองเซนไดให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ไปท่องเที่ยวยังเมืองเซนได เมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เมืองที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและความรุ่มรวยอารยธรรมในประวัติศาสตร์และความร่วมสมัยในปัจจุบัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเมืองเซนไดและไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาทางธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน ในอันที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเซนไดให้ตื่นตัวยิ่งขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวของเซนไดและทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหานักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลงอย่างมากนางโคโอริ คาซุโกะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได กล่าวว่า “การมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับการไปเที่ยวเมืองเซนไดและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทยอยากจะไปท่องเที่ยวที่เมืองเซนไดของเราได้อย่างมาก เพราะทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างก็เป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ในแต่ละปีมีคนไทยไปเที่ยวเมืองเซนไดเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวเซนไดและทุกที่ต่างต้องหยุดชะงัก ปัจจุบันโควิดคลี่คลายลงแล้ว ผู้คนทั่วโลกกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย เมืองเซนไดก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง”เซนได เป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองใหญ่สุดในภาคโทโฮกุ เซนไดก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1600 โดย ไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ เซนไดได้รับฉายาว่า "เมืองแห่งต้นไม้" ซึ่งมีสัญลักษณ์ คือ ต้นเคยากิ หรือ ต้นเซลโคว่าญี่ปุ่น เรียงรายสองฝั่งบนถนนโจเซ็นจิและถนนอาโอบะ รวมถึงต้นไม้นานาพันธุ์ที่จะผลิดอกออกใบเปลี่ยนสีสันตลอด 4 ฤดู ทำให้เซนไดมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู “ดิฉันเชื่อมั่นว่าการได้ไปเที่ยวที่เมืองเซนไดของเรา จะสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มากทั้งสำหรับคนที่เคยไปสัมผัสเสน่ห์ของเซนไดแล้วก็ยังอยากจะกลับไปอีกครั้งหรือผู้ที่ยังไม่เคยไปเซนได ดิฉันก็อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวเซนไดเพราะเรามีของดีที่วันนี้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของเซนไดได้มานำเสนอว่าเรามีดีอะไรบ้าง นอกจากธรรมชาติที่งดงาม เซนไดยังเป็นเมืองที่ผสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่เข้ากันกับยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เพราะเซนไดเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัดวาอาราม แต่ก็มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสันของความทันสมัย อาทิ ร่องรอยปราสาทเซนไดและซุยโฮเดน สุสานที่ฝังศพของขุนพลผู้เก่งกาจแห่งภาคเหนือและเจ้าเมืองเซนไดคนแรก ดาเตะ มาซามุเนะ หรือไปผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซ็นที่บ่อน้ำพุร้อนของอากิอุ รวมทั้งงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ตามฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีอาหารขึ้นชื่อที่เซนได คือต้นกำเนิดของ “ลิ้นวัวย่าง” ที่ใครมาเยือนเซนไดต้องลิ้มลอง”การจัดงาน Tourism PR Event in Bangkok hosted by City of Sendai นี้ ก็เพื่อฟื้นฟูและขยายการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างเซนไดและประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ โดยจะพยายามให้เกิดเส้นทางบินตรงสู่สนามบินนานาชาติเซนไดอีกครั้ง ซึ่งเมืองเซนไดถือว่าปีนี้เป็น “ปีแรกของการฟื้นฟูการท่องเที่ยว'' และจะร่วมมือกับเมืองรอบๆ ในการเตรียมความพร้อมสร้างความน่าดึงดูดใจของภูมิภาคโทโฮคุเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวชาวไทยงานในวันนี้นอกจากนายกเทศมนตรีเมืองเซนได ที่มาประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเซนไดแล้ว ยังมี นายอิโนอุเอะ ทากาชิ รองนายกเทศมนตรีเมืองยามางาตะ และ นายคนโนะ จุนอิจิ ประธานกรรมการบริหารองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยงโทโฮคุ ร่วมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทย ผ่านการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยว ตลอดจนรับฟังปัญหาและคำแนะนำจากผู้ประกอบการไทย เพื่อรับทราบความต้องการของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้ยังจัดให้มีเวที Business Matching การเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากเซนไดและผู้ประกอบการไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ การท่องเที่ยวเมืองเซนได ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว”ภายในงาน “Tourism PR Event in Bangkok hosted by City of Sendai” มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากเมืองเซนได ได้เดินทางมาร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาทิ City of Sendai, City of Yamagata, Tohoku Tourism Promotion Organization องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เซ็นได อุมิ โนะโมริ (Sendai Umino-Mori Aquarium) เปิดให้บริการในปี 2558 โดยสืบทอดต่อจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมารีนเพีย มัตสึชิมะ , สปริง วัลเลย์ เซ็นได สกี รีสอร์ท (Spring Valley Ski Resort) สวนหิมะเต็มรูปแบบภายในสกีรีสอร์์,ต ร้านเช่าชุดกิโมโน อุเมะ ลัฟ (Rental Kimono Ume Luv) มีชุดกิโมโนและชุดยูกาตะ ให้บริการมากกว่า 100 ชุด , ร้านมะสึชิมะ ริคิว (Matsushima Rikyu) ร้านลิ้นวัวย่างแสนอร่อย เป็นต้น“บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการเมืองเซนไดในวันนี้ จะส่งผลดีให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองเซนไดได้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวแทนการท่องเที่ยวของไทย สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองเซนได ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ไปเยือนเพื่อชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม สัมผัสวัฒนธรรม และอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเซนได เมืองที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งความเก่าแก่และความสมัยใหม่สากลที่วันนี้เราชาวเมืองเซนไดพร้อมต้อนรับและมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สนุกสนาน สะดวกสบาย อบอุ่น ปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลธุรกิจการท่องเที่ยวของสมาคมการท่องเที่ยวของเมืองเซนได ที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้อย่างไม่รู้จบ และในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีกำหนดการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากประเทศไทยไปยังเมืองเซนได เหมือนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองเซนไดและโทโฮคุกันเป็นจำนวนมาก ทำให้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้จัดงานนี้ขึ้นในช่วงที่การท่องเที่ยวกำลังคึกคักมากขึ้น” นางโคโอริ คาซุโกะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได กล่าวทิ้งท้าย