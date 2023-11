“ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ” บานแล้ว 35% คาด 11 พฤศจิกาฯ นี้สะพรั่งเกินครึ่ง

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนรายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตอง บริเวณดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศปลอดโปร่งสลับกับมีเมฆ ประกอบกับอุณหภูมิเริ่มต่ำแล้ว โดยช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ 24 องศาเซลเซียส สำหรับช่วงเช้าและค่ำอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาสำหรับทุ่งบัวตอง ณ วันนี้บานแล้วประมาณ 35% เมื่อเทียบกับพื้นที่ด้วยสายตา คาดว่าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีพิธีเปิดเทศกาลทุ่งดอกบัวตองจะบานสวยงามสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสวยงามมากกว่า 50% เพราะปีนี้ทางอำเภอขุนยวม เทศบาลตำบลแม่อูคอ และวนอุทยานทุ่งบัวตอง ได้แผ้วถางกำจัดวัชพืชชนิดอื่นตามหลักวิชาการตั้งแต่เดือนเมษายน ทำให้ต้นบัวตองงอกเงยเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม และพร้อมออกดอก ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าปีก่อนหน้านี้นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานงานมอบนโยบายและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดระเบียบการเดินรถและการจอดรถ ความสะอาด รวมทั้งดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ตลอดจนการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ และคาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงและมีคุณภาพอากาศที่ดีมาก เหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจชื่นชมธรรมชาติทาง ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้ประชาสัมพันธ์ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ เช่น- อำเภอปาย เป็นเมืองแห่งความร่วมสมัย Contemporary Town มีทั้งน้ำพุร้อนท่าปาย บ่อน้ำแร่ไทรงาม สะพานโขกุโส่ บ้านแพมบก น้ำตกแพมบก ดอยจิกจ้อง ดอยเมี่ยง ดอยธง ปางช้าง ถนนคนเดิน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นหยุนไหลบ้านสันติชล ซึ่งเป็นชุมชนแบบจีนยูนนาน จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกองแลนหรือปายแคนยอน พร้อมด้วยกิจกรรมเชิงผจญภัย ได้แก่ ซิปไลน์ รถ ATV ล่องห่วงยางแม่น้ำปาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น โยคะ และอาหารเพื่อสุขภาพ- อำเภอปางมะผ้า เมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Pre Historical Town มีถ้ำลอด แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมืองแพม บ้านยาป่าแหน บ้านจ่าโบ บ้านลุกข้าวหลาม บ้านแม่ละนา จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ถ้ำแม่ละนา ถ้ำเพชร ถ้ำปะการัง จุดชมวิวหน่อฮอฝ่า (หินรูปหัวใจ) น้ำบ่อผี ฯลฯ- อำเภอเมือง เป็นเมืองแห่งความศรัทธา City of Faith มีวัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ (พระอารามหลวง) วัดจองกลาง วัดหัวเวียง น้ำพุร้อนบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านผาบ่อง สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข จุดชมวิวบ้านผาบ่อง ศูนย์การเรียนรู้ Smart grid สะพานซูตองเป้ วัดภูสมณาราม แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจีนยูนนานบ้านรักไทย บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) โครงการพระราชดำริปางตอง สวนสัตว์ปางตอง วัดหมอกจำแป่ ภูโคลน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ- อำเภอขุนยวม ผืนแผ่นดินอาทิตย์อุทัย Land of the Rising Sun ซึ่งมีสำนักสงฆ์ ดอยมูญ่า ทุ่งดอกบัวตอง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านหัวน้ำแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านพอนอคี กาแฟเด็กดอยโพส่าโฮ วัดต่อแพ วัดก้ำก่อ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง- อำเภอแม่ลาน้อย เป็นเมืองแห่งความงดงามที่ซ่อนอยู่ The Hidden Gems วัดแม่ลาน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านละอูบ (ชาวละเวือะ) กาแฟแม่ยาย แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยห้อม และทุ่งนาขั้นบันได สวนกาแฟบ้านห้วยห้อม จุดชมวิวดอยขุมคำ- อำเภอแม่สะเรียง เมืองแห่งเกษตรที่สูง Highland Agriculture วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมทอง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา บ้านท่าตาฝั่ง สระมรกต แม่น้ำสาละวิน อุทยานแห่งชาติสาละวิน บ้านท่าตาฝั่ง- อำเภอสบเมย ความลับแห่งสาละวิน The Sarawin Secrets วัดผาผ่า (ครูบาผาผ่า) บ้านสบเมย จุดบรรจบแม่น้ำสาละวินและสบเมย ซึ่งแม่น้ำเมยไหลย้อนขึ้นทิศเหนือ) ตลาดชายแดนและท่าเรือบ้านแม่สามแลบ จุดชมวิวบ้านห้วยกองมู จุดชมวิวและกางเต็นท์ จุดชมวิวและกางเต็นท์กลอเซโล จุดชมวิวและกางเต็นท์กะละโกโจ จุดชมวิวและกางเต็นท์พุ่ยโค จุดชมวิวและกางเต็นท์ม่อนเดียวดาย อุทยานแห่งชาติแม่เงาด้านสถานที่พักแรม พบว่าพื้นที่อำเภอขุนยวมมีอัตราการจองที่พักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโฮมสเตย์ และลานกางเต็นท์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน