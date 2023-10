กต. โพสต์แจ้งคนไทยในอิสราเอลกลับไทยด่วน เนื่องจากสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น

วันนี้ (28 ต.ค.) เพจ "กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand" ได้ออกมาโพสต์กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งให้คนไทยในอิสราเอล กลับประเทศโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น โดยข้อความระบุว่า "ตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ นั้นขณะนี้ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่ : รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094, 053-557-4115โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150"