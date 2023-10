“สวรรค์นักชิม” ปักหมุด 12 ร้านมิชลินไกด์ในย่านราชประสงค์ ย่านแห่งความอร่อยระดับโลกตั้งแต่สตรีทฟูดถึงมิชลินสตาร์

‘ย่านราชประสงค์’ หรือ “แบงค็อก ดาวน์ทาวน์ (Bangkok Downtown)” จุดหมายปลายทางของทุกไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพฯ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นสายชอป สายมู หรือสายกิน แค่แวะมาที่ย่านราชประสงค์ ก็จะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งจากห้างสรรพสินค้าที่มีตั้งแต่แบบขายส่งจนถึงลักชัวรี โรงแรมชั้นนำ ห้องพักสุดหรู พร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีให้ขอพรความเป็นสิริมงคลถึง 8 จุด นอกจากนั้น สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ ราชประสงค์ยังเป็นย่านที่รวมร้านมิชลินทั้งจากในไทย และต่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 30 ร้าน เช่น อิกนีฟ แบงคอก, กินซ่า ซูชิ อิชิ, แคมส์ โรสต์, บิสก็อตติ, เอราวัณ ที รูม, ไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์, อูโนมาส, ติ่น ไท่ ฟง, แสนยอด, ซงฟา บักกุ๊ดเต๋, บ้านเบญจรงค์ ปาย, เกตุโอชา และอีกมากมาย รางวัลมิชลินนั้นเป็นรางวัลที่ร้านอาหารและเชฟจากทั่วโลกล้วนปรารถนา และอาจเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมที่ต่างเฝ้ารอไปพิสูจน์ความสุดยอด ทั้งในแง่รสชาติ คุณภาพ ความคุ้มค่า และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้านอาหาร ซึ่งรางวัลมิชลินจะมีการแบ่งประเภท เพื่อลงรายละเอียดความโดดเด่นของแต่ละร้าน ได้แก่ รางวัลมิชลินสตาร์ (Michelin Star), รางวัลมิชลินเพลต (The Plate Michelin) และรางวัลมิชลิน บิบ กูร์มองด์ (Michelin Bib Gourmand) โดยวันนี้จะขอนำคุณไปทำความรู้จัก 12 ร้านแนะนำที่ได้รับรางวัลมิชลินแต่ละประเภทในย่านราชประสงค์ประเภทรางวัล มิชลินสตาร์ (Michelin Star) รางวัลสูงสุดของมิชลินไกด์บุ๊กแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มิชลินสตาร์ 1 ดาว สำหรับร้านอาหารคุณภาพสูง ที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม มิชลินสตาร์ 2 ดาว สำหรับร้านอาหารยอดเยี่ยม ที่ควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิม และมิชลินสตาร์ 3 ดาว สำหรับสุดยอดร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้ง1) อิกนีฟ แบงค็อก (IGNIV Bangkok) ห้องอาหารไฟน์ไดนิ่ง ก่อตั้งโดยเชฟ แอนเดรียส คามินาดา เชฟชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้โด่งดังจากการคว้ารางวัลมิชลิน 3 ดาว ให้กับร้านอาหาร Schloss Schauenstein โดยอิกนีฟ แบงค็อก เป็นสาขาแรกนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และในปี 2022 ได้คว้ารางวัลดาวมิชลินดวงแรกมาครองอิกนีฟ แบงค็อก ห้องอาหารไฟน์ไดนิ่งแบบแชริ่ง เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองและการบริการที่เอาใจใส่ นำโดยเชฟเดวิด ฮาร์ดวิก เชฟอาเน่ รีน และเรจินา เดอซูซา ผู้จัดการห้องอาหาร ผู้ซึ่งเป็นหัวเรือคนสำคัญของการนำตัวตนและจิตวิญญาณของอิกนีฟอย่างแท้จริงมาสู่มื้ออาหารและประสบการณ์ของผู้ที่มารับประทานอาหารทุกท่าน โดยเมนูอาหารของทางร้านจะถูกเปลี่ยน 4 ครั้งต่อปี ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว อิงตามฤดูกาลของวัฒนธรรมฝั่งยุโรป เพื่อให้ได้ลิ้มลองวัตถุดิบตามฤดูกาลที่จะออกผลผลิตและมีรสชาติดีที่สุดเฉพาะในช่วงเวลานั้น สำหรับเมนูฤดูใบไม้ร่วงในปีนี้ เชฟเดวิด ฮาร์ทวิก ได้แรงบันดาลใจจาก วันขอบคุณพระเจ้า และวันฮัลโลวีน ที่เฉลิมฉลองในมหานครนิวยอร์ก โดยเลือกใช้วัตถุดิบประจำฤดูกาล และวัตถุดิบสุดพิเศษ เช่น เนื้อกวาง เนื้อแก้มหมู ฟัวกราส์ ชีสกรูแยร์ กุ้งแลงกูสทีน คาเวียร์ ถั่วเฮเซล และอีกมากมาย ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่รอให้คุณมาลิ้มลองเมนูใหม่ๆ ประจำฤดูกาลได้ตลอดทั้งปีที่ตั้ง: ชั้น 1 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2207-78222) กินซ่า ซูชิ อิชิ (Ginza Sushi Ichi) ร้านซูชิโอมากาเสะต้นตำรับสไตล์เอโดะมาเอะ ส่งตรงจากย่านกินซ่า กรุงโตเกียว มายังเกษร วิลเลจ แม้เมนูซูชิโอมากาเสะของที่นี่อาจจะดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความละเมียดละไมที่รังสรรค์โดยเชฟชาวญี่ปุ่น ซึ่งทางร้านยึดมั่นในการคัดสรรเพียงวัตถุดิบที่ดีที่สุด สดใหม่ ส่งตรงจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ข้าวพันธุ์ดีจากจังหวัดอาคิตะ การใช้สูตรน้ำปรุงรสข้าวซูชิเหมือนกับสาขาหลักที่โตเกียว โดยเฉพาะ 2 วัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจของร้าน อย่าง ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน (Bluefin Tuna) และ อูนิ (Sea Urchin) ที่แขกทุกท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพได้ เพราะทางร้านจะเสิร์ฟเฉพาะวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีให้รับประทานเท่านั้นที่ตั้ง: ชั้น 3 เกษร เซ็นเตอร์, เกษรวิลเลจสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2250-00143) แคมส์ โรสต์ (KAM’S ROAST) ที่สุดของตำนานเมนูอาหารย่างสไตล์ฮ่องกง โดยทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล Kam ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 70 ปี การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาว ถึง 9 ปีซ้อน เมนูแนะนำ ได้แก่ ห่านและเป็ดย่าง ที่ผ่านกรรมวิธีการทำหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหมัก การย่าง การผึ่ง ด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน นอกจากนี้ หมูหันของที่นี่ก็ขึ้นชื่อ เพราะความพิถีพิถันแบบที่เชฟต้องนั่งเฝ้าระหว่างการย่าง และอีกเมนูที่ห้ามพลาดอย่างเมนูเป็ดผีผา เป็ดย่างสูตรพิเศษที่ผ่านการหมักด้วยซอสและเครื่องเทศ ผสมกับเปลือกส้มจีนที่มีอายุ 23 ปี ทำให้ เนื้อนุ่ม หนังกรอบ เสิร์ฟคู่กับซอสพิเศษ อีกทั้งยังมีเมนูหมูกรอบ หมูแดง ที่เลือกใช้เนื้อหมูชั้นดี ย่างในสไตล์ฮ่องกง ที่มีทั้งกลิ่นหอมอร่อย และรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากใครที่อยากลิ้มลองรสชาติของแคมส์ โรสต์ โดยไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกง ก็แวะมาร้านที่ย่านราชประสงค์ได้เลยที่ตั้ง: ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูล: 0-2004-7718หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่มีเมนูห่านย่างจำหน่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานของทางฮ่องกงประเภทรางวัล มิชลินเพลต (The Plate Michelin) ร้านอาหารคุณภาพดีที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ และปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน4) บิสก็อตติ (Biscotti) ห้องอาหารไฟน์ไดนิ่งร่วมสมัย รสชาติอิตาเลียนแท้ ที่เปิดมายาวนานตั้งแต่ปี 1998 ตั้งอยู่ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับรางวัลมิชลินเพลตมาถึง 4 ปีซ้อน และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับกรุงเทพมหานคร 2023 อีกหนึ่งปี จุดเด่นของร้านนี้คือแขกที่มาทานอาหารที่ร้าน จะได้เพลิดเพลินกับศิลปะในการจัดเตรียมและปรุงอาหารของเชฟเควิน มอนเตอร์ฟาโน หัวหน้าเชฟแห่งห้องอาหารบิสก็อตติ และเชฟท่านอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ระหว่างรับประทานอาหาร จากครัวที่ดีไซน์เป็นแบบเปิดโล่ง บริเวณตรงกลางร้าน และ ทางร้านยังโดดเด่นในเรื่องการเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีในการรังสรรค์เมนู โดยทางร้านมีเมนูไฮไลท์ อาทิ ซิกเนเจอร์ฟอคคาเซีย เนื้อสไลซ์สไตล์อิตาลีสูตรพิเศษ สเต๊กปลาค็อดซอส Puttanesca สเต๊กเนื้อวากิว A5 เทนเดอลอยที่นุ่มละลายในปาก เป็นต้นที่ตั้ง: ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2126-88665) เอราวัณ ที รูม (Erawan Tea Room) ห้องอาหารไทยระดับตำนานของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ที่เสิร์ฟอาหารไทยในรสชาติดั้งเดิม ทุกเมนูปรุงจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าต้องคุณภาพดีที่สุด และมาจากแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงไม่แปลกใจที่ห้องอาหาร เอราวัณ ที รูมจะคู่ควรกับรางวัลมิชลินเพลต เมนูแนะนำของร้าน เช่น ข้าวผัดเอราวัณ ข้าวผัดสูตรเฉพาะหอมกรุ่น ข้าวเม็ดร่วนกำลังดีและเนื้อปูก้อนชิ้นโต แกงคั่วปูเห็ดแครงใบชะพลู แกงไทยรสชาติจัดจ้านสูตรดั้งเดิมของห้องอาหารที่เสริมรสชาติด้วยเนื้อปูสด เห็ดแครง และใบชะพลู เสิร์ฟพร้อมเส้นหมี่อัญชันสีสวย นอกจากนี้ยังมีเมนู กุ้งแม่น้ำย่างราดซอสมะขาม ปูทะเลผัดผงกะหรี่ ยำส้มโอปูนิ่มทอดกรอบ ที่แนะนำให้มาลิ้มลอง ส่วนเมนูอาหารหวานที่พลาดไม่ได้ คือ สาคูเปียกน้ำกะทิ และไอศกรีมข้าวหอมมะลิ ที่ถือเป็นของหวานปิดท้ายมื้ออร่อยได้อย่างลงตัว นอกจากนั้นแล้ว อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเอราวัณ ที รูม ซึ่งเป็นที่จดจำของแขกทุกท่านที่แวะมา ก็คือชุดน้ำชายามบ่ายแบบไทย ซึ่งทางร้านเลือกสรรชาชั้นดี เสิร์ฟเป็นชุดพร้อมกับขนมไทยสุดพรีเมียมนานาชนิดที่ตั้ง: ชั้น 2 เอราวัณ แบงค็อกสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2254-12346) ไฟร์เพลซ กริลล์ แอนด์ บาร์ (FirePlace Grill and Bar) ห้องอาหารไฟน์ไดนิ่งสไตล์ยุโรป ในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลมิชลินเพลตไปครอง จากการเลือกสรรวัตถุดิบพรีเมียมคุณภาพสูง นำเข้าจากหลากหลายประเทศ โดยที่ไฟร์เพลซ กริลล์ แอนด์ บาร์ มีเมนูขึ้นชื่อมากมาย ตั้งแต่เมนูเรียกน้ำย่อยอย่าง หอยนางรมสด เพิ่มความสดชื่น ก่อนมื้ออาหาร เมนูที่คนรักเนื้อแกะไม่ควรพลาด อย่าง สเต๊กซี่โครงแกะราดซอสไวน์แดง ที่ผ่านการกริลล์อย่างพิถีพิถันจากเชฟ หรือหากใครไม่ทานเนื้อแกะก็สามารถเลือกสั่งเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำอย่าง สเต๊กปลาแซลมอนโอเชียนเทราต์ ได้เช่นกัน ทานอาหารคาวเสร็จแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานซิกเนเจอร์อย่าง เบกอลาสก้า ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของเนื้อเค้กเนย ไอศกรีม และเมอแรงก์ที่ตั้ง: ชั้น G โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2656-04447) อูโนมาส (Uno Mas) ร้านอาหารสเปนบน Rooftop ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชฟ Roberto Gonzalez Alonso ที่จะพาคุณเพลิดเพลินกับอาหารสเปนชั้นเลิศ และดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินของกรุงเทพมหานคร ในบรรยากาศร้านที่ตกแต่งสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน โดยร้านอูโนมาส ได้รับการการันตีคุณภาพและรสชาติด้วยรางวัลมิชลินเพลท เพราะวัตถุดิบที่ทางร้านใช้ประกอบอาหารล้วนนำเข้ามาจากประเทศสเปน เพื่อให้ได้รสชาติต้นตำรับแท้ๆ โดยมีเมนูที่คนแนะนำกันปากต่อปากว่าต้องได้มาลองสักครั้ง อย่างเมนู ปาเอญ่า (Paella) หรือ ข้าวผัดสเปน ที่ควรสั่งเป็น Half & Half Paella ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างปาเอญ่ากุ้งมังกรและปาเอญ่าต้นตำรับ และอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ ที่ถือได้ว่าเป็นเมนูสเปนดั้งเดิม หาทานได้ยากในประเทศไทย นั่นก็คือ โคชินิลโล (Cochinillo) หรือ หมูหันสเปน ที่หมักด้วยเครื่องเทศอย่างดี และย่างในเตาอบแบบพิเศษ ที่ทำให้หมูมีกลิ่นหอม หนังด้านนอกบางกรอบ แต่เนื้อข้างในนุ่มละมุน และหากได้จับคู่กับไวน์ชั้นเลิศจากสเปนสักแก้วนั้น รสชาติก็จะลงตัวเป็นอย่างดีที่ตั้ง: ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2100-6255ประเภทรางวัล มิชลิน บิบ กูร์มองด์ (Michelin Bib Gourmand) เสิร์ฟอาหารคุณภาพยอดเยี่ยม ในราคาย่อมเยา8) ติ่น ไท่ ฟง (Din Tai Fung) ไม่ว่าใครที่นึกถึง เสี่ยวหลงเปา ก็ต้องนึกถึงร้านติ่น ไท่ ฟง เป็นร้านอาหารจีนสัญชาติไต้หวัน ต้นตำรับเสี่ยวหลงเปา ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 50 ปี เริ่มต้นจากร้านเล็กๆ ในไต้หวัน แต่ปัจจุบัน มีสาขามากกว่า 161 สาขาจาก 13 ประเทศทั่วโลก และคว้ามาแล้วหลายรางวัลรวมถึงมิชลิน บิบ กูร์มองด์ โดย 1 ในสาขานั้นก็คือที่ชั้น 3 โซนเอเทรียมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เสี่ยวหลงเปา ของร้านติ่น ไท่ ฟง ถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน เพราะเสี่ยวหลงเปาของที่นี่ถูกรังสรรค์มาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้อร่อยตั้งแต่กัดแป้งคำแรกไปจนถึงน้ำซุปและเนื้อหมูด้านใน ใครได้มาลองก็ต้องติดใจ และนอกจากเมนูเสี่ยวหลงเปาที่ร้านยังมีเมนูดังอื่น ๆ ที่ห้ามพลาดอีกมากมาย เช่น ยำสาหร่าย แพนเค้กกุ้งกรอบ ข้าวผัดหน้าพอร์กชอพ และซาลาเปาไส้คัสตาร์ดไข่เค็ม เป็นต้นที่ตั้ง: ชั้น 3 โซนเอเทรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2646-12829) แสนยอด (SANYOD) สุดยอดร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ ที่มีตำนานโด่งดังแห่งย่านบางรัก กว่า 60 ปี จากรุ่นคุณปู่ส่งต่อมาถึงรุ่นหลาน จนคว้ารางวัลมิชลิน บิบ กูร์มองด์ มาครอง 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2018-2023 โดยเมนูโด่งดังของร้าน ได้แก่ เป็ดย่างเตาถ่าน เมนูอันดับ 1 ของร้าน เป็ดที่นี่ย่างด้วยเตาถ่านอย่างพิถีพิถันด้วยไฟที่พอเหมาะ ทำให้สัมผัสนุ่ม เนื้อแน่น หนังนุ่มอร่อย ส่วนน้ำราดก็รสหวานนำเค็มกำลังดี หอมอร่อย ยิ่งทานคู่กับ บะหมี่ลวก เส้นบะหมี่ไข่เหนียวนุ่มแบบฉบับของแสนยอด ช่างเข้ากันดี นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดที่ต้องลิ้มลองอย่าง ราดหน้าคะน้าฮ่องกงหมู เนื้อตุ๋นหม้อดิน และปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและความสดใหม่ของวัตถุดิบ และอย่าลืมปิดท้ายด้วยเมนูของหวานยอดนิยมอย่าง โอ่วนี่แปะก๊วย หรือ “ข้าวเหนียวเผือก” กับรสชาติที่ไม่หวานเลี่ยนเกินไป บำรุงร่างกายด้วยเม็ดแปะก๊วย อิ่ม ครบ จบ ทั้งคาว ทั้งหวานที่ตั้ง: ชั้น 6 โซนบีคอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2613-169110) ซงฟา บักกุ๊ดเต๋ (Song Fa Bak Kut The) ร้านซงฟา บักกุ๊ดเต๋ชื่อดังส่งตรงจากสิงคโปร์ ความอร่อยของร้านนี้การันตีด้วยรางวัล มิชลินบิบกูร์มองด์ 7 ปีซ้อนโดยแน่นอนว่าเมนูขึ้นชื่อของร้านก็ต้องเป็น บักกุ๊ดเต๋ ชามร้อน กลิ่นหอมกรุ่น รสชาติน้ำซุปอร่อยกลมกล่อม ถึงเครื่องด้วยพริกไทยขาวซาลาวัค และซี่โครงหมูพรีเมียมแบบจัดเต็ม และไม่ต้องกลัวว่าจะซดน้ำซุปไม่จุใจ เพราะทางร้านมีเติมรีฟิลเติมน้ำซุปร้อนๆ ให้ตลอด นอกจากเมนูซุปซี่โครงหมู บักกุ๊ดเต๋ แล้วก็ยังมีเมนูแนะนำอื่น ๆ เช่น หมูสามชั้นหม้อดิน ไก่ทอดกรอบคั่วพริกกระเทียม ที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นไม่แพ้กันที่ตั้ง: ชั้น 3 โซนเอเทรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 0-2252-052011) บ้านเบญจรงค์ ปาย ร้านอาหารไทยแท้ จากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลมิชลิน บิบ กูร์มองด์ มากถึง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2019-2023 เสิร์ฟอาหารรสชาติจัดจ้านแบบไทยโบราณ สูตรลับต้นตำรับจากในวังที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมนูจานเด็ดที่เหมาะกับการทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ได้แก่ ซี่โครงหมูอบปลาเค็ม กลิ่นความหอมของปลาเค็มที่อบซี่โครงหมูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมนูกับการผัดที่ปรุงรสชาติได้อร่อยเค็มกำลังดี ยำคะน้ากุ้งสด คะน้าสดกรอบกับกุ้งสดที่นำมายำแบบฉบับชาวเหนือ หมี่กรอบเบญจรงค์ เมนูอาหารทานเล่นที่มีมาตั้งแต่สมัย ร.5 รสชาติครบรส เปรี้ยว หวาน กรอบอร่อยกินเพลินครบเครื่องไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีเมนูปลากระพงผัดชะอม น้ำพริกหรูผักหลาม และต้มข่าปลาสลิด ที่ไม่ว่าจะคนยุคสมัยไหน ได้มาลองทานก็ต้องติดใจที่ตั้ง: ชั้น 1 โซนฮักไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง: 08-6363-289912) เกตุโอชา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดัง ที่มีตำนานความอร่อยมายาวนานกว่า 40 ปี และคว้ารางวัลมิชลิน บิบ กูร์มองด์ 2 ปีซ้อน หัวใจสำคัญ คือ “น้ำซุป” ที่พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบและมีเครื่องปรุงรสกว่า 20 ชนิด ผ่านการเคี่ยวเป็นเวลานานจนได้น้ำซุปเข้มข้น หอมกลมกล่อมไม่เหมือนใคร รับประทานพร้อมกับเนื้อตุ๋นที่เนื้อนุ่มกำลังดีได้อย่างอร่อยลงตัว ทางร้านใช้เนื้อคุณภาพดี ชิ้นใหญ่เต็มคำ ให้มาในชามแบบไม่หวงวัตถุดิบ โดยสามารถเลือกได้ทั้งเนื้อตุ๋นที่ต้มจนเปื่อยละลายในปาก และเอาใจสายรักรสชาติเนื้อนำเข้า ด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเเองกัสออสเตรเลีย ที่ได้คัดสรรเนื้อคุณภาพดีนำเข้า ผสมผสานกับน้ำซุปที่กลมกล่อมเนื้อเนียนนุ่มละลายในปาก สำหรับลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อ ทางร้านก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูหมูคุโรบุตะ หมูตุ๋น เเละลูกชิ้น เป็นการนำเอาหมูคุโรบุตะคุณภาพดีเเละการหมักที่เป็นสูตรลับของทางร้าน ผสมผสานกับหมูตุ๋นของร้านที่ตุ๋นนานจนเนื้อหมูนุ่มกลมกล่อม และเมนูก๋วยเตี๋ยวเบคอนสไลด์ โดดเด่นด้วยเบคอนชิ้นบางกำลังดี เนื้อนุ่มละมุน มาพร้อมหมูตุ๋น และลูกชิ้น เป็นเมนูที่ห้ามพลาดเช่นกันที่ตั้ง: ชั้น 7 โซนฟู้ดเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สอบถามข้อมูล: 06-2195-1440และนอกจากทั้ง 12 ร้านดังที่เรายกมาบอกต่อกันด้านบนแล้ว ในย่านราชประสงค์ยังมีจุดรวมร้านอาหารสตรีทฟูดเด็ดดังที่ได้รับรางวัลมิชลิน ไกด์ อยู่ที่ศูนย์อาหารเดอะ คุ้ก (The Cook) ที่ชั้น 4 เกษรอัมรินทร์ เรียกได้ว่ามาที่เดียวก็สามารถตามรอยร้านมิชลิน ได้ถึง 5 ร้านทีเดียว ได้แก่ บุญเลิศ บะหมี่หมูย่างซีอิ๊ว ร้านเก่าแก่ที่ตลาดนางเลิ้ง เมนูแนะนำ คือ บะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊ว บะหมี่เกี๊ยวน้ำรวม นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า สุดยอดเย็นตาโฟเจ้าดังรางวัลมิชลิน 4 ปีซ้อน ทีเด็ดที่หมูบะเต็งและเสิร์ฟเครื่องแน่นจัดเต็ม รสชาติอร่อยแบบไม่ต้องปรุง ราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ร้านเก่าแก่เปิดมานานกว่า 40 ปี เมนูเด็ดคือ ราดหน้าเส้นใหญ่หมู และผัดซีอิ๊วหมู ข้าวมันไก่โกอ่าง (ประตูน้ำ) ต้นตำรับข้าวมันไก่ประตูน้ำ ตำนานเสื้อสีชมพู ใครเป็นแฟนข้าวมันไก่ ต้องมากิน หรือจะข้าวมันไก่ทอดก็ดีไม่แพ้กัน เสิร์ฟพร้อมน้ำซุป และน้ำจิ้มสูตรเด็ด ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สวนมะลิ ร้านระดับตำนานกว่า 60 ปี ห้ามพลาดเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กลิ่นเตาถ่าน หอมอร่อย และเมนูแปลกใหม่อย่างก๋วยเตี๋ยวอบทะเล (ไข่ไม่สุก) ค้นพบความอร่อยของสุดยอดร้านสตรีทฟูดระดับมิชลิน ได้ที่เดอะ คุ้ก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00‐19.00 น.ที่ย่านราชประสงค์ยังมีร้านอาหารอีกมากมายที่การันตีความอร่อย และคุณภาพจากมิชลิน ไกด์ รอต้อนรับทุกท่าน เพื่อมอบประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษ โดยสามารถติดตามหรือดูรายละเอียดร้านมิชลินในย่านราชประสงค์ได้เพิ่มเติมที่ www.bkkdowntown.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook “We Love Ratchaprasong”