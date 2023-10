เรื่องเครมไว้ใจเขมร!บอกไทยขโมยชื่อ "สุวรรณภูมิ" ชาวเน็ตเผย แค่เพื่อนบ้านขี้อิจฉา

จากกรณี เมื่อวันที่ 3 ต.ค. เพจ "On Route Trip" ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า "ผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความโดยแปลเป็นไทยว่า สนามบินในประเทศไทยขโมยชื่อ "โสวันภูมิ" ของเราไปใช้ ซึ่งโสวันภูมิเป็นแลนด์มาร์กของเขมรที่คนไทยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหน ตอนนี้เรากำลังจะมีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ อยู่ในอดีตเมืองหลวงของกัมพูชา แล้วเราควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดี จึงจะคู่ควร?ทั้งนี้ "สุวรรณภูมิ" มีความหมายว่าแผ่นดินทอง เป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 โดยใช้แทนชื่อเดิม คือ หนองงูเห่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็น และเสนอชื่อสนามบินให้กันอย่างมากมาย อาทิเช่น กุนขแมร์ แอร์พอร์ต, ท่าอากาศยานเมืองเคลม, สนามบินนานาชาติขนาดใหญ่บนอดีตเมืองหนึ่งของไทย, Khmer Sovanphum, Airport of Kingdom of Cambodia, Cambodia Sovanapumi international Airport"ต่อมา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Bus Thaipakdee" ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "Amazing world culture club V.3 (AWCC)" เกี่ยวกับประเด็ยดังกล่าว เผย เขมร เป็นเจ้าพ่อเคลมของจริง เคลมมาตั้งแต่สมัยปี 2008-2009 แล้ว ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"เห็นอีรูปนี้แล้วนึกขึ้นได้ จะโพสต์ตั้งแต่ที่เห็นเขมรโพสต์และแต่ลืม ไอ้การที่เขมรออกมาด่าแก้เก้อเขิน เพราะอยากจะใช้ อยากจะทำตาม ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำมาตั้งนานแล้ว พอเขมรอยากใช้บ้างก็มาด่าแก้เก้อว่าเป็นของเขมร คนนู้นคนนี้มาก็อปของเขมร มา ขโมยของเขมรไป ยิ่งเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก เขมรก็จะหัวชนกำแพงหิน จะเอาเป็นของตัวเองลูกเดียว พฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นมานานมาก และไม่ใช่แค่ไทยที่โดนทำแบบนี้ นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นขบวนการ หรือการฝังหัวอะไรกันมาหรือเปล่า ไม่ใช่แค่การใส่ไคล้ไทยนะ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ไทยที่โดน และไม่ได้มีแค่เรื่องศิลปวัฒนธรรมนี่เห็นการกระทำแบบนี้มาตั้งแต่ 2008 2009 ช่วงที่เพลง Nobody ของ Wonder Girl กับ Ring Ding Dong ของ Shinee ดังและ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไทย ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรม แต่เขมรก็เคลม เพลงเขาทำออกมาจวนปีแล้วอะ เขมรเพิ่งมาทำตาม ใช้คำว่าก็อปปี้เลยนะ ไม่ใช่ Cover เพราะเอาเนื้อร้องเขามาแปลง ใช้ทำนองเพลงของเขา พยายามทำแบบเขาทุกอย่าง แล้วเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ พอโดนแฟนคลับเขาไปถามเรื่องลิขสิทธิ์เพราะไม่ให้เครดิตอะไรเขาเลย จนโดนรุมสับ แทนที่จะสำนึกกลับมาโวยวายว่าเป็นของเขมร เป็นเพลงเขมร เกาหลีมาได้ยินเพลงของเขมรแล้วก็อปไป ชุดความคิดเดียวกันเลย ชุดความคิดนี้ก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันด้วย ใช้กับทุกเรื่อง ใช้กับทุกอย่าง ที่เขมรอยากได้ ทุกครั้งที่ต้องการเป็นที่สนใจ 10 กว่าปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาความคิดอะไรเลย อีกร้อยปี จนพ้นอำนาจจีนไปแล้วก็จะอยู่ไปแบบเนี้ย เกาะคนอื่นไปเรื่อยเรื่องนี้ก็เหมือนกัน ไทยใช้ชื่อ สุวรรณภูมิ มากี่ปี ทำไมเขมรเพิ่งมาทักท้วงเอาตอนนี้ ไม่โวยวายตั้งแต่ช่วงแรก คนเขมรไม่ได้เพิ่งมีอินเทอร์เน็ต ไม่ได้เพิ่งใช้โซเชียลมีเดีย นี่ฟาดกับคนเขมรมาตั้งแต่ 2008 2009 ใน Hi5 Youtube ก็ด้วยเรื่องเพลงของเกาหลีนั่นแหละ ทำไมไม่มีใครทักท้วงไทยตั้งแต่ตอนนั้นล่ะ ทำไมต้องรอมาเป็นสิบกว่าปี พอตัวเองจะสร้างสนามบินใหม่ถึงจะเพิ่งมาพูดทักท้วง ก็เข้าใจแหละว่าหิวแสงต้องการสร้างประเด็นให้มีคนสนใจ จะได้เป็นที่รู้จัก แต่การกระทำที่มากล่าวหาว่าคนอื่นเป็นขโมยทั้ง ๆ ที่ตัวเองคิดช้าทำที่หลังเขาน่ะ ใครเขาก็มองว่ามันงี่เง่าไร้อารยะ ตรรกะป่วย ถ้าเขมรจะใช้ชื่อนี้จริง ๆ ไทยก็ไม่ว่าหรอกนะ แล้วจะกล่าวหาว่าไทยขโมยจากเขมรไม่ได้ด้วย สุวรรณภูมิ ไม่ใช่ภาษาเขมร มันเป็นภาษาสันสกฤตที่มาจากดินแดนภารัต ผ่านมาทางศาสนาฮินดู อารยธรรมจากดินแดนภารัตเข้ามาสู่อาเซี่ยนร่วม 2000 ปี ใคร ๆ เขาก็รู้ อย่าสมอ้าง และต่อให้เขมรจะใช้จริง ๆ หรือต่อให้ประเทศอื่นใช้ มันก็ไม่มีปัญหากับไทยอยู่แล้วมันสามารถต่อท้ายชื่อสนามบินด้วยชื่อประเทศได้ สุวรรณภูมิไทย สุวรรณภูมิกัมพูชา ก็ว่าไป และในระบบสายการบิน เขามีรหัสสนามบิน ไม่ว่าจะนักบินหรือผู้โดยสารก็ใช้รหัสนี้เหมือนกัน คุณเป็นผู้โดยสารคุณก็ต้องดูด้วยนะว่ามันรหัสไหน อย่าว่าแต่ชื่อซ้ำกันเลย การมีสนามบินอยู่ใกล้กัน คู่ขนานกัน ก็ทำให้เกิดความสับสนได้ อย่างในประเทศไทย ทุกวันนี้คนยังงงกันอยู่เลยว่าต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เขาก็ดูจากรหัสสนามบินนี่แหละ สุวรรณภูมิ BKK ดอนเมือง DMKถ้าเขมรอยากจะใช้ชื่อนี้ อยากตั้งชื่อว่าสุวรรณภูมิ ก็ใช้ไปสิ สุดท้ายมันก็ต้องดูรหัสสนามบินอยู่ดี ไม่จำเป็นต้องมากล่าวหาว่าไทยขโมยชื่อไปเลย เพราะกระทำแบบนี้มันยิ่งทำให้เขมรดูแย่ในทางจิตวิทยามันคือ Vulnerable Narcissist คนหลงตัวเองประเภทเปราะบาง มีความกังวลสูง อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ จนต้องสร้างเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาโอ้อวดเพื่อป้องกันตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เพื่อยกตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่น แต่ยิ่งยกตัวสูงเท่าไร มันก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่า ปลอม!"อนึ่ง ชื่อสนามบิน สุวรรณภูมิ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยใช้แทนชื่อเดิมคือ "หนองงูเห่า" พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2545[9]ตัวสะกดชื่อของสนามบินใน อักษรโรมัน คือ "Suvarnabhumi" ซึ่งเป็นการสะกดตามหลักการเทียบ อักษรไทย เป็นอักษรโรมันแบบภาษาบาลีและสันสกฤต มิได้ใช้ระบบ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจะสะกดได้ว่า "Suwannaphum"