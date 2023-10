ชีวิตที่เหนือระดับ ของ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” กับโซลูชันทางการเงิน ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าด้วยเอกสิทธิ์ขั้นสุดจาก ttb reserve

“คุณเจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี” เซเลป ดารานักแสดงสาวมากความสามารถ ซึ่งเราเห็นเธอในหลายบทบาททางการแสดง และปัจจุบันกับบทบาทของนักธุรกิจที่มาพร้อมกับหน้าที่ของคุณแม่ เรียกได้ว่าเธอสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี สำหรับไลฟ์สไตล์และการบริหารถือได้ว่าคุณเจี๊ยบ Born to wealth เลยทีเดียว ซึ่งเน้นการใช้ชีวิตเหนือระดับและสร้างความมั่นคงทางการเงินไปพร้อม ๆ กัน โดยมี ttb reserve บัตรเครดิตใบเดียวที่มีโซลูชันทางการเงินที่สามารถช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิต ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ ที่ต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเปิดชีวิตที่เหนือระดับ ของ “เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี”อีกด้านหนึ่งของการใช้ชีวิต “เจี๊ยบ-โสภิตนภา เล่าถึงไลฟ์สไตล์ด้านการเงิน การลงทุน และการใช้ชีวิตที่เหนือระดับในแบบของเจี๊ยบว่า “เจี๊ยบเป็นคนที่ทำงานหนักมาตั้งแต่อายุ 19-20 ปี ไม่ได้ใช้เงินของครอบครัวเลย จะเป็นคนชอบเก็บออมโดยหาวิธีออมเงินที่เหมาะสม เช่น พวกบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง หรือพวกลงทุนผ่านกองทุนต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ และก็มีประกันชีวิตที่ซื้อไว้นานแล้ว เพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ เจี๊ยบและครอบครัวชอบท่องเที่ยวมาก ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ก็เริ่มวางแผนท่องเที่ยวกันอีกแล้ว และที่สำคัญตอนนี้มีตัวช่วยที่ทำให้เราวางแผนเที่ยวและช้อปปิ้งได้คุ้มค่าอย่างมาก คือ บัตรเครดิต ttb reserve ที่ให้สิทธิประโยชน์และเอกสิทธิ์ที่เหนือระดับ เช่น เวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ใช้รูดช้อปปี้งต่าง ๆ ฟรีค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินต่างประเทศ 2.5% นับว่าคุ้มมาก ๆ ไม่ต้องพกเงินสด บัตรเดียวจบเลย นอกจากนั้น ถ้าจองตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรมออนไลน์ก็ได้พอยต์ถึง 2 เท่า เท่ากับ 5 บาทรับ 1 คะแนน คือยังไม่เคยเจอบัตรที่ให้คะแนนเยอะแบบนนี้มาก่อน แถมยังมีประกันภัยการเดินทางทั้งครอบครัว คุ้มครองทั้งสามีและลูก ส่วนเวลาอยู่เมืองไทย เจี๊ยบชอบทานอาหารร้านอร่อย ๆ ซึ่ง ไฮไลต์ของบัตรนี้ คือ รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 50% กับร้านอาหาร Fine dining เท่ากับเราจ่ายเพียงครึ่ง ทำให้เราชื่นชอบเอกสิทธิ์ของบัตร ttb reserve เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจี๊ยบ”บทบาทคุณแม่นักวางแผนเพื่ออนาคตของลูก ก้าวสู่ความสำเร็จที่ไปได้ไกลกว่าเจี๊ยบ-โสภิตนภา ยังเผยถึงการวางแผนด้านการศึกษาให้กับ ‘น้องเบเน่’ ว่า “ปีหน้าเจี๊ยบเตรียมจะส่งน้องเบเน่เข้ามหาวิทยาลัย ก็ต้องมีการวางแผนทั้งด้านการเงิน การศึกษาให้เขาอย่างเต็มที่ และสำคัญเลย คือเรื่องค่าเทอม ค่ากิน ค่าที่อยู่ ก็ต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่แรก ว่าต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ และก็กังวลเรื่องค่าเงินผันผวนเช่นกัน ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็เป็นห่วงว่าเขาจะกินอยู่อย่างไร และคงต้องมั่นบินไปเยี่ยมบ่อย ๆ จึงกำลังมองหาโซลูชันทางการเงินที่มาตอบโจทย์ ช่วยทำให้เจี๊ยบอุ่นใจมากขึ้นระหว่างที่ลูกศึกษาต่อที่ต่างประเทศ และหนึ่งในตัวช่วย คือ บัตรเสริม ttb reserve ซึ่งตั้งใจจะทำไว้ให้น้องได้ใช้เวลาอยู่ที่นู่น จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้จ่ายแถมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินอีกด้วย และยังมีโซลูชันการเงินของทีทีบีที่เหมาะกับการวางแผนจ่ายค่าเทอมอีกด้วย เช่น บัญชี FCD ที่ช่วยเรื่องการวางแผนจ่ายค่าเทอมของลูกที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเงินเปลี่ยนแปลง แถมได้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสนใจประกันชีวิตที่คุ้มครองทั้งตัวเองและครอบครัวเพราะต้องหาอะไรที่ตอบโจทย์เพื่ออนาคต และส่งต่อให้ลูกได้ด้วยเช่นกัน”เอกสิทธิ์ขั้นสุดบัตรเครดิต ttb reserve อีกขั้นของโซลูชันทางการเงิน สู่ความสำเร็จที่ไปได้ไกลกว่าทีเอ็มบีธนชาต โดย คุณฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล จัดงาน “ttb reserve อีกขั้นของโซลูชันทางการเงิน สู่ความสำเร็จที่ไปได้ไกลกว่า” พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งสูง (Wealth) ผ่านแพลตฟอร์ม ttb reserve ที่ประสานโซลูชันทางการเงินระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ของการถือครองบัตรที่คุ้มค่าด้วยเอกสิทธิ์ขั้นสูงสุด ภายใต้คอนเซปต์ “Maximize your infinite wealth for generations” อีกขั้นของโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านผู้ดูแลส่วนบุคคล เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่มีที่สิ้นสุด“Earn Fast - Burn Smart” รับคะแนนเร็ว แลกคะแนนคุ้มค่ากว่าใครบัตรเครดิต ttb reserve ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Earn Fast - Burn Smart” โดยได้รับคะแนนเร็วเหนือใคร แลกคะแนนคุ้มค่ากว่าใคร พร้อมสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นทุกการใช้จ่าย ต่อยอดความมั่งคั่งทั้งด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เอง และใช้ได้จริงตามที่ลูกค้าต้องการ เพียงเปิดใช้งานบัตรลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษรายปีสูงสุด 180,000 คะแนน โดยไม่ต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตร และรับเร็วขึ้นอีกทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับ 1 และรับเร็วยิ่งขึ้นเป็น 2 เท่า สำหรับจ่ายออนไลน์ และโรงพยาบาล เทียบเท่า 5 บาทรับ 1 คะแนน โดยลูกค้าสามารถนำคะแนนไปต่อยอดแลกรับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนได้ และยังแลกเป็นส่วนลดประกันได้อีกด้วย หรือจะใช้คะแนนแลกเป็นของกำนัลจากแคตตาล็อกพิเศษของ ttb reserve ที่มีบริการให้เลือกหลากหลาย พร้อมกันนี้ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ถือครองบัตร เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินต่างประเทศ 2.5%, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% กับร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำกว่า 20 ร้าน และสิทธิประโยชน์ด้านการเงิน การลงทุน พร้อมที่ปรึกษาทางเงิน และไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรเพื่อตอบโจทย์ความต้องของลูกค้าอีกมากมายวางแผนด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของลูก ด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์พร้อมต่อยอดความมั่งคั่งกลุ่มลูกค้า Family หรือ กลุ่มครอบครัว ที่มีอยู่ประมาณ 19,000 รายของลูกค้า Wealth ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น กลุ่มครอบครัวพ่อแม่ ที่ต้องการวางแผนด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของลูก จะมีการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตั้งแต่เริ่มวางแผนการศึกษาไปจนถึงกำลังศึกษาอยู่ เช่น การวางแผนจ่ายค่าเทอมสำหรับลูกที่เรียนต่างประเทศ และมีแผนจ่ายค่าเทอมที่แน่นอนอยู่แล้ว ซึ่งธนาคารมีบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงถึง 4.35% ต่อปี ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และลดความยุ่งยากเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการโอนเงินผ่านสมาร์ทโฟน 6 สกุลเงิน ไปยัง 36 ประเทศปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน ค่าธรรมเนียมเพียง 150 บาท สำหรับโอนให้ลูกที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ และกลุ่มครอบครัวสูงวัยที่ต้องการส่งต่อมรดกให้ลูกหลานแบบไร้กังวลกับโซลูชันในรูปแบบประกัน ด้วยประกันชีวิต “เดอะ เทรเชอร์” (The Treasure) หรือการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพทั้งครอบครัวกับประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส เป็นต้นครอบครองเอกสิทธิ์เหนือระดับจาก ttb reserve สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ttbbank.com/th/ttb-reserve หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428