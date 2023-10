ต้นสักพักกาย ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 จาก ททท. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ สาขานวดไทย

โดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสปา 4 ราย และ สาขานวดไทย 3 ราย ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Thailand Tourism Awards ซึ่งสถานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัลต้องผ่านมาตรฐานตามกรอบแนวคิดด้าน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Sustainable Tourism) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมายและ นำไปสู่ความยั่งยืน มีกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย BCG Economy Model, Responsible Tourism และ Low Carbon Management รวมถึง ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) ซึ่งหนึ่งในสถานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัลปีนี้ คือ ร้านต้นสักพักกาย (TonSakPakKai)ผู้บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง “ต้นสักพักกาย” นวดไทยเพื่อสุขภาพ ได้กล่าวถึง การได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 นี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับทีมงานของเราทุกคน การทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการพัฒนาและความพยายามอยู่เสมอ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามั่นใจว่าเรากำลังสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้ารับบริการของเรา เราเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และ เน้นการดูแลลูกค้าแบบรายบุคคลด้วยบริการที่ปรับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ที่ร้านต้นสักพักกาย แม้จะมีบริการนวดไทยที่ดีเยี่ยม แต่เรายังคงให้ความสนใจในรายละเอียดอื่นๆอีกด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมของสถานให้บริการและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์แบบครบวงจรผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ร้านต้นสักพักกาย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรางวัลนี้และวิสัยทัศน์ของต้นสักพักกาย ว่าการได้รางวัล Thailand Tourism Awards นี้ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของบริการนวดไทยของเรา บริการของเรามีความแตกต่างด้วยการผสมผสานระหว่างนวดไทยแบบดั้งเดิม และการดูแลสุขภาพที่ใส่ใจในทุกด้าน ไม่เพียงแค่การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสม เราเน้นการบูรณาการระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้รับบริการ นอกจากนี้ ทางเรายังใส่ใจสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้มารับบริการรู้สึกถึงความธรรมชาติอย่างมากคณะผู้บริหารทั้งสองท่านได้กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ว่าเราได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ The Best of SHA Award 2021 จาก ททท. รางวัลคุณภาพบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ArokaGO Star Award 2023 และล่าสุด Thailand Tourism Awards แต่ทีมงานของเราก็จะยังคงพัฒนาต่อ และจะทำงานอย่างหนักเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ และคงไว้ซึ่งความประทับใจต่อลูกค้าของเราต่อไป ในปัจจุบัน ร้านต้นสักพักกายมีสาขาให้บริการทั้งหมด 4 สาขาในประเทศไทย ได้แก่ สาขา ตลาดต้นสัก (ถนน สนามบินน้ำ), สาขา แมนเนอร์ อเวนิว (ข้างกระทรวงพาณิชย์), สาขา ตลาดสดธนบุรี (พุทธมณฑล สาย 2), และ สาขา อาคารต้นสัก คอนเนอร์ (ซอย นนทบุรี 15)สำหรับผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นสักพักกาย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tonsakpakkai.com