สํานักงาน ป.ย.ป. เตรียมจัดงานการสัมมนาสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ”

สํานักงาน ป.ย.ป. เตรียมจัดงานการสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ (Partnership for Success)” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 18.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (พระราม 9) ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงาน โครงการและประเด็นสําคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ (Partnership for Success)” ผลการขับเคลื่อนและบูรณาการของสํานักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่(1) การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจําตัวคนพิการดิจิทัล ภายใต้แนวทาง Partnership for Better Society(2) ความร่วมมือเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย Partnership for Legal Transformation(3) บูรณาการการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการสร้างการมีส่วนร่วม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นํา แห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)(4) การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ และ “ระบบเสนอแนะข้างทําเนียบ” Line Chatbot @thaivoiceโครงการและประเด็นสําคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ประเด็นด้านการเกษตร 2. ประเด็นด้านชุมชน/ท่องเที่ยว 3. ประเด็นด้านคุณภาพชีวิต