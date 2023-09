ลอนดรี้บาร์ตอกย้ำความสำเร็จ ขึ้นแท่นแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน จากงาน THAILAND FRANCHISE AWARD 2023

ลอนดรี้บาร์ (LaundryBar) แบรนด์ร้านสะดวกซักสมัยใหม่ แบบบริการตนเอง 24 ชั่วโมง (Self-Service Laundry) ชูความสำเร็จ 3 ปีซ้อนกับรางวัลแฟรนไชส์ที่น่าลงทุน โดยล่าสุดคว้ารางวัล แฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation Franchise Award) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในงานประกาศผลรางวัล Thailand Franchise Award 2023 ณ ห้องประชุม กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้คุณพิมลวรรณ ชีวเกรียงไกร ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด กล่าวว่า “ลอนดรี้บาร์ ขอขอบคุณผู้ลงทุนคนสำคัญทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในแบรนด์ LaundryBar รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ลอนดรี้บาร์ มาเลเซีย และ บมจ.สบาย เทคโนโลยี ที่ร่วมกันยกระดับสุขอนามัยที่ดีของชุมชนไทยให้เข้าถึงความสะอาดของเครื่องนุ่งห่ม และร่วมสร้างแบรนด์ให้เติบโตจนได้รับรางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ตลอดจนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ให้แก่ LaundryBar เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน”ปัจจุบัน ลอนดรี้บาร์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนโดยเปิดให้บริการแล้ว 250 กว่าสาขาทั่วประเทศ และการันตีคุณภาพด้วยรางวัลจาก Thailand Franchise Award 3 ปีซ้อน ที่สะท้อนถึงการยอมรับและความนิยมในวงการแฟรนไชส์ไทย อันได้แก่ปี 2021 ได้รับรางวัล Best Medium Franchiseปี 2022 ได้รับรางวัล Best Service Franchiseปี 2023 ได้รับรางวัล Best Innovation Franchise“ลอนดรี้บาร์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบร้านสะดวกซักสมัยใหม่ครบวงจร และสร้างแบรนดให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ลงทุน พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการและพัฒนาคุณภาพของแฟรนไชส์ให้ดียิ่งขึ้น” คุณพิมลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมสนใจแฟรนไชส์ธุรกิจซัก-อบผ้า 24 ชั่วโมง “ลอนดรี้บาร์” สามารถสอบถามรายละเอียดและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-2675-4455, 09-4959-6111 อีเมล LaundryBarThai@gmail.com เว็บไซต์ www.LaundryBarThai.com Facebook : LaundryBarThai และ Line @LaundryBarThai