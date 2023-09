คณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย ของ MEA จัดอบรมหลักสูตร “Change for Good” (ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข)

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “Change for Good” (ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข) ร่วมด้วยนายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good ของ MEA กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน MEA เข้าร่วม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างการตระหนักรู้เรื่องอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ณ ห้องสัมมนา อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566