ร้านกาแฟใช้ Ice Ball ลูกค้าลั่นเสียความรู้สึก บอกเหมือนน้ำแข็งใส่ในเหล้า ร้านแจงน้ำแข็งละลายช้า คงรสชาติ

จากกรณีลูกค้ารายหนึ่งได้โพสต์ระบายความในใจ “เสียความรู้สึก” กับน้ำแข็งในเครื่องดื่ม “อเมริกาโนมะพร้าว” ของร้านกาแฟ The Blocks X At Mine ซึ่งรู้สึกว่าน้ำแข็งมีขนาดก้อนกลมแบบนี้เอาไว้ใส่เหล้า เบียร์ แต่นี่กลับมาใส่กาแฟ?ล่าสุดทางร้าน The Blocks X At Mine ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า“เนื่องจากเมื่อวานทางร้านได้รับคำติชม จากทางลูกค้า ทางร้านไม่สบายใจมากๆ ที่ทำให้คุณลูกค้า ทางร้านน้อมรับคำติชม🙏🏼 ทางร้านจึงขออนุญาตชี้เเจงนะคะ☺️ ทางร้านได้ใช้น้ำแข็ง ice ball สำหรับเมล็ดกาเเฟ Special หรือเมล็ดกาแฟคั่วกลาง ice ball เป็นน้ำแข็งที่ละลายช้า จะนำไปใส่ในกาแฟคั่วกลางทุกตัว เพื่อให้รสชาติเฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟพิเศษที่ลูกค้าเลือกยังคงรสชาติอยู่นานกว่าน้ำแข็งก้อนเล็กตัวกาแฟ 🥥🥥 อเมริกาโนมะพร้าว” ที่ลูกค้าได้สั่ง ซึ่งมีเพียงความหวานจากธรรมชาติรวมไปถึงเป็นกาแฟคั่วกลาง การใช้น้ำแข็งจึงเป็นสิ่งที่ทางร้านบรรจงเลือกสรรว่าควรจะใช้น้ำแข็งประเภทไหนถึงจะเหมาะสมกับเครื่องดื่ม ซึ่งหากเป็นความผิดพลาดเรื่องรสชาติทางร้านจะขอน้อมรับและปรับปรุง