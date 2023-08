เปิดงานแล้วอย่างยิ่งใหญ่ SETA 2023 ควบ Solar+ Storage Asia 2023 คนวงการพลังงานตบเท้าเข้าร่วมงานล้นหลาม

​กระทรวงพลังงานจับมือ แกท อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จัดงาน SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 เปิดเวทีต้อนรับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมพลังงานและผู้บริหารรระดับซีอีโอในแวดวงพลังงานกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อม ปาฐกถาพิเศษ โดย มร.โอบะ ยุอิชิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ มร.นาโอมิ ฮิโรเสะ รองประธานบริหารด้าน Impact องค์การพลังงานโลกSETA 2023 - Executive Asian Energy Forum หรืองาน Sustainable Energy Technology Asia-SETA 2023 และ “งานเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุของเอเชีย” หรือ Solar+Storage Asia-SSA 2023 ภายใต้แนวคิด “Driving Asia’s Energy Transition Pathways to Carbon Neutrality” งานประชุมระดับผู้นำแห่งเอเชียทางด้านพลังงาน ที่เป็นการเปิดเวทีการประชุม Executive Asian Energy Leadership Forum ให้กับผู้บริหารระดับซีอีโอของบริษัทผู้ลงทุนด้านพลังงาน รัฐวิสาหกิจด้านกระแสไฟฟ้า บริษัทรับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (EPC) กว่า 500 คน มาเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออุตสาหกรรมพลังงานพร้อมเหล่ากูรูและซีอีโอนานาชาติระดับโลกทางด้านพลังงาน พร้อมอัพเดทเทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างพลังงานสะอาดสุดทันสมัย พร้อมก้าวสู่สังคมพลังงานยั่งยืนในอนาคต​พร้อมกันนี้ยังมีการประชุมอีกหลากหลาย จากวิทยากรที่เป็นกูรูแถวหน้าของวงการพลังงานทั่วโลกมาโชว์วิสัยทัศน์ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การพลังงานโลก (World Energy Council - WEC) มร.นาโอมิ ฮิโรเซ รองประธานผู้บริหารด้าน Impact เกี่ยวกับ Energy Shock ของเอเชีย, มร. ฮงเพ็ง ลิว, ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงาน สหประชาชาติเพื่อการเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP), นายชินิจิ คิฮาระ, ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเป็น Neutral ของคาร์บอน, กรมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI) ,ดร. หาน เภูมิน, นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและอีสต์เอเชีย (ERIA), รวมถึงหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเช่น Solar+ Storage Forum Hydrogen, Ammonia and downstream options Forum ร่วมจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย, Mobility Forum , Advanced Energy Technology & Digital Power Forum ร่วมจัดโดยบริษัทเทคโนโลยีและสถาบันพลังงานชั้นนำของโลก และ Circular Economy Forum เป็นต้น​นอกจากฟอรั่มการประชุมที่น่าสนใจแล้ว ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมเจรจาและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านพลังงานจากประเทศเกาหลีใต้ ในงาน Thailand- Korea Energy Week ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับ SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 โดยความร่วมมือของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ นครกวางจู และจังหวัดชอลลานัมโด the Ministry of Trade, Industry and Energy, the Ministry of SMEs and Startups, Gwangju Metropolitan City, and Jeollanamdo Province ซึ่งจัดขึ้น โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศเกาหลีใต้ได้แก่ KEPCO, JEONNAM Technopark, Jeonnam Institute for Regional Program Evaluation (IRPE) และ Korea Smart Grid Institute (KSGI ) มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ กว่า 150 คู่​โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.SETAasia.comและwww.SolarStorageAsia.com