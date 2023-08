"ท่านอ้น" โพสต์ "พี่ ๆ จากไทยรัฐเอาผัดไทยมาส่ง"

วันที่ (14 ส.ค. 2566) จากกรณีมีสื่อสำนักหนึ่งได้นำเสนอข่าว "ท่านอ้น-วัชเรศร วิวัชรวงศ์" โดยพาดหัวข่าวว่า "เบรกภารกิจ "ท่านอ้น" อดกินผัดไทยร้านโปรด เตรียมกลับสหรัฐฯ นั้นจากนั้น "ท่านอ้น" ได้โพสต์ภาพกินผัดไทยลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Vacharaesorn Vivacharawongse โดยระบุว่า "ดึกแล้วก็ยังนั่งกินผัดไทยอยู่ จะอร่อยกว่านี้ถ้าเผื่อไทยรัฐมาส่ง" พร้อมติดแฮชแท็ก #ไม่มีใครมาเบรกล่าสุด คนจากไทยรัฐก็ได้นำผัดไทยมาให้ท่านอ้น โดยท่านได้โพสต์ภาพร้อมระบุว่า " The #padthaiwar is over. The team from ThaiRath delivered delicious Pad Thai. พี่ๆจากไทยรัฐเอาผัดไทยมาส่ง"