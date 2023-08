GSPN DIALOGUE เปิดเวทีเสวนาแก้วิกฤตโลกที่กำลังกระทบธุรกิจ ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างความยั่งยืน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ Diplomatic Council และ GEN Thailand ดำเนินการจัดงานเสวนา Global Sustainability & Productivity Network (GSPN) Dialogue ณ ห้องประชุม 4 องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ พร้อมชูประเด็น Sustainable & Productivity Goals in Thailand: An ASEAN and Global Perspective มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับวิกฤตที่กำลังแผ่ขยาย อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วโลกวัตถุประสงค์ของงานเสวนาในครั้งนี้ คือ การรวบรวมมุมมองด้านยุทธศาสตร์ แนวคิด และการค้นหากลยุทธ์ในการบริหารและปรับปรุงเพื่อยกระดับผลิตภาพ สู่การผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากเหล่าผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน นำโดยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมรับชมและเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ความคาดหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิผล สู่ผลิตภาพสูงสุด เพื่อเป็นเครื่องมือต่อสู้กับวิกฤตโลกที่ส่อแววกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประชากร และการรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตของธุรกิจในอนาคตนอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปราย และการประชุมเครือข่าย ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การทูตและความร่วมมือทางธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจโดยรวม เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรแม่นยำ รวมถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี พร้อมกันนี้ GSPN Dialogue ยังได้นำพาผู้เข้าร่วมงานมาร่วมเจาะลึกถึงแนวทางการผลักดันผลิตภาพแรงงานในบริบทของประเทศไทยในยุค 4.0 โดยการสำรวจกลยุทธ์การจัดการ เทคโนโลยี และนโยบายด้านดิจิทัลเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี จึงนับเป็นก้าวสำคัญต่อการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกอีกด้วย