เชิญร่วมชม 19 ผลงานวิจัยเด่น มุ่งสู่ Net Zero ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ถึง 11 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network Thailand) หรือ RUN เป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและสำคัญของโลกรวมทั้งประเทศไทย และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” โดยมีนักวิจัยชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ Net Zero Emissions มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงานรศ.ดร.สุตเขตต์ กล่าวหัวข้อหลักในการนำเสนอครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้แก่โดยมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน การเปลี่ยนขยะดอกไม้ไร้ค่าเป็นวัสดุที่ใช้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดการคาร์บอนไดออกไซด์จากเกษตรกรรม เทคโนโลยีแบตเตอรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า,โดยมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมผ่านกลไก BCG ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงาน และการผลิต Nanocrystalline Carbon จากคาร์บอนไดออกไซด์และซึ่งหมายถึงการที่ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืน โดยมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ป่าชายเลน คาร์บอนสีน้ำเงิน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ปลูกยางพารา การใช้ไบโอชาร์เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การใช้อากาศยานไร้คนขับในการประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในสวนสาธารณะของ กทม. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่บูธ RUN พร้อมรับของรางวัลมากมายพร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปาฐกถาพิเศษเรื่องโดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (กสว) กองทุน ววน. และนายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ Head of Corporate Venture Capital, Banpu Public Company Limited ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2566 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์โดยจะมีการเสวนาเรื่องโดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในมุมมองการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายของนักวิจัย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในมุมมองการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนของ บพค. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในมุมมองการส่งเสริมและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ อบก. และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในมุมมองการส่งเสริมและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน ดำเนินรายการการเสวนาโดย ศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด ด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลก ด้วยความมุ่งหวังว่างานวิจัยจะตอบสนองและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบแนวความคิดการร่วมมือกัน คือ การแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (Resource sharing) ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทุกระดับจนถึงนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ตลอดจนเครื่องมือวิจัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการบริหารงานวิจัย และร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยร่วมกัน