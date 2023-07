“คาร์มาร์ท” สยายปีกปั้น Flagship Store แห่งแรก ยกระดับบริการด้านความงาม เปิดร้านสักคิ้ว K-Brow By The Beauty Arts

​บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) แหล่งรวมผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบบครบวงจร ประกาศสยายปีกธุรกิจ เพิ่มบริการด้านความงาม เปิดร้านสักคิ้วในชื่อ K- Brow By The Beauty Arts ในร้าน Karmart Flagship Store แห่งแรกในไทย ตั้งอยู่ย่านชุมชนใหญ่บางแค แหล่งรวมเครื่องสำอาง น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั่วเรือนร่าง เเละ ไอเท็มความงามที่หลากลายพรั่งพร้อมไปด้วยคุณภาพ ช็อปสะดวกสบายมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ด้านบิวตี้ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธุรกิจความงามในประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องทั้งการแข่งขันและความนิยมในกลุ่มผู้รักความสวยความงาม ทำให้บริษัทฯมีการขยายโมเดล Flagship Store แห่งแรกของ คาร์มาร์ท ด้วยการยกเครื่องโชว์ภาพลักษณ์ใหม่ในการขยายธุรกิจบริการด้านความงาม ร่วมกับ อ.หญิง ยุคลฉัตร จันทคร เจ้าของธุรกิจสักคิ้วชื่อดัง The Beauty Arts ผู้นำเทรนด์การสักคิ้วเทคนิคต่างๆ ผ่านการอบรมจากเกาหลี ภายใต้ชื่อร้าน “K-Brow By The Beauty Arts” โดยมีการพุ่งเป้าธุรกิจในครั้งนี้ไปกับการขยายสาขา และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเดินหน้าขยายร้านให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และศูนย์การค้าย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯสำหรับ K-Brow By The Beauty Arts เปิดให้บริการสักปาก สักคิ้ว สักผม สักขอบตา ด้วยทีมช่างระดับมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยบริการยอดฮิตในปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนสีปากด้วยเทคนิค Nano Korea lips เป็นการให้ค่าสีลิปใน 1 ครั้ง แบบไล่เฉดสี วิธีนี้จะทำให้ริมฝีปากดูมีสีระเรื่อ เป็นธรรมชาติ และ สร้างมิติได้น่ามองมากยิ่งขึ้น และบริการ สักคิ้วแบบ ไมโครเบลดดิ้ง ที่จะทำให้ได้ลายเส้นคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติ หรือการสักคิ้วเสริมดวง (Mutelu) เหมาะสำหรับลูกค้าสายมู และเทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะร้าน K-Brow คือ “Real Stroke” หรือ การสักคิ้วลายเส้นเสมือนจริง เป็นการสักแบบไล่สีเส้นต่อเส้น สามารถแรเงาเส้นขนคิ้วให้เข้มอ่อนได้ เทคนิคนี้ จะทำให้เส้นคิ้วที่ได้ ออกมาเหมือนเส้นคิ้วจริงมากที่สุด เข้ากับรูปหน้าและโหงวเฮ้งของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติ นอกเหนือจากนี้ยังมีการสักขอบตาอินเนอร์และการสักตอผม (SMP) จากช่างมืออาชีพไว้บริการอย่างครบวงจร ด้วยเทคนิคต่างๆนี้ ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ สถานที่และอุปกรณ์ มีความสะอาดปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า การบริการของร้าน ได้มาตรฐาน ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นายพงศ์วิวัฒน์ ฯกล่าวทิ้งท้ายสถานที่ตั้ง K-Brow By the Beauty Arts อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ชั้น 2 ใกล้ทางเชื่อม MRT ภาษีเจริญ ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับร้าน Karmart Flagship Store และเปิด-ปิดตามเวลาบริการของห้าง ช่องทางการติดต่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองคิวได้ที่ Line @k.browofficial