สสว. จับมือ ช้อปปี้ จัด “SME POWER UP 2023” ช้อปสินค้ากว่าพันราย 8 มิ.ย.- 6 ก.ย. นี้

สสว. จัดแคมเปญออนไลน์ “SME POWER UP 2023” บนช้อปปี้ ชวนอุดหนุน SME กว่า 1,000 ร้านค้า จัดส่วนลด โปรโมชันตลอดแคมเปญ พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและขยายช่องทางตลาดต่อเนื่อง คาดจะสร้างรายได้กว่าร้อยล้าน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลผอ.สสว. กล่าวอีกว่า หนึ่งในโครงการสำคัญซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม MSME ของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน ในมิติต่างๆ คือ “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ ทำให้ สสว. รับทราบถึงข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไปผอ.สสว. กล่าวด้วยว่า ภายใต้ความร่วมมือกับ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) สสว. ได้ร่วมกันจัดแคมเปญ “SME POWER UP 2023” บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่าง 8 มิถุนายน – 6 กันยายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชซึ่งได้รับความนิยมสูง โดย สสว. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โปรโมตแคมเปญผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเครือข่ายของ สสว. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการให้คำแนะนำในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ของแพลตฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. สามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย“สสว. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.sme.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร และขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับ สสว. สามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญ “SME POWER UP 2023” บนแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 8 มิถุนายน – 6 กันยายน 2566 มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 ราย โดยมีการส่งเสริมการขายพร้อมโปรโมชันและโค้ดส่วนลดตลอดแคมเปญ จึงขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการ SME จากแคมเปญนี้ด้วยกัน” ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวด้าน ผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับ สสว. จัดทำแคมเปญ “SME POWER UP 2023” บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่าง 8 มิถุนายน – 6 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับบริการกับ สสว. และด้วยศักยภาพของ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเลือกช้อปสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/OSMEP หรือผ่าน Application Shopee รับส่วนลดพิเศษ 15% (โค้ด SME66) ตลอดแคมเปญ