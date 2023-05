ArokaGO ร่วมกับ TMWTA จัดงานมอบ ArokaGO Star Award ครั้งที่ 1

ดร.แพทย์หญิง ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ซึ่งเป็นประธานในงานมอบรางวัล ได้มอบ ArokaGO Star Award ให้แก่สถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ (โรงแรม เวลเนส และสปา) จำนวนทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 2. คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปีย (Medtopia Holistic Dentistry) 3. แองเจลีคลินิก (Anjali Clinic) 4. เอเวอร์ชายน์คลินิก (EVERSHINE Clinic) 5. เดอะโคซี่คลินิก (The Cozy Clinic) 6. นภัสรีย์คลินิก (Napassaree Clinic) 7. พีเมดคลินิก (PMed Aesthetic Surgery Clinic) 8. ดิไอคอนคลินิก (The Icon Clinic) 9. ชาญชีวาเวลเนส (CHANCHIVA Wellness) 10. ต้นสักพักกาย (TonsakPakkai) และ 11. ดีวานา พลาซ่า โฮเทล ภูเก็ต ป่าตอง (Deevana Plaza Hotel Phuket Patong) โดยรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาจากปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และ กระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Process) โดยภายในงานมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณภรภัทร นีลพัธน์ อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง MCOT มาเป็นผู้ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลและผู้ประกอบการที่ได้รับ ArokaGO Star Awardดร.กุลบุตรให้ข้อมูลว่า “หลังสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว ทีมงานจะช่วยนำข้อมูลการให้บริการต่างๆของผู้ประกอบการมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ArokaGO เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเครือข่ายกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย (Expat) และนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพชาวต่างชาติ โดยนำ AI มาช่วยผลิต พัฒนาคอนเทนต์ให้เป็นภาษาต่างชาติเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ บนแพลตฟอร์มเรามีระบบแชตแบบเรียลไทม์ และระบบนัดหมายเพื่อพูดคุยผ่าน video call กับชาวต่างชาติโดยมีระบบช่วยในเรื่องของการแปลภาษาให้อีกด้วย”ดร.แพทย์หญิง ประภาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สถานประกอบการ หรือสถานพยาบาลที่ได้รับ ArokaGO Star ยังสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย เพื่อที่ได้รับสิทธิ์ในการอบรมเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ และได้รับกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย”ทั้งนี้ ผู้ประกอบการชั้นนำ 11 รายที่ได้รับ ArokaGO Star ถือเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ (โรงแรม เวลเนส และสปา) กลุ่มแรกที่ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Medical and Wellness Hub ของประเทศไทยต่อไป