MEA ร่วมกับ CPN จัดงาน Better Futures Project 2023 เนรมิตพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566 นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนร่วมเปิดงาน และออกบูทแสดงนิทรรศการในงาน Better Futures Project 2023 ขับเคลื่อนแนวทางด้านความยั่งยืน เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ Better Environment ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติและร่วมเปิดงานฯ ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตามแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยภายในงาน MEA มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนต่าง ๆ อาทิ การติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ บริการ KEN by MEA ซึ่งมีทั้งบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในบ้านพักอาศัย สถานที่ราชการ ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และบริการเกี่ยวกับ EV Business Solution ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบติดตั้ง MEA EV Charger ในพื้นที่รับผิดชอบของ MEA หรือ MEA EV Plug me ในคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด พร้อมนวัตกรรมการทดสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดย MEA คาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนการดำเนินการด้านพลังงานทดแทนของ MEA จะสามารถสร้าง Sustainable Ecosystem เพื่ออนาคตที่ดี Better Futures ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานรับชมกิจกรรม และนิทรรศการได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 – 22:00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 (โซนลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานมีโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนรับบริการติดตั้ง EV Home Charger หรือโซลาร์เซลล์ จำนวน 50 รายแรก และชำระเงิน ภายใน 30 วันหลังวันจอง (ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2566) โดยผู้ที่จองภายในงานจะได้รับ Central Gift Card มูลค่า 2,000 บาท เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ สนใจขอใช้บริการธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า ติดต่อ KEN by MEA ได้ที่ อีเมล ken@mea.or.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง