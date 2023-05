บียอนด์ เทรนนิ่ง ชี้ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะ ช่วยพัฒนางาน “ผู้นำยุคดิจิทัล”

บียอนด์ เทรนนิ่ง (Beyond Training) จัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ชี้ชัดเทคโนโลยี AI คือส่วนสำคัญของการพัฒนา “ผู้นำยุคดิจิทัล” พร้อมส่งผลให้องค์กรมีความล้ำทันสมัยและโดดเด่น ในงาน Beyond Training Open house Adaptive Leadership Forum 2023 นวัตกรรมในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ให้ปรับตัวไว เพื่อพัฒนาผู้นำฉบับเร่งด่วนเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนในยุคดิจิทัล โดยวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทยร่วมให้ความรู้ ย้ำแม้เทคโนโลยี AI จะสำคัญแต่ไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ แค่เป็นตัวช่วย บียอนด์ เทรนนิ่งพร้อมเป็น Total Training Solution ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างรอบด้าน ผ่านโปรแกรมหลักสูตร Adaptive Leadership Series ที่พร้อมจะพาบุคลากรก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแบบ Adaptive Leadership เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่โลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวนในโลกดิจิทัล...ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด(Beyond Training) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯได้จัด Beyond Training Open house Adaptive Leadership Forum 2023 นวัตกรรมในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ให้ปรับตัวไว เพื่อพัฒนาผู้นำฉบับเร่งด่วนเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงเสวนา และหนึ่งในนั่นคือ คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดคุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงเทคโนโลยี AI ว่าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยยกกรณี ChatGPT ที่สามารถคิดและสร้างคอนเทนต์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่คนไทยบางส่วนกลัวว่าจะมาแย่งงาน โดย ChatGPT เป็นเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างตัวอักษร ข้อความ โต้ตอบกับมนุษย์ได้ สามารถเข้าใจบริบทอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการ เช่น ป้อนข้อมูลว่าอยากได้สโลแกนร้านอาหาร ChatGPT ก็สามารถคิดคำได้อย่างสละสลวยและคล้องจองกัน รวมทั้งเข้าใจรูปภาพ เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นในภาพ หากเราคุยกับ AI ในโปรแกรม Microsoft Bing โดยทดลองปรึกษาว่าอยากเปลี่ยนสายงาน สิ่งที่ AI โต้ตอบไม่ใช่การแนะนำทันที แต่กลับถามข้อมูลบางส่วน ถามเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนสายงานเมื่อเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว AI จึงจะเสนอแนวทางการพัฒนาตัวเองและแผนการเติบโตและการย้ายงานให้ ถือเป็นนวัตกรรมที่พลิกล็อคครั้งใหญ่ให้กับคนทำงานและ HR ทีเดียว”ดังนั้นเทคโนโลยี AI จึงไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ แต่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ เปรียบคนทำงานเป็นนักบิน ส่วนเทคโนโลยี AI เป็นผู้ช่วย ทำให้คนทำงานสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น สร้าง Productivity มากขึ้น ถ้าอยากได้ภาพประกอบการทำงาน ก็ป้อนคำสั่งให้ AI ช่วยสร้าง อยากได้อีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ ภาษาสวย ก็ป้อนข้อมูลให้ AI ช่วยคิดได้ AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่คนที่ไม่ยอมปรับตัว ไม่ยอมเรียนรู้วิธีใช้งานเทคโนโลยี AI ต่างหากที่จะถูกแทนที่ การต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง AI ก็เหมือนการโต้คลื่นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ถ้าหากเรายอมรับและเรียนรู้ ค่อยๆไต่ระดับไปพร้อมกับคลื่นความเปลี่ยนแปลง โอกาสที่จะถึงฝั่งก็เร็วและสะดวกมากขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยี AI ให้เป็นประโยชน์ควรใช้เฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานที่ไม่กระทบกับองค์กรเท่านั้น เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีการจัดเก็บข้อมูลและคำถามที่เราได้ป้อนให้ AI ตอบโต้ เขาอาจนำข้อมูลไปต่อยอดหรือทำอะไรก็ได้ ดังนั้นไม่ควรนำข้อมูลสำคัญของบริษัทไปให้ AI ภายนอก ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลสำคัญของบริษัทเราไปอาจรั่วไหลถึงคู่แข่งได้ แต่ในกรณีที่ซื้อเทคโนโลยี AI ปรับแต่งและใช้ภายในบริษัทโดยเฉพาะ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คนทำงานทุกส่วนสะดวก มี Productivity ที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือปลอดภัย รัดกุม ข้อมูลไม่รั่วไหล”นายโอม กล่าวในตอนท้ายด้าน ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้เทคโนโลยี AI จะสามารถสร้างรูปภาพและเขียนโค้ดและเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้คนทำงานมากขึ้น การมองหาและรักษา Talent ด้านการเขียนโค้ดที่หลายบริษัทมองว่าเป็นมนุษย์ทองคำ อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป เพราะ AI สามารถช่วยเขียนโค้ดได้ ด้วยความสามารถของ AI ที่พัฒนาเร็วขึ้นทุกวัน ดังนั้นทีม HR จำเป็นต้องเรียนรู้และวางแผนการจ้างงาน การอบรมพัฒนาบุคลากร ว่าพวกเขาควร Up Skill, Re Skill ด้านไหนบ้างจึงจะตอบโจทย์โลกการทำงานยุค AI นี้“ทั้งนี้ Beyond Training เองมีความพร้อมที่จะเป็น Total Training Solution ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพพนักงานในองค์กรอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ ผ่านโปรแกรมหลักสูตร Adaptive Leadership Series ที่พร้อมจะพาบุคลากรก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแบบ Adaptive Leadership เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่โลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวนในยุคดิจิทัลใหม่นี้”