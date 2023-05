เปิดมุมมองทีมผู้ชนะเจ้าของรางวัล The Top Winner โครงการ ‘Ajinomoto Young Chef Thailand’ กับบททดสอบการรังสรรค์อาหารลดโซเดียมแสนอร่อย

“โจทย์คือโซเดียมน้อยลง แต่ยังคงความอร่อย ซึ่งการคิดสูตรอาหารแข่งขันว่ายากแล้ว การคิดวิธีลดโซเดียมในอาหารด้วยยิ่งเป็นความท้าทายเข้าไปอีก”เอิร์ธ-ชนาธิป จันทร์มาลา ตัวแทนทีม Carrot Size Cube วิทยาลัยดุสิตธานีหากพูดถึงเรื่องอาหาร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใด โดยเฉพาะอาหารที่ถูกถ่ายทอดผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตและความพิถีพิถันรวมไว้ได้อย่างลงตัว รวมถึงรสชาติที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างดี ทั้งรสชาติที่เผ็ดร้อน จัดจ้าน เปรี้ยว หวาน กลมกล่อม ที่ผสมผสานกันอย่างอร่อยลงตัว จนกลายเป็นองค์รวมด้านรสชาติที่มีมิติน่าสนใจ ช่วยผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่ขนานนามของคนทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติที่โดดเด่นเหล่านี้ จึงทำให้อาหารไทยยังคงเป็นที่นิยมตลอดมา อีกทั้งในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อยอดเรื่องอาหารกันมากขึ้น โดยนำความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจมาปรับใช้ในการรังสรรค์เมนูอาหารที่ฉีกกฎจากกรอบเดิม เสริมให้อาหารไทยมีความแปลกใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์เฉพาะตัว ที่ไม่เพียงมีรสชาติอร่อยเท่านั้น ยังรวมไปถึงด้านคุณประโยชน์และการมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์และความสนใจในการทำอาหารของคนยุคใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเริ่มเฟ้นหา Food science และ Influential Chef รุ่นใหม่สู่วงการอาหารเมืองไทย โดยจัดกิจกรรม Ajinomoto Young Chef Thailand ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ปลดปล่อยไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่จำกัดขอบเขต ภายใต้แนวคิด “โซเดียมน้อยลง แต่ยังคงความอร่อย” โดยกิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงกันระหว่าง ‘บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ’ และ ‘นักศึกษารุ่นใหม่ด้านการอาหาร’ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค เพราะอายิโนะโมะโต๊ะเชื่อมั่นว่าแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในเจเนอเรชันของคนรุ่นใหม่จะสามารถสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้การแข่งขัน Ajinomoto Young Chef Thailand ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย คุณไชยพัฒน์ อ่องศรี กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เชฟทักษ์ นุติ หุตะสิงห ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร และ อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร นักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยทีมผู้ชนะที่สามารถคว้ารางวัลสุดยอด The Top Winner Young Chef Thailand ได้แก่ ทีม “Carrot Size Cube” จากวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งตัวแทนของทีม ‘เอิร์ธ-ชนาธิป จันทร์มาลา’ ได้บอกเล่าถึงการแข่งขันในครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจ“การได้รับรางวัล The Top Winner Young Chef Thailand จากโครงการ Ajinomoto Young Chef Thailand เป็นเหมือนการการันตีความสามารถด้านการทำอาหาร ทำให้พวกเราได้ทดสอบฝีมือการทำอาหาร ได้ใช้ไอเดียในการรังสรรค์เมนูต่างๆ ซึ่งพวกเราได้วางเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพในวงการอาหารต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีโจทย์ในการทำอาหารคือ โซเดียมน้อยลง แต่ยังคงความอร่อย ซึ่งการคิดสูตรอาหารที่จะมาแข่งขันว่ายากแล้ว การคิดวิธีลดโซเดียมในอาหารด้วยยิ่งเป็นความท้าทายพวกเราเข้าไปอีกการได้เข้ามาแข่งขันในโครงการ Ajinomoto Young Chef Thailand พวกเราได้รับการอบรมจากอายิโนะโมะโต๊ะถึงเทคนิคการปรุงอาหาร เช่น การใช้สมุนไพรช่วยกลบรสเฝื่อน และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผงชูรสในอาหารที่มีประโยชน์มากๆ ซึ่งในฐานะคนทำอาหาร พวกเราไม่ได้ใช้ผงชูรสเลย เพราะที่ผ่านมาได้รับข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับผงชูรสมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันหลังจากที่เราได้เข้า workshop กับอายิโนะโมะโต๊ะ ก็มีความรู้ความเข้าใจที่เปลี่ยนไปว่า การใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารช่วยลดโซเดียมได้หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยกลมกล่อมขึ้นได้”สำหรับเมนูของทีม “Carrot Size Cube” จากวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ใช้สร้างสรรค์ในการแข่งขันในครั้งนี้ คือ เมนูประเภทต้ม ราวิโอลีต้มกะทิ ณ กรุงโรม ได้แรงบันดาลใจมาจากหลน ซึ่งหลนใช้กรรมวิธีการต้มหรือเคี่ยว โดยนำเสนอในรูปแบบเกี๊ยวราวิโอลี อาหารอิตาเลียน จึงกลายเป็นที่มาของเมนูนี้ เมนูประเภททอด โพเมโล ซัลซา แห่งอันดามัน ซึ่งเป็นอาหารว่างของไทยที่ใช้กรรมวิธีการทอด และเสิร์ฟพร้อมกับยำส้มโอเพื่อตัดความเลี่ยน นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของอาหารทะเลอยู่ด้วย ส่วนเมนูประเภทผัด รังสรรค์ออกมาในเมนู ซู้ดเส้นจันท์ที่ปารีส ได้แรงบันดาลใจมาจากผัดเส้น โดยจะมีองค์ประกอบในจานที่เป็นกุ้ง ซึ่งเลือกใช้กุ้งแตร์มีดอร์ที่เป็นอาหารฝรั่งเศส และนำมาผสมผสานกันเพื่อสร้างให้อาหารไทยมีมิติและมีความแปลกใหม่มากขึ้น“ก่อนการแข่งขันพวกเราเตรียมตัวมาอย่างดีในตอนซ้อม ซึ่งในตลอด 1 สัปดาห์ก่อนแข่งขันเราซ้อมกันหนักมาก โดยใช้เวลาซ้อมวันละ 12 ชั่วโมง และบางครั้งซ้อมวันละ 2 รอบ โดยจำกัดระยะเวลาในการซ้อมแต่ละเมนูให้เท่ากับเวลาในตอนแข่งขันจริง ซึ่งมีบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อย ท้อ และกดดันในตอนซ้อม แต่ก็ให้กำลังใจกันและกันจนฝ่าฟันช่วงเวลานั้นกันมาได้ พอมาถึงเวลาแข่งขันจริงทุกอย่างก็ราบรื่น ไม่มีอะไรต้องกังวล โดยทีมเราได้จัดจานสวยงาม ทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์ในทุกเมนู จึงขอขอบคุณโครงการดีๆ จาก อายิโนะโมะโต๊ะ ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทั้ง 4 คน ไม่ว่าจะเป็น ภัทรพล รุ่งโรจน์, ปัณณวัฒน์ ศรีทันดร, อรรถชัย ตั้งจิตอภิชัย, ธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์ และอาจารย์อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ที่ช่วยให้คำแนะนำอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งพวกเราภูมิใจมากที่ได้รางวัล The Top Winner Young Chef Thailand มาครอง"เอิร์ธ-ชนาธิป จันทร์มาลา กล่าวทิ้งท้ายอายิโนะโมะโต๊ะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภคและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้คน ตามสโลแกนขององค์กรที่ว่า "กินดี มีสุข: กินดีด้วยโภชนาการที่ดีขึ้น มีสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น" (Eat Well, Live Well": Eat well with better nutrition, Live well with a better environment) ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ที่ Facebook Fan page: Ajinomoto Home Cooking และ Website: www.ajinomoto.co.th “กินดี มีสุข” เราได้ติดตามทุกความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ของกรดอะมิโนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมุ่งสู่การเติบโตในอนาคต ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ผ่านนวัตกรรมและโซลูชันที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมีสำนักงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทยได้ที่ www.ajinomoto.co.th