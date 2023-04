"แกมโบล" คว้ารางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand

นายนิติ กิจกำจาย กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ “แกมโบล” (GAMBOL) เปิดเผยว่า แบรนด์ “แกมโบล” ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่มีความน่าเชื่อถือและครองใจผู้บริโภคกับรางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” ในหมวดหมู่ “อุปโภคและบริโภค” กลุ่ม “รองเท้าแตะ (Slippers)” เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่แบรนด์แกมโบลได้รับรางวัลดังกล่าว แบรนด์แกมโบล (GAMBOL) ต้องขอขอบคุณผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่ไว้วางใจในคุณภาพของแบรนด์แกมโบลให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า รวมไปถึงการใส่ใจในการบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการดำเนินธุรกิจ สำหรับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญของทีมงานแกมโบลทุกคน ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างยิ่งแม้จะเป็นครั้งแรกก็ตาม โดยผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและไว้วางใจให้แกมโบลเป็น แบรนด์รองเท้าแตะที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 และครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศในปีนี้แกมโบลครบรอบ 20 ปี จะเป็นอีกปีที่แกมโบลพร้อมจะสร้างความตื่นเต้นในตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆ และเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันแกมโบลก็จะไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ให้เข้ากับช่วงเวลา (Seasonal) และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งใช้ฐานข้อมูล (Data) ของลูกค้าด้วยความเข้าใจ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรม และอินไซต์ (Insight) ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน และในอนาคต เน้นการออกแบบรองเท้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็ก โดยมีการเจาะกลุ่มตามความสนใจต่างๆเช่น กลุ่มคนรักสัตว์ กลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬา กลุ่มคนรักษ์โลก กลุ่มดนตรี กลุ่มศิลปะ และกลุ่มเทคโนโลยีอีกด้วยนอกจากนี้ แกมโบลยังคำนึงถึงปัญหาโลกร้อน จึงมีแผนออกรองเท้ารักษ์โลก โดยนำถุงบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ในโรงงานมาเป็นส่วนประกอบในการทำรองเท้า เพื่อลดปริมาณขยะ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเตรียมดำเนินกิจกรรมทางตลาดเพื่อคืนกำไรให้กับผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในแบรนด์แกมโบลมาอย่างต่อเนื่อง” นายนิติ กล่าวสำหรับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) ที่อยู่ภายใต้โครงการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทย และได้รับการยอมรับสูงสุดของประเทศไทย ได้จัดทำวิจัย Thailand’s Most Admired Brand มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอันดับแบรนด์ แบ่งเป็น 10 หมวดสินค้า ซึ่งความสำเร็จจากแบรนด์ต่าง ๆ สามารถเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจ (Passion) ในการผลักดันให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา ผลการสำรวจได้ถูกนำไปใช้อ้างอิงและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอย่างมากมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค