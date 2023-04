เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในณ พาสาน แลนด์มาร์คใจกลางเมืองนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน โชว์เอกลักษณ์ความรุ่มรวยทางศิลปะของคนคอนหวัน ผ่านวัฒนธรรม วิถีชีวิต งานคราฟท์ อาหาร ดนตรี และแสงสีเสียง หวังยกระดับเมืองรองให้มีความโดดเด่น กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวกลับมาเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง ถือเป็นโอกาสให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเทศบาลนครนครสวรรค์ หาทางยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ผลักดันให้นครสวรรค์เป็นจังหวัดซึ่งมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวนครสวรรค์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านแนวคิดชูจุดเด่นนําเสนอเสน่ห์เมืองรองที่ควรค่าแก่การมาเยือนททท. เทศบาลนครสวรรค์ และพันธมิตรจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ พาสาน แลนด์มาร์คใจกลางเมืองนครสวรรค์ สัญลักษณ์ต้นสายของแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน เวลา16.00-21.00 น. โดยเป็นการสานต่อโครงการเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม และการโปรโมทเมืองนครสวรรค์มุมมองใหม่ เที่ยวได้ทั้งปี กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวผ่านแนวคิด ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวณ พาสาน เป็นเสมือน Event Marketing ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์อันเป็นจุดแข็งและจุดขายของการท่องเที่ยวเมืองนครสวรรค์ อันจะสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนคนทั่วไปว่าจังหวัดนครสวรรค์มีอะไรดีๆ มากมายที่สามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนักเดินทางท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน จะได้พบกับการถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างเมืองนครสวรรค์ ผู้คนและศิลปะผ่านเรื่องราวด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น1.Art & Lighting - Amazing Paknam Po เมืองนครสวรรค์งานศิลปะ มีพื้นที่ศิลปะ ART SPACE แสดงภาพและงานศิลปะของศิลปินชาวนครสวรรค์ ชมการแสดงแสงสี ที่มีคอนเซ็ปต์ Lighting Design สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ SAWAN Light Show : Gateway to Heaven เพื่อเป็นจุดเช็คอิน-ถ่ายรูปสําหรับนักท่องเที่ยว ภายในสถาปัตยกรรม“พาสาน” ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องราวของวิถีแห่งสายน้ำของท้องถิ่น2.Music เสพสุนทรียะไปกับการแสดงดนตรีโดยศิลปินชื่อดัง และวง House Band ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละวัน3.Food from Local อิ่มอร่อยไปกับอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพื้นถิ่น ซุ้มอาหารชุมชน ซึ่งผ่านการคัดสรร4.Crafts & Design ตื่นตาไปกับงานคราฟท์ดีไซน์ พร้อมสาธิตการประดิษฐ์ หรือเวิร์คช้อปโดยผู้ชมงานสามารถจับจ่ายซื้อหาได้#ilightnakornsawan#เที่ยวมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิมArt & Lighting 1 : The Wave & The Fishแรงบันดาลใจจากคลื่นน้ำและปลาเมื่อได้เวลาตามหาปลาแม่น้ำที่คุ้งน้ำสองสีเมืองปากน้ำโพArt & Lighting 2 : Stairway to Heavenไฟประดับทางเดินลอยฟ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นทางแห่งสายน้ำที่มาบรรจบกันณ บริเวณปากน้ำโพArt & Lighting 3 : You Light Up My Lightด้วยแนวคิดและแรงบันดาลใจจากจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยากับความสว่างไสวของแสงสีและดวงไฟในยามค่ำคืนเติมเต็มชีวิตในยามมืดมนArt & Lighting 4 : The Fish TalesFish Artปลายักษ์แห่งโชคลาภตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ของพลังมหาศาลจากธรรมชาติArt & Lighting 5 : Paradise Bloomingทุ่งดอกไม้พฤกษามหัศจรรย์สรวงสวรรค์แห่งนครสวรรค์Art & Lighting 6 : The School of Fishแรงบันดาลใจจากฝูงปลาที่แหวกว่ายสื่ออารมณ์ความรู้สึกเสมือนอยู่ท่ามกลางสายน้ำและเกลียวคลื่นArt & Lighting 7 : The Sculpture of Fish - Be Amazedปลาเสือตอ ประติมากรรมรูปปลาสัญลักษณ์ของเมืองนครสวรรค์สะท้อนดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์