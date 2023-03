โผล่กลางกรุง! เด็กอนุบาลกิน “คุกกี้กัญชา” อาเจียนหนัก หมดสติ

จากกรณีพบคุกกี้กัญชาโผล่ในจังหวัดภาคใต้ เด็กเผลอกินป่วยอาการหนัก นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Tatchanapong Chongcharoenyanon” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เผยว่าพบเคสที่คล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้นใน กทม.แล้ว โดยได้ระบุข้อความว่า“เห็นเพจ Drama-addict โพสต์ว่าเจอเคสเด็กกินขนมกัญชาที่โรงเรียนในภาคใต้ นี่ก็เพิ่งเจอเคสกับตัวเองที่กลางใจกรุงเทพฯ เลยเหมือนกัน เด็กอนุบาลไปซื้อขนมร้านค้ากิน ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมง เด็กมีอาการอ้วกรัวๆ แล้วก็หมดสติไปเลย ตรวจ pupil dilate 5 mm ตอนนั้นก็ DDx intracranial cause ต่างๆ นานา แต่สุดท้ายเอะใจเพราะประวัติมันดู sudden เลยขอดูซองขนมที่ลูกกินไป ก็เลยเจอว่าหน้าตามันดูเหมือนโอรีโอมาก แต่มุมซ้ายล่างของซองเขียนไว้ตัวเล็กๆ ว่า THC600mg ซึ่งมันก็คือกัญชานี่แหละ (ลองถามเพื่อนที่ต่างประเทศ บอกว่าปกติกินคุกกี้กัญชามันยังกินครั้งละ 10-20 mg of THC เองนะ) ดังนั้นเยอะขนาดนี้สำหรับเด็กมันถึงตายได้เลย และที่น่ากลัวคือหลังจากนี้ต้องมีมาอีกแน่ๆ เพราะขนมนี้มันขายกันตามชุมชน เด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เผื่อแพทย์คนไหน jackpot เจอเคส1. ไม่มี antidote, gastric lavage ไม่ช่วย2. peak blood level ของ THC ใน oral route คือ 60-120 นาที3. Half life = 2-5 วัน ดังนั้น ต้อง observe อยู่โรงพยาบาลหลายวันแน่4. การรักษาให้มองหา emergency condition อันที่ดูต้องรีบ คือ ซึม ชัก arrhythmia นอกนั้นก็ supportive treatment- RS: เด็กมักจะหายใจช้าๆ ถ้า desat ให้ oxygen ถ้า maintain airway ไม่ได้ ให้ใส่ tube- CVS: EKG12lead ดูว่าไม่มี arrhythmia (ถ้ามี รักษาตาม PALS)- FENGI: IV fluid (BP drop ก็ load, ถ้า BP ยังดี ก็ IV maintenance), hypogly ก็ 10%glucose 5 ml/kg หรือ 25%glucose 2 ml/kg- Neuro: ถ้าชัก ก็ให้ valium 0.2 mg/kg iv, ถ้าหาเส้นไม่ได้ก็ valium 0.5 mg/kg rectal suppo5. ส่ง urine for canabis confirm, บางที่ส่ง blood for THC ได้ด้วย”