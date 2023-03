‘ดีวานา’ ทรานส์ฟอร์มสู่ Sustainable Brand เปิดตัว New Collection ส่วนผสม Plant-based แพกเกจ ECO เดินหน้าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยทำให้ผู้บริโภคมีความคาดหวังกับแบรนด์ต่างๆ ผิดไปจากอดีต มากกว่าคุณภาพสินค้าและบริการ ราคาที่สมเหตุสมผล แบรนด์จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อโลก เป็นที่มาของ ‘กระแสการบริโภคอย่างยั่งยืน’ ที่กำลังเติบโตในกลุ่มพลเมืองโลกยุคใหม่ กระตุ้นให้เหล่าผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดีวานา (Divana) ผู้นำด้านสปาสุขภาพความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมในตลาดระดับสากล เดินหน้าทรานส์ฟอร์มสู่แบรนด์ที่ยั่งยืนด้วยคอนเซ็ปต์ “Divana for Longevity life - to live longer with health, happiness and the aesthetic of life” ยั่งยืนกว่าที่เคยเป็น เสริมสร้างอัตลักษณ์แบรนด์สุขภาพ (Wellness) ระดับไฮเอนด์ คัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสมจากธรรมชาติบริสุทธิ์ (Natural) และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่เป็นมิตรต่อลูกค้า (Hospitality) ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ให้ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับความยั่งยืน นิยามตนเองว่าพลเมืองโลก (Global Citizen)พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และ ธเนศ จิระเสวกดิลก สองหัวเรือใหญ่ตอกย้ำจุดยืนแบรนด์ ดีวานา พร้อมเป็นแบรนด์สุขภาพที่ยั่งยืน คำนึงถึงความต้องการผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ส่งมอบประสบการณ์พิเศษในทุกสัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส พร้อมผนึกกำลังกับ JACOB JENSEN บริษัทดีไซน์สัญชาติเดนมาร์กที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมาย มาร่วมกันดูแลเรื่องการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ของดีวานาให้เป็นแบรนด์สุขภาพที่ยั่งยืนและมีความโดดเด่นสมกับเป็นแบรนด์ระดับสากล ดังนี้1. The Marvelous Nature ดีวานา นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Marvelous Nature กลุ่มสินค้าที่ออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์เพื่อความยั่งยืน ผนวกความพิเศษของธรรมชาติร่วมกับศาสตร์การดูแลสุขภาพร่างกายและเยียวยาบำบัดจิตใจ มอบประสบการณ์ผ่าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทั้งภายนอกและภายในสินค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลก และปรับส่วนผสมเป็น Plant-based ที่ปลอดภัยและมากคุณค่า เป็นกลุ่มแรกๆ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4S ได้แก่ S-Scent หรือกลุ่มเครื่องหอม (Aromatic Scent) เช่น ก้านไม้หอม ถุงหอมและเทียนหอมจากไขถั่วเหลืองออร์แกนิก, S-Skincare หรือกลุ่ม Plant-Based Skincare เช่น แฮนด์ครีม บอดี้ครีม แชมพู ครีมอาบน้ำ, S-Spa หรือกลุ่มสินค้าสปา (Authentic SPA) เช่น น้ำมันหอมระเหย สครับขัดผิว และ S-Special หรือสินค้าโอกาสพิเศษ (Craft & Specialty) เช่น Set สำหรับเดินทาง Gift Set ของขวัญวันเกิด Set เทศกาลวันสำคัญ เตรียมออกจัดจำหน่ายแล้ว 2 คอลเลกชัน ได้แก่Phenomenon Collection เป็นคอลเลกชันกลิ่นหอม 8 กลิ่นพิเศษจากธรรมชาติ 100% นำมารังสรรค์และบรรจุในผลิตภัณฑ์ดีวานาส่งมอบประสบการณ์กลิ่นหอมราวกับอยู่ท่ามกลางปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้ง 8 ปรากฏการณ์ ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกที่แตกต่าง ได้แก่ 1) North Star ให้ความรู้สึก Peaceful สงบนิ่ง อบอุ่น 2) Sunrise ให้ความรู้สึก Refreshing ฟื้นฟูพลัง ลดความเหนื่อยล้า 3) Full Moon ให้ความรู้สึก Romance โรแมนติก หลงใหล น่าจดจำ 4) Snowdrop ให้ความรู้สึก Imagination ผ่อนคลาย เสริมสร้างจินตนาการ 5) Rainbow ให้ความรู้สึก Hope & Dream เปล่งประกายความหวังและความฝัน 6) Moss Garden ให้ความรู้สึก Revitalize ฟื้นฟูร่างกาย เติมเต็มจิตวิญญาณ 7) Aurora ให้ความรู้สึก Powerful ลึกลับ ทรงคุณค่า ทรงพลัง 8) Glacier ให้ความรู้สึก Joyfulness สนุกสนาน มีชีวิตชีวาSignature Collection เป็นคอลเลกชันรวบรวม 8 กลิ่นคลาสสิกจากพืชพรรณธรรมชาติใน signature programs ของดีวานา ประกอบด้วย Pitta Ginger Olive, Pasuta Papaya, Amrita Jasmine, Prana Lemongrass, Queen of the night, Raya Vedic Rose, Amethyst Lavendar และ Emerald Verte ล้วนเป็นกลิ่นยอดนิยมที่เหล่าผู้ใช้ขาประจำดีวานาต่างประทับใจ และติดใจเรื่อยมา2. ส่วนผสมจากพืช (Plant-based Ingredients) ด้วยความเชื่อมั่นในพลังความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ดีวานา ‘ปรับ’ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เน้นการใช้วัตถุดิบและสารสกัดจากพืชมากขึ้น ตัวอย่างเช่น Soy Wax Candles หรือ เทียนหอมจากไขถั่วเหลืองที่ผลิตจากน้ำมันของถั่วเหลืองธรรมชาติบริสุทธิ์ (Soy Oil) รวมถึงสารสกัดจากกลุ่ม Superfood Oil Blends ที่เป็นสารประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ แฮนด์ครีม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสิ่งมีชีวิต และดีวานาการันตีว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็น Cruelty-free ไม่ทดลองกับสัตว์ 100% อย่างไรก็ดี สินค้าและบริการยังคงได้มาตรฐานความปลอดภัยและมอบประสบการณ์สุนทรียะแห่งชีวิตได้ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา3. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (ECO Packaging) บรรจุภัณฑ์ของสินค้าทั้งหมดในเครือดีวานาเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตด้วยวัตถุดิบและกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อโลก เช่น พลาสติกชีวภาพ (Bio-base material) พลาสติกที่มีส่วนผสมจากพืชซึ่งสามารถย่อยสลายได้ พลาสติกรีไซเคิล (Recycle PET, Recycle HDP) พลาสติกใช้ซ้ำ (PCR Plastics) ECO Packaging หรือขวดแก้ว ประยุกต์ไอเดียจากแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลิต-ใช้-วนกลับ (Circular Economy: Make-Use-Return) หวังให้แบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดของเสียน้อยที่สุด และส่งเสริมการหมุนเวียน นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้อย่างคุ้มค่า กระตุ้น Reduce-Reuse-Recycle และ Upcycling"ผมต้องการให้การทรานส์ฟอร์มตัวผลิตภัณฑ์สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ง่ายและเร็วที่สุด จุดเริ่มต้นในการทรานส์ฟอร์มก็เพื่อต้องการทำสิ่งดีๆ ให้คนรอบข้างและสังคม สิ่งสำคัญคือความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติ คอนเซ็ปต์ของดีวานาเชื่อว่าธรรมชาติคือยารักษาที่ดีที่สุด เราเชื่อในเรื่องพลังของธรรมชาติที่สามารถเยียวยาหรือรักษาพร้อมกับช่วยเพิ่มพลังซึ่งไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเราทุกคน โดยภายใต้คอนเซ็ปต์ Marvelous Nature นั้นสามารถส่งออกมาผ่านปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นมิติปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Phenomenon ทั้ง 8 ปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ภายใต้พลังธรรมชาติ โดยดีวานาได้นำคอนเซ็ปต์มาสื่อในเรื่องของพลังแต่ละปรากฏการณ์ เป็นงานที่สามารถดีไซน์ในเรื่องสุนทรียสัมผัสต่างๆ ผ่านมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องของกลิ่น สัมผัส เสียง รูปและรส รวมถึงมิติ อื่นๆ ที่นับว่าเป็นคีย์หลัก คอนเซ็ปต์หลัก โดยภายใต้คอนเซ็ปต์ Marvelous Nature และ 8 ปรากฏการณ์ ดีวานาจึงปรับคอลเลกชันใหม่ทั้งหมด ภายใต้คอลเลกชันที่ชื่อว่า Phenomenon Collection นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มประเภท แต่ที่สำคัญแม้ว่าดีวานาจะมีความถนัดในเรื่องธรรมชาติและสุขภาพ แต่ถ้าหากต้องการส่งพลังของดีวานาให้เข้าถึงคนให้ง่ายและชัดเจนที่สุด ก็ต้องให้มืออาชีพ ชึ่งเราได้ JACOB JENSEN บริษัทดีไซน์ระดับโลกที่ออกแบบแบรนด์ดังๆ สัญชาติเดนมาร์ก มาร่วมเป็น Partner ช่วยการสื่อสารผ่านงานดีไซน์อย่างชัดเจนและแม่นยำที่สุด เพราะสามารถดึงมิติของดีวานาได้ตรงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ สุขภาพ ผ่านทางนวัตกรรมต่างๆ สามารถสร้างออกมาได้เป็นปรากฏการณ์ทั้ง 8 และผ่านทางรูปแบบ 4 ประเภทของดีวานา และเป็น 4 กลุ่มพิเศษครับ" ธเนศ จิระเสวกดิลก กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมและในปี 2023 พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ผู้บริหารดิวานาให้คำมั่นพร้อมเป็นแบรนด์เพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจังและเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงความต้องการผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อ Global Citizen ที่ให้คุณค่าแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพร่างกาย (Physical health) ด้วยสินค้าคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และสุขภาพด้านจิตใจ (Mental health) เติมเต็มจิตวิญญาณด้วยความสุขจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและแชร์ความภูมิใจกับลูกค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนครอบคลุมมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมสัมผัสสุนทรียะของชีวิตที่มีกลิ่นอายแห่งความยั่งยืนจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกับ The Marvelous Nature ในสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ในสปาและร้านค้าของดีวานา เร็ว ๆ นี้ ได้ที่ King Power, Central World, Emporium, Siam Paragon, Central พัทยา, Central เชียงใหม่, divana scentuara spa, divana nurture spa, divana divine spa, divana virtue spa, dii wellnes med spa และช่องทางออนไลน์ Lazada, Shopee, Line Shopping, TikTok หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Page: divana หรือ Email: divana.products@gmail.com