“มีน – ปิง” เสิร์ฟความฟิน ใน “MEENPING ‘TO THE MOON’ FAN MEETING” ปลื้มหนักงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิต พร้อมฟินคูณสอง ชม “อัยย์ไน๋ พระจันทร์ดวงเดิม” ตอนพิเศษ

จัดเต็มความสุข เสิร์ฟความสนุกให้เป็นช่วงเวลาแห่งความประทับ โดย “มีน - นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และ ปิง - กฤตนัน อัญชนานันท์” 2 นักแสดงขวัญใจชาว Area86 (แอเรียแปดสิบหก) ซึ่งเป็นชื่อเรียกแฟนคลับ จากซีรีส์เรื่อง “อัยย์ไน๋ พระจันทร์ดวงเดิม” ที่ส่งความฟินไปถึงแฟนคลับจนหลงรักตัวละครและซีรีส์เรื่องดัง ให้ได้มาร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆ ร่วมกันในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก “MEENPING ‘TO THE MOON’ FAN MEETING” ที่จัดหนักถึง 2 วัน ในวันที่ 24 -25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ Central World LIVE ให้แฟนคลับนับ 3,000 คนได้แฮปปี้กันขั้นสุด โดยมี ก้อง - กฤษฎิ์ จิระเกียรติวัฒนา กรรมการผู้จัดการ เอ็มช้อยส์ และคุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย ร่วมงานในครั้งนี้เปิดฉากความสุขงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ “มีน -ปิง” ด้วยการรอยยิ้มกับการชมซีรีส์ “อัยย์ไน๋ พระจันทร์ดวงเดิม Special Ep” เป็นที่แรก ผ่านจอใหญ่ให้แฟนคลับได้กรี๊ดและลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของ “อัยย์ - ไน๋” ที่มีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันเพราะไน๋คิดว่าอัยย์รักตัวเองน้อยลง จนเป็นที่มาของความเซอร์ไพร์สที่ไม่คาดคิด แต่ทำเอาแฟนคลับที่อยู่ในฮอลล์ยิ้มกันแก้มปริกับฉากฟินๆ ในตอนพิเศษแฮปปี้กันอย่างต่อเนื่องกับงานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรก ที่แค่ “มีน - ปิง” เปิดตัวเสียงกรี๊ดก็ดังสนั่น พร้อมเอ็นเตอร์เทนแบบสุดตัวด้วยการร้องเพลง ทั้งให้ได้โยกกันเบาๆ ไปกับเพลง ชอบอยู่คนเดียว และรวมถึงเพลงช้าที่มีความหมายอย่างลึกซึ้ง อย่าง สักวันหนึ่ง, ดาว , อาจจะ และ เอาปากกามาวง ที่ทั้งมีน – ปิง ทำได้ดีสุดๆ แต่ที่ดีต่อใจขึ้นไปอีกเป็นการมาเซอร์ไพร์สของ 3 หนุ่ม เพื่อนร่วมค่ายเอ็มช้อยส์ อย่าง “แซม - พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์, กันกัน - กัญจน์ เตียวสุวรรณ และ แม็กกี้ - รชต พิเชฐโชติ” ที่แท็กทีมกันมาโชว์สเต็ปแดนซ์ในเพลง Sugar Rush Ride และ OMG ที่แฟนๆ มีอึ้งในความสามารถ เพราะทุกคนต่างตั้งใจกันเต็มที่เพื่อโชว์ในครั้งนี้ อีกหนึ่งพาร์ทที่ทำให้งานสนุกขึ้นไปอีก กับการเล่นเกมส์บนเวทีที่หัวเราะไปกับความสดใส และความเป็นธรรมชาติของ “มีน - ปิง” พร้อมฝากเพลงความหมายดี You are my everything เพื่อตอบแทนความรู้สึก ความประทับใจ และขอบคุณชาว Area86 ด้วยน้ำตา ที่มาสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของทั้งคู่ในครั้งนี้โดย มีน - ปิง เผยว่า “งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ ตั้งใจซ้อมทุกอย่างมากๆ เพื่อที่จะส่งความสุขไปให้แฟนคลับที่คอยสนับสนุนกันมาตลอด ทั้ง 2 วัน มาคนมาดูถึง 3,000 คน เป็นความรู้สึกที่เกินจะอธิบาย เป็นวันที่มีความสุขและเต็มไปด้วยคนที่รักพวกเราจริงๆ ทุกโชว์เราตั้งใจถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด ทั้งซ้อมร้อง ซ้อมเต้น เพื่อให้เป็นความทรงจำที่ดีไว้คอยคิดถึงกัน และอยากขอบคุณ Area86 แฟนคลับของพวกเราที่ซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันมาเสมอ”ถึงงานแฟนมีตติ้งจะจบลง แต่แฟนๆสามารถรับชมซีรีส์ “อัยย์ไน๋ พระจันทร์ดวงเดิม Special Ep” ทางออนไลน์หลังฉายในงานแฟนมีตติ้ง ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้ บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น ในราคาเพียง69 บาท และติดตามผลงานต่างๆ ของหนุ่มๆ จากค่ายเอ็มช้อยส์ได้ทางยูทูป https://youtube.com/@MILLENNIALSCHOICETH