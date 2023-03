“กรุงศรี” แจงยิบ ปมเงินลูกค้าหาย 3 แสน ชี้ลูกค้าทำธุรกรรมเอง ยันระบบมีประสิทธิภาพ

จากกรณีหนุ่มรีวิวแอปพลิเคชันเก็บเงินจากธนาคารสีเหลือง เงินออกจากบัญชีเองกว่า 3 แสน ขอให้พนักงานช่วยอายัดบัญชีปลายทางกลับบอกทำไม่ได้ แม้ตำรวจจะย้ำว่ามีกฎหมายอายัดได้ สุดท้ายเปลี่ยนพนักงานสามารถทำได้ ผู้โพสต์โอด แอปฯ นี้ขอลาขาดล่าสุดวันนี้ (28 มี.ค.) เพจ “Kept by Krungsri” ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า“ธนาคารขอแจ้งความคืบหน้ากรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องมีการโอนเงินออกจากบัญชีต้นทางผ่านแอปพลิเคชัน Kept by krungsri ล่าสุดวันนี้ (28 มีนาคม 2566) ธนาคารได้เชิญลูกค้าผู้เสียหายเข้าร่วมพูดคุยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่โดยธนาคารได้แสดงหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งพูดคุยและทำความเข้าใจกับลูกค้าผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วธนาคารขอยืนยันว่า จากข้อมูลที่ธนาคารตรวจสอบ พบว่าลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมด้วยตัวเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากระบบของธนาคารถูกแฮก (hack) ตามที่ได้มีการสื่อสารออกไปในสื่อต่างๆ แต่อย่างใด และขอให้ความมั่นใจว่าระบบของธนาคารมีความปลอดภัยและพร้อมที่จะให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในส่วนที่มีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 นั้น ได้ข้อยุติว่าอาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยธนาคารขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากลูกค้าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีได้แจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านมายังช่องทาง Call Center ของธนาคาร ธนาคารได้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการระงับการทำธุรกรรมของบัญชีปลายทางที่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอเอกสารของทางราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับลูกค้าผู้เสียหายให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินตามกฎหมาย โดยให้ลูกค้าผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีปลายทางที่ถูกระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ภาคธนาคารต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ทุกประการธนาคารขอเน้นย้ำว่า แอปพลิเคชัน Kept by krungsi มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งธนาคารขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้เสียหายอย่างเต็มที่”