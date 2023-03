หนุมโอด! เงินหายกว่า 3 แสน พนักงานธนาคารช่วยอะไรไม่ได้ แม้มีกฎหมายให้อายัติบัญชีปลายทางได้

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ รีวิวแอปฯเก็บเงินจากธนาคารกรุงศรี หลังมีการโอนเงินออกจากบัญชีเองในช่วงเวลาประมาณตี 1 ถึงเกือบตี 4 จากยอดทั้งหมด 3 แสนกว่าบาท เหลือเพียง 17,000 บาท โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า“รีวิว แอพ Kept ที่ไม่เก็บ จาก 3แสนกว่า ตื่นมากลางดึกเหลือ 17,000 ตอนนี้ทั้งตัวเหลือ6,000กว่าบาท เพราะสั่งอายัดแอพ Kept ไว้แล้วไม่เคยใช้แอพนี้มำธุรกรรมทางการเงินเพราะเวลาจะจ่ายค่าอะไรเป็นก้อน จะโอนมาอีกธนาคารนึงตอนตี1-4กว่า มีแจ้งมาในเมล์ว่าเรา Login จากแอพ Kept ในมือถือเราเอง และโอนไปยังบัญชี2ชื่อและมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอนจากวันละ1แสนเป็น460,000บาทรายการแรกที่เริ่มโอนคือ 1.18 นาที ยาวไปยันเกือบตี4พอโทรไปที่กรุงศรี กรุงศรีบอกว่าไม่สามารถอายัติบัญชีปลายทางได้เพราะว่าไม่ใช่บัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ ไม่มีสมุด ให้ติดต่อสน.เอาหนังสือตราครุฑแล้วไปติดต่อธนาคารปลายทางเองพอไปถึงสน. พี่ๆตำรวจ สว.สอบสวน เอาโทรศัพท์เราไปคุยเองว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบไหมครับว่าเมื่อวันที่17ที่ผ่านมามีการประกาศใช้กฎหมายที่สามารถอาบัติบัญชีไว้ได้ก่อน 72ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีตราครุฑ ทางเจ้าหน้าที่ Kept และกรุงศรีก็ยังยืนยันว่าทางเราต้องมีหนังสือตราครุฑและไปยืนเรื่องที่ธนาคารปลายทางเอง เพื่อทำการอายัดบัญชี จนพี่ๆตำรวจส่ายหัวพี่ตำรวจก็บอกว่าในเมื่อคุณรู้ว่าเงินมันออกไปไหนคุณก็อายัดไว้สิ ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมจากคนที่ตั้งใจจะเก็บเงินใน Kept เพื่ออย่างน้อยยังได้ดอกเบี้ย ขอลาขาดช่วยแชร์กันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับ ทางเจ้าหน้าที่แบงค์ที่รับเรื่องคนใหม่ โทรมาตั้งแต่เช้าเลยครับแจ้งว่าประสานงานอายัดบัญชีปลายทาง โดยไม่ต้องมีหมายครุฑให้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง และช่วยประสานงานต่างๆให้ คอยโทรตาม รายงานผลตลอด13.58 ผมส่งหมายไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้วครับ รอสำนักงานใหญ่ส่งเรื่องไปตามกฎหมาย”