วันที่ 21 มี.ค. 2566 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง "นิวส์วัน" ในหัวข้อ "บสย. ค้ำสินเชื่อ อุ้ม SMEs เข้มแข็ง"โดย นายสิทธิกร กล่าวว่า บสย. เป็นหน่วยงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของกระทรวงการคลัง โดยกลไกเราเข้าไปช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ขาดหลักประกัน ในการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน บาทบาทชัดเจนมี 2 บทบาท คือ ออกหนังสือค้ำประกันให้กับ SMEs เอง พ่อค้าแม่ขาย ที่ต้องการสินเชื่อและขาดหลักประกัน เป็นการลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ถ้าไปขอสินเชื่อเองและขาดหลักประกัน อาจจะโดนชาร์จดอกเบี้ยที่ 2%ต่อเดือน หรือ 24% ต่อปี ดังนั้นการที่เข้าไปออกหนังสือค้ำประกันใช้แทนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้ผู้ประกอบมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยอาจลดลงเหลือสัก 10% ต่อปีต่อมาบทบาทที่สอง เรามีที่ปรึกษาทางการเงิน ออกแบบมาเพื่อ SMEs ที่ติดต่อเข้ามา โดยแนะนำในการเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสม แนะนำการปรับแผนธุรกิจด้วย ส่วนปัญหาหนี้ธุรกิจจะเข้าไปแนะนำการปรับโครงสร้างหนี้ การเจรจาต่อรองกับธนาคารบสย. ไม่ได้มีหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ แต่เข้าไปเติมเรื่องหลักประกัน ช่วงโควิดตั้งแต่ปี 63 ถึงปัจจุบัน เราเข้าไปค้ำประกันมากกว่า 5 แสนล้านบาท เป็นจำนวนรายมากกว่า 3 แสนราย ใน 3 แสนราย ที่น่าสนใจเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มไมโคร สินเชื่อไม่เกินรายละ 1 แสนบาท มากกว่า 70%สำหรับมาตรการล่าสุดคือ "บสย. SMEs เข้มแข็ง" วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เราแบ่งผู้ประกอบการเป็น 6 กลุ่ม ใน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มไมโคร ผู้ประกอบการขนาดเล็ก สินเชื่อไม่เกิน 2 แสนบาท โดยมี 2 โครงการย่อย1. สตาร์ท อัพ (Start up) สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติทางด้านการเงินมาก่อน ต้องการขอสินเชื่อสัก 10,000 - 1,000,000 บาท 2 ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ปีที่ 3 ถึงปีที่ 10 ชำระค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี2. สมอลล์ บิซ (Small Biz) สำหรับผู้ประกอบการต้องการสินเชื่อรายละ 10,000 - 200,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรกกลุ่มหลักที่สอง คือ SMEs ประกอบด้วย3.สมาร์ท วัน (Smart One) สำหรับ SMEs บุคคลธรรมดา ยื่นขอค้ำประกันต่อราย 200,000 - 40 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก ปีที่ 3-10 จ่าย 1.75% ต่อปี4. สมาร์ท บิซ (Smart Biz) สำหรับ SMEs นิติบุคคล ยื่นขอค้ำประกันต่อราย 200,000 - 40 ล้านบาท เราเน้นค่าธรรมเนียมต่ำมาก เริ่มต้นที่ 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก5. สมาร์ท กรีน (Smart Green) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนสำหรับการปรับปรุงพัฒนา เสริมศักยภาพธุรกิจ สู่ ESG รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยื่นขอค้ำประกันขั้น 1,000,000 - 40 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก6. สมาร์ท พลัส (Smart Plus) เป็นนวัตกรรมค้ำประกัน ใช้คู่กับโครงการที่ บสย. ดำเนินการเอง เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ค้ำประกันสินเชื่อ ยื่นขอค้ำประกัน 1,000,000 - 10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรกโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดวันรับคำขอ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียน บริการรับคำปรึกษา ตรวจสุขภาพทางการเงินฟรี ผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst)