ทัวร์ลง! หนุ่มโสด Take Me Out Thailand ชอบเที่ยวกลางคืน แต่สเปกสาวอยากได้แฟนเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. เพจ "TV Thunder" ได้เผยภาพหนุ่มโสดลุคเพลย์บอยรายหนึ่ง จากรายการ Take Me Out Thailand ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเจ้าตัวเผยสเปกสาวที่ตนชอบว่า "อยากได้แฟนเรียบร้อย และต้องรับให้ได้ที่เราเที่ยวเยอะ เพราะชอบเที่ยวกลางคืนมาก อย่างต่ำอาทิตย์ละ 3 วัน และยังไม่มีแพลนที่จะเลิกเที่ยว"และเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่แชร์กว่า 6,200 ครั้ง และมีคนเข้ามาคอมเมนต์นเป็นจำนวนมาก เช่น ใครจะเอาเธอก่อน ผู้หญิงเรียบร้อยที่ไหนชอบคนเที่ยวทุกคืน , อยู่ต่อหน้า เค้าก็เรียบร้อย รับได้แหละพอแกไป เค้าก็ออกเหมือนกัน แฟร์ๆหน่อยจ้า , ตุ๊กตายางต้องเข้าแล้วป่าววะ , โสดต่อไปนะคะ , ไปดูคลิปในรายการแล้ว แบบคิ้วขมวดเองอัตโนมัติแบบมั่นไรเบอร์นั่น เป็นต้น