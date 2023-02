คาบ้าน! "ฉันเป็นนักเสียดสี" แซะ ป้ายสายสีชมพู "รามอินทรา กม.6" สุดท้ายโดนชาวเน็ตโพสต์สอน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. เพจ "ฉันเป็นนักเสียดสี" ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์ถึงป้ายสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู "สถานีรามอินทรา กม.6" ที่ทางเพจได้ระบุข้อความว่า "บ้านนอกชิบหาย Kor Mor ดูทรงละคนคิดคำก็น่าจะใกล้ปลดเกษียณ ภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะแตก ประมาณนี้"อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวกลับโดนทัวร์ลงคาบ้านจนเละไม่เป็นชิ้นดี เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์อธิบายถึงสาเหตุที่ใช้คำว่า "Kor Mor" โดยได้อธิบายว่า ชื่อสถานี เป็นชื่อเฉพาะ ทับศัพท์ก็ไม่แปลกครับ เหมือนชื่อถนน เราก็ทับศัพท์กัน เช่น ถนนวิทยุ สีลม พรานนก มันเป็นชื่อเฉพาะของสถานที่ตรงนั้น หรือใครใช้ถนนวิทยุว่า Radio Road? จริงๆ ชาวต่างชาติเขาเข้าใจครับ ไม่งงหรอก เขาไม่ได้มองว่าตลกด้วย เขาเข้าใจ แถมเวลาอ่านเวลาถามคนไทย คนไทยก็เข้าใจด้วยทางเพจ "ล่ามญี่ปุ่น l tsuuyakusama" ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า "ในฐานะล่ามเห็นคำนี้แล้วไม่รู้สึกแปลกเลย.. ในการทำงานมีหลายคำที่ต้องแปลตรงตัวแบบนี้อยู่บ่อยๆ อยากให้มองว่าสิ่งสำคัญคือทุกคนไม่ว่าจะคนไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง เรียกสถานที่นี้แล้วจะเข้าใจตรงกันรึเปล่ามากกว่าค่ะ งงว่าการแปลแบบนี้ถูกเชื่อมโยงไปถึงว่าเป็นคนใกล้เกษียณได้ยังไง""เสียดสี คนวัยใกล้เกษียณ และคนที่อยู่ไกลจากเมืองใหญ่ ได้เสร่อมาก... กม.6 หรือ กม.8 ในที่นี้เป็นชื่อชุมชนไปแล้ว มันคือชื่อเฉพาะ คงตลกมาก..ถ้าป้าย ทุ่งครุ เปลี่ยนเป็น Kru field, สุขาภิบาล 3 เปลี่ยนเป็น Sanitary 3 ป้ายสะพานควายเปลี่ยนเป็น Buffalo Bridge..ซึ่งการเขียนทับศัพท์ชื่อเฉพาะนั้นย่อมถูกแล้ว เพราะเขาต้องการสื่อสารให้ รู้เรื่อง เข้าใจตรงกัน ไม่สับสน ถ้าฝรั่งเรียกแท็กซี่ ไป Chili paste district คงไปไม่ถึงบางกะปิแน่ๆ เห็นเพจ Krupumcu อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่อักษรจุฬาฯ ก็ยังไม่ตั้งเพจว่าทิชเชอร์ปุ้มเลย ตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้ว และเป็นอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่แตกฉานยิ่งนัก และอีกหลายๆ เพจที่สอนภาษาอังกฤษ ก็ใช้ทับศัพท์ชื่อเพจซึ่งเป็นชื่อเฉพาะ""ต้องแบบ.. my dad is โกง .. งี้ปะ""ดีครับ ได้เคสไปสอนเด็ก ไม่ใช่เรื่องป้าย แต่เรื่องวุฒิภาวะและความแถของแอดมิน""ถ้ามองในมุมนักท่องเที่ยว มันง่ายในการสื่อสารกับคนท้องถิ่นมากกว่า""อาจจะไม่ถูกใจ เเต่บางครั้งมันทำให้เข้าใจง่ายนะ นัยคือภาษาคาราโอเกะอะ เวลาต่างชาติมาอ่านเเล้วต้องสื่อสารกับคนไทย ไม่งั้น สถานีสะพานควาย คงเป็น buffalo bridge ละ""สำหรับเรา เราว่ามันขึ้นอยู่กับว่า บริบท ถ้ามันเป็นชื่อจำเพาะ ที่ถ้าแปลแล้วอาจจะทำให้งงๆ กว่าเดิมรึเปล่า เหมือนพวก Wat Arun ก็แปลเป็น Arun Temple ได้ จะแปลแบบไหนก็เข้าใจ จะทับศัพท์หรือแปลคำว่าวัด เพื่อให้เข้าใจง่ายก็ได้ แต่กรณีที่มันเป็นชื่อสถานี แล้วสถานีนั้นไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญๆ เหมือนพวก Royal forest department / victory monument ก็น่าจะทับศัพท์เป็น kor mor 8 ได้นะคะ เพราะ กม.8 ไม่ใช่ชื่อสถานที่ แต่เป็นแค่พื้นที่รอบๆ ที่คนตั้งชื่อขึ้นมาเฉยๆ""จริงๆ ใช้ได้นะครับ ไม่ผิด เพราะถือว่า กม. เป็นวิสามานยนาม เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของสถานีนั้นไปแล้ว เหมือนกับชื่อสถานี แยก คปอ. แต่ที่อยากติ คือ เสียงสระออ ตามหลัก "การถอดเสียงภาษาไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตฯ" จะใช้แค่ /o/ เท่านั้นไม่ต้องมี /r/ ซึ่งหลักการถอดเสียงดังกล่าวราชบัณฑิตฯ ใช้ครอบคลุมชื่อสำคัญๆ ต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้า MRT หรือ BTS ทุกสถานี เท่าที่สังเกตมาจะมีชื่อสถานีไม่กี่สถานีที่หลุด QC การถอดเสียงตามหลักดังกล่าว รวมไปถึงชื่อสถานีนี้ด้วย""เสียดสีได้ แต่ต้องเสียดสีอย่างมีทักษะนิสนุงนะ""โง่แล้ว อวดฉลาดเป็นแบบนี้ เวลาต่างชาติไปถามคนไทยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ แบบนี้แหละ ถามได้ ตอบได้ จะแซะเขาโดยอคติ ผลคือ แสดงภูมิความโง่ยิ่งกว่าใคร การมีโซเชียล การมีอินเทอร์เน็ต ไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้นเลยจริงๆ บางทีบ่งบอกถึงความโง่อีกด้วย""เป็นชื่อเฉพาะ ทับศัพท์ก็ถูกแล้ว อีกอย่างเขาตั้งใจให้ชาวต่างชาติสื่อสารกับคนไทยทั่วไปที่อาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษมาก Ramintra Kilometer 6 or KM 6? คนไทยทั่วไปอาจจะงง ใช้ Ramintra Kor Mor 6 เข้าใจเลย ไม่เห็นเป็นไรนะคะ"