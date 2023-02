Hero Motors จากอินเดีย เปิดโรงงานผลิตเกียร์สุดทันสมัยที่ไทยตั้งเป้าผลักดันอาเซียนเป็น Hub ยานยนต์ระดับโลก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 Mr. Pankaj Munjalประธาน Hero Motors Company (HMC) Group พร้อมเเขกผู้มีเกียรติ Mr. Andreas Schuster-Woldern รองประธานฝ่ายจัดซื้อและเครือข่ายซัพพลายเออร์จาก BMW เเละผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานของบริษัทฮีโร่มอเตอร์ไทย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของฮีโร่มอเตอร์ในการขยายตลาดระดับโลก และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับสู่การเป็นซัพพลายเออร์ที่ครบวงจร เตรียมพร้อมนำเสนอโซลูชั่นด้านระบบส่งกำลังที่ดีที่สุด ป้อนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) เเละรถยนต์ไฟฟ้า (EV)“โรงงานผลิตที่ทันสมัยแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Localization เราทำความเข้าใจและพัฒนาระบบส่งกำลังให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับตลาดในประเทศ รวมทั้งเจาะตลาดโลก เรามองว่า E-Mobility คืออนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ระดับโลก ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนส่งออกรถยนต์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มียอดผลิตมากกว่า 4 ล้านคันต่อปี เรารอคอยที่จะส่งมอบบริการที่ดียิ่งกว่าให้กับลูกค้าที่มีอยู่ของเราในภูมิภาคนี้ รวมทั้งคว้าโอกาสจากตลาดยานยนต์ที่กำลังเติบโตในอาเซียน” Mr. Amit Gupta ซีอีโอของฮีโร่มอเตอร์ กล่าวทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่ของฮีโร่มอเตอร์ไทย เป็นโรงงานระดับโลกที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และจะเริ่มสายการผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยมีกำลังการผลิตชุดเกียร์ประมาณ 25,000 ชุด และส่วนประกอบชุดเกียร์ 1.2 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสามารถขยายกำลังการผลิตได้เกือบ 3 เท่า โดยโรงงานแห่งนี้ติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ด้วยสายการประกอบแบบกึ่งอัตโนมัติ, ระบบการขึ้นรูปเกียร์ทั้งแบบ Soft และ Hard ภายในโรงงาน, กรรมวิธีทางความร้อน (Heat treatment) พร้อมการทดสอบระบบส่งกำลังแบบ End-of-Line, มี EDU และ Engine requirements ตามขั้นตอน ด้วยความเชี่ยวชาญของ Hewland เกียร์ยี่ห้อดังระดับแนวหน้าของโลก โรงงานแห่งนี้พร้อมจะนำเสนอโซลูชั่นระบบส่งกำลังแบบ “build-to-print”, “design-to-cost” and “custom-made” ให้กับผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEMs) อีกด้วยด้าน Mr. Andreas Schuster-Woldern รองประธานฝ่ายจัดซื้อเเละเครือข่ายซัพพลายเออร์จาก BMW กล่าวในฐานะพันธมิตรที่ร่วมธุรกิจกับฮีโร่มอเตอร์มาอย่างยาวนานว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ฮีโร่มอเตอร์ได้ขยายศักยภาพการผลิตผ่านโรงงานแห่งใหม่นี้ เมื่อพิจารณาจากความใกล้ชิด ตลอดจนผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดส่งระดับสูง เราเชื่อว่าโรงงานแห่งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือของเราไปอีกขั้นหนึ่ง”ขณะที่ Mr. David Hancock ซีอีโอเเละประธานของ Enviolo เสริมว่า “เรากำลังจัดหาระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ราวครึ่งล้านชุดจากฮีโร่มอเตอร์ พวกเขาปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่กล่าวไว้ผ่านการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่มีขาดตอนแม้เเต่ในช่วงที่มีโรคระบาดใหญ่ไปทั่วโลก”ด้าน Mr. Chandra Shekhar Mittal ซีโอโอของแผนก Gears and Transmission ของฮีโร่มอเตอร์ กล่าวแสดงความมั่นใจว่า “เนื่องจากธุรกิจของลูกค้าเราที่มีอยู่ทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่เราเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานที่อินเดียในทุกๆ ปี เราจึงสามารถดำเนินกลยุทธ์แต่ละระดับเพื่อขยายศักยภาพการดำเนินงานของเราในอาเซียน และในปัจจุบันแม้จะมีความท้าทายจากโรคระบาด แต่เราก็สามารถดำเนินการเปิดโรงงานได้ตามแผนที่ตั้งไว้”ฮีโร่มอเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของ HMC Group (www.hmcworld.co.in) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ โดยมีความสนใจพิเศษในส่วนประกอบยานยนต์, e-mobility จักรยานยนต์ ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีกระดับพรีเมียม โดย HMC Group มีสินทรัพย์กว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ และมีพนักงานมากกว่า 7,500 คนทั่วโลก ภายใน Hero Cycles ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ZF Hero Chassis Systems Pvt. Ltd และ Munjal Kiriu Industries Pvt. บริษัทธุรกิจบริการ Munjal Hospitality และบริษัทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านระดับหรูหรา Oma Livingบริษัทฮีโร่มอเตอร์ (www.heromotors.com) ทำธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ ธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไปยังลูกค้าที่มีชื่อเสียงในยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยฮีโร่มอเตอร์ประกอบด้วย 3 แผนก ได้เเก่· Transmission – ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยระบบส่งกำลัง เกียร์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจประมาณ 85% อยู่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอาเซียน โดยมีฐานการผลิตในอินเดีย (Hero Motors Limited) สหราชอาณาจักร (Hewland Engineering) และอาเซียน (Hero Motors Thai)· Bike Power Train – ผลิตภัณฑ์ CVTs สำหรับ E bike, มอเตอร์ในระบบขับเคลื่อน HYM และระบบ EDU ที่ครบวงจรในระบบ Hero EDU ปัจจุบันธุรกิจเน้นการส่งออกทั้งหมดโดยมีฐานการผลิตอยู่ที่อินเดีย ซึ่งแผนงานต่อไปคือการขยายธุรกิจจัดตั้งโรงงานในยุโรป· Alloys & Metallics – การดำเนินงานหลักอยู่ในอินเดียเพื่อรองรับลูกค้าในประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ HM ได้จัดตั้งโรงงานที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะผสม และกำลังทำงานร่วมกับลูกค้าในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับโครงการรถยนต์ EV