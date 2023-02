FBS จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 14 ปี จัดโปร “FBS Ultimate Trading Birthday Celebration” ลุ้นรับของรางวัลใหญ่

FBS โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนในชุมชนเทรดเดอร์ให้เข้าร่วมโปรโมชัน FBS Ultimate Trading Birthday การเฉลิมฉลองที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านมีโอกาสลุ้นรับรถยนต์ Mercedes-Benz CLA-Class และรางวัลอันทรงคุณค่าอื่น ๆ







FBS

FBS Ultimate Trading Birthday จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม ถือเป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับที่จะมารวมตัวกันและเฉลิมฉลองความหลากหลายและความสำเร็จของชุมชนของ FBSไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรที่ชำนาญหรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเทรด FBS ก็ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกคนให้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองผ่านทางเว็บ Personal Area, แอป FBS Personal Area หรือแอป FBS Trader เริ่มเทรดและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสุดยิ่งใหญ่นี้ บอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะได้กลับบ้านมือเปล่าโปรโมชัน FBS Ultimate Trading Birthday มีรางวัลการันตีให้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยสามารถรับรางวัลการันตีได้ เพียงแค่สะสมตั๋วซื้อขายให้ครบห้าใบเท่านั้น ซึ่งจะได้รับตั๋วหนึ่งใบต่อหนึ่งล็อตที่ปิดได้ เมื่อคุณสะสมตั๋วได้ครบห้าใบแล้ว คุณสามารถเลือกรับของขวัญได้จากหลากหลายรายการของเรา ประกอบด้วย เงินรางวัล บทวิเคราะห์ระดับ VIP หรือการขอคำปรึกษาส่วนตัวกับนักวิเคราะห์ทางการเงินของ FBSความสนุกไม่ได้หยุดลงเพียงเท่านี้ ด้วยเทรดเดอร์ของ FBS กว่า 27 ล้านราย ผู้เข้าร่วมทุกคนมีโอกาสชนะรางวัลใหญ่ในการจับรางวัลในวันที่ 17 มีนาคม 2023 เวลา 13:00 น. GMT+2 FBS จะทำการจับฉลากรางวัลสุดหรูมากมายท่ามกลางเทรดเดอร์ทุกรายที่มาเข้าร่วมใน FBS Ultimate Trading Birthdayผู้เข้าร่วมโปรโมชันจะมีโอกาสได้รับรางวัลชั้นนำมากมาย:แล็ปท็อป MacBook Air 13แท็บเล็ต iPad Pro 11สมาร์ตโฟน Xiaomi Redmi Note 11 Pro+แท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S6 Liteแล็ปท็อป Lenovo Yoga 7i Gen 7แล็ปท็อป Dell XPS 13สมาร์ตโฟน iPhone 14 Proสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy Z Fold3หูฟัง AirPods 3สมาร์ตโฟน Xiaomi Redmi Note 12 Proหูฟัง Mi True Wireless Earbudsรางวัลใหญ่สุด ได้แก่ รถยนต์ Mercedes-Benz CLA-Classผลการจับฉลากจะประกาศบนเว็บไซต์ FBSเข้าร่วม FBS Ultimate Trading Birthday เพื่อเฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์และรับรางวัลสุดหรูเป็นแบรนด์ระดับสากลที่มีอยู่ในกว่า 150 ประเทศ บริษัทอิสระหลายแห่งที่ได้รวมกันเป็นหนึ่งภายใต้แบรนด์ FBS ต่างทุ่มเทเพื่อลูกค้าและมอบโอกาสให้พวกเขาได้ทำการซื้อขาย Margin FX และ CFDsFBS Markets Inc. – ใบอนุญาต IFSC/000102/310Tradestone Ltd. – ใบอนุญาต CySEC เลขที่ 331/17 ใบอนุญาตชั่วคราว FCA 808276Intelligent Financial Markets Pty Ltd – ใบอนุญาต ASIC เลขที่ 426359