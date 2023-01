FUCHS เปิดตัว FUCHS TITAN GT1 FLEX C23 รุกตลาดน้ำมันหล่อลื่นเมืองไทยเต็มตัว

กล่าวว่าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงสุดลิขสิทธิ์เฉพาะของฟุคส์ ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีเอกลักษณ์ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ความแรงเต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ที่ผ่านมาตรฐานเกรดสูงสุดหรือและช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และมีรอบการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนาน ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล รถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการติดตั้ง DPF เครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG และ NGV ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ชั้นนำ ทั้ง Mercedes-Benz, BMW, OPEL เป็นต้น และเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในเอเชียอีกด้วย จึงทำให้ลูกค้าขับขี่ได้อย่างมั่นใจ เต็มสมรรถนะเครื่องยนต์ พร้อมทั้งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้อยู่ได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ ฟุคส์ ยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้น้ำมันเชื่อเพลิง ลดการใช้น้ำมันเครื่อง ลดการเปลี่ยนชิ้นงานจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ ซึ่งฟุคส์ได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว (Carbon-neutrality) โดยตั้งแต่ปี 2010 เรามีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกระบวนการผลิตไป 30% นอกจากนั้นเรายังมีสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิตมากกว่า 25% เพื่อมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด ฟุคส์ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นอันดับ 1 ในตลาดน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษโดยนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเยอรมัน มาตรฐานระดับโลก ครบทุกประเภทการใช้งานครอบคลุมรถทุกประเภท อาทิ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหม้อน้ำ จารบี เป็นต้น และหวังที่จะสร้างแบรนด์ TITAN GT1 ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รู้จัก ผ่านการทำกิจกรรมการตลาดทั้ง Online และ Offline โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคผ่านการทดลองใช้ เพื่อสัมผัสความแรงเต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการขับที่สนุกกว่าเดิม พร้อมผลักดันการสื่อสารการตลาดผ่านทาง digital marketing และ below the line ตามพื้นที่สำคัญของประเทศไทยนอกจากนี้ บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ ฟุคส์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านร้านค้าปลีกกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ และการจัดจำหน่ายผ่านอู่ซ่อมรถอิสระ อู่ซ่อมรถมาตรฐาน ร้านค้าอะไหล่ และร้านค้าน้ำมันทั่วไป ผ่านตัวแทนจำหน่าย บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) รวมทั้งการจัดจำหน่ายทาง Online Official Store ในนาม Fuchs Lubricants Thailand ทาง Shopee: https://shp.ee/bz2zqde และ Lazada: https://s.lazada.co.th/s.iI1GG ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ https://www.fuchs.com/sea/th/