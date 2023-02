DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก พร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง

DGA จัดงาน “Connect to be Better” เปิดศักราชใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย แสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน นำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) กล่าวว่า เราเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ภายใต้ความท้าทายที่จะทำให้ DGA เป็นองค์กรที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากกว่าพูดแค่เรื่องเทคโนโลยี โดยเราเน้นการสร้างคุณค่าองค์กรให้พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยและประเทศให้ดีและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งการวางกลยุทธ์ใหม่นี้ทำให้องค์กรเราเห็นตัวตนที่ชัดเจนขึ้นว่าคน DGA จะต้องมีพันธุกรรม หรือ DNA ของการเป็น “Smart Connector” หรือผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ และพร้อมทำงานเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมา DGA มีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงบริการภาครัฐกว่า 80 บริการเพื่อให้บริการประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งมียอดการใช้งานสะสมกว่า 3.8 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรับบริการรัฐได้ผ่านช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย ในขณะที่ SME หรือภาคธุรกิจก็ได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐกว่า 95 ใบอนุญาต ผ่าน bizportal.go.th ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น และเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา DGA เดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดตัวระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้รวดเร็ว โดยมีเป้าหมายยกระดับ อปท. จำนวน 400 แห่งให้ได้ในปี 2566 ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นบทบาทที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ DGA ที่เป็น “Smart Connector” เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลส่งผลให้ประเทศไทยได้อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่จัดสำรวจโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า การทำให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนั้นยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่าสุด DGA ได้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 โดยเป้าหมายในปีนี้คือ ภาครัฐต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐแบบ 100% เชื่อมโยงและพัฒนาบริการที่สะดวก ใช้ง่าย เข้าถึงประชาชนและภาคธุรกิจให้เป็น One Stop บริการภาครัฐแบบ 100% โดยทำไปพร้อมกับการพัฒนา Digital Skill ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดย DGA มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย E-Government Development Index (EGDI) Ranking ให้อยู่ที่อันดับ 40 ของโลกให้ได้ภายในปี 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Value ขององค์กร นั่นคือ “รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) ยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยให้ดีและทันสมัย (Smart Life) ยิ่งขึ้น”และภารกิจงานด้านรัฐบาลดิจิทัลนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรือธงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เทียบเท่าสากล โดย DGA ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอแผนงานดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนทั้งสิ้น 78 โครงการ จาก 51 หน่วยงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,523.9110 ล้านบาท ตามที่ DGA นำเสนอ หลังจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจะจัดส่งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามลำดับต่อไป” ดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้าย“DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น เราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ เราต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เราอยากเห็นประเทศของเราทันสมัย ก้าวหน้าทันโลก เพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคน และเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีอยู่จริง ทำได้จริง”