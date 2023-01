ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ! ของรางวัลแชมป์ The Star 2022 ได้แค่คอนโดพร้อมอยู่ 1 ปี แถมไม่มีเงินรางวัลให้

หลังจาก เวที "ค้นฟ้าคว้าดาว The Star 2022" การแข่งขันประกวดร้องเพลงเวทีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่ง เจมส์ เจตพล กนิษฐชาต เป็นผู้คว้าแชมป์สามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันนับพันคน คว้าตำแหน่งเดอะสตาร์ไปครองได้ในที่สุด โดย ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยชวดฝันจาก The Star 10 ในปี 2556ต่อมา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. เพจ "อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก" ได้ออกมาโพสต์ถึงของรางวัลสำหรับแชมป์ The Star 2022 ว่าน้อยไปไหม ซึ่งผู้ชนะได้เพียงได้ถ้วยรางวัล กับคอนโดพักฟรี 1 ปี จากผู้สนับสนุน และได้งาน แต่ไม่มีเงินรางวัล โดยทางเพจระบุข้อความว่า "รางวัลคือคอนโดพร้อมอยู่ 1 ปี คือให้ยืมอยู่ ได้โทรฟี่ไปเลย (ใจดีมาก) ดูแพงอยู่นะ แบบนี้น่าจะหลายร้อยเลย ได้เป็นศิลปิน เอาดีๆ น่าให้ตังสักหน่อยนะ หมื่นสองหมื่นก็ยังดีนะ ช่องวันไม่มีงบเลยเหรอ #thestar"สำหรับ โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่วิจารณ์ถึงของรางวัลเป็นจำนวนมาก เช่น ให้แข่งเอาสังคมเหรอ , ครบ1ปี แล้วไปอยู่ไหนเอ่ย น้ำตาจะไหล , เขาประกวดหาอาสาสมัครหรือเปล่า , ให้อยู่ฟรี 1 ปี ตลกดี เอาค่าเช่าที่ให้อยู่ฟรี มาเป็นเงินรางวัลยังดีกว่าอีก , ขี้เกียจเก็บของ ย้ายของ , อารมณ์แบบ เหมือนสมัครงานได้แล้วเค้ามีแฟลตให้อยู่ฟรีระหว่างทำงาน เป็นต้น