งานดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด! “มารีน่า อบราโมวิช” ศิลปินระดับโลก เตรียมบรรยายพิเศษในงาน BAB 2022

ครั้งนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตให้กรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม พร้อมการบรรยายสุดพิเศษจาก มารีน่า อบราโมวิช ศิลปินคอนเซปชวลและเพอร์ฟอร์มแมนซ์ ชาวเซอร์เบียน หนึ่งในศิลปินชั้นนำที่ร่วมจัดแสดงผลงานผู้อำนวยการศิลป์ของบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า มารีน่า อบราโมวิช เคยร่วมแสดงผลงานกับบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ มาถึง 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกในปี 2018 และครั้งที่ 2 ในปี 2020 ซึ่งมารีน่าถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ มาโดยตลอด โดยร่วมให้คำแนะนำทั้งการจัดแสดงผลงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆศิลปินคอนเซปชวลและเพอร์ฟอร์มแมนซ์ ชาวเซอร์เบียน กล่าวถึงผลงานที่นำมาร่วมจัดแสดงในงาน BAB 2022 ไว้ว่า ผลงานของเธอจะดีลกับความขัดแย้งอยู่เสมออยู่แล้ว ซึ่งเมื่อจะแสดงถึงความขัดแย้ง เธอจะมองหาไปที่จุดกึ่งกลางของมัน มันมีคำพูดเก่าแก่ของซูฟี (Sufi) ที่บอกว่า “สิ่งที่แย่ที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุด” เมื่อเราท้าทายกับขีดสุดของร่างกายและจิตใจแล้ว เราจะสามารถพาตัวเองไปสู่จุดที่อยู่อีกขั้วหนึ่ง แล้วเราจะพบกับความสงบและสันติสุขโดยครั้งนี้ มารีน่านำแสดงผลงานวิดีโอ 9 ชิ้นที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับธีม CHAOS : CALM (โกลาหล : สงบสุข) โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ โกลาหล (Chaos) ซึ่งประกอบไปด้วยงานของฉันคือ AAA-AAA, Sea Punishing, 8 Lessons on Emptiness, The Scream, and Dragon Head และส่วนสงบสุข (Calm) จะมีผลงาน City of Angels, Boat Emptying, Stream Entering 2, The Kitchen และ The Current” รวมถึงนำ 2 ผลงานที่เคยมาสร้างสรรค์ในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนกลับมาร่วมแสดงอีกด้วย โดยงานนิทรรศการมีการจัดแสดงบนพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว วัด และสถานที่สาธารณะ ระหว่างเดือนตุลาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023มารีน่า ให้ความเห็นทั้งนี้ยังเตรียมจัดการบรรยายสุดพิเศษภายใต้หัวข้อ “History of Long Durational Work and MAI” หรือ “ประวัติการแสดงแบบต่อเนื่อง และสถาบันมารีน่า อบราโมวิช” ว่าด้วยเรื่องราวกว่า 50 ปีที่ผ่านมาที่อบราโมวิชได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกศิลปะการแสดงจากทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม 2023 เวลา18.00 - 20.15 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มารีน่า กล่าวทิ้งท้ายถึงความพิเศษของการบรรยายสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ทาง https://www.ticketmelon.com/bangkokartbiennale/worksofartandmai ราคาบัตร 3,000 / 2,000 / 800 / 300 บาท หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram :