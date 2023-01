โค้งสุดท้าย! งาน "Light Of Life" อลังแสงไฟ กลไก และภาพเงา ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

โค้งสุดท้ายกับนิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงาท่ามกลางอากาศเย็นสบายช่วงปลายปีในงาน “Light of Life” ณ อุทยาน ศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รับชมได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2566งาน “Light of Life” จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง และ ผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ” ซึ่งเป็นการช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบงานศิลปะ (Niche Tourism) ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รักษ์งานศิลป์เป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง ปรับภาพลักษณ์เชียงรายเป็นเมืองให้คนรุ่นใหม่มาเสพศิลป์Light of Life นำเสนอ lighting installation ตระการตารวม 20 ชิ้น โดยศิลปิน 6 คน และสตูดิโอ 4 แห่ง ที่หลงใหลในแสงไฟ มาร่วมกันถ่ายทอดความงามของแสงสีขาว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนสู่สิ่งใหม่Light of Life แบ่งพื้นที่นิทรรศการเป็น 4 ส่วน ได้แก่ชีวิต - ความคิด - ออกเดินทาง - แสง โดยจำลองเส้นทางการใช้ชีวิตตั้งแต่ที่ เราถือกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้ และต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ได้เรียนรู้เติบโต จวบจนก้าวข้ามความท้าทายนอกจากนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ยังมีกาดหมั้วทุกวันเสาร์-อาทิตย์พร้อมมอบความสุขสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเชิญชวนร้านอาหาร ชื่อดังในจังหวัดเชียงรายมาออกร้าน ควบคู่กับวงดนตรีจากเชียงรายและเชียงใหม่กว่าสิบวงพร้อมชมการสาธิตงานศิลปะจากศิลปิน ชั้นครูในจังหวัดเชียงราย นำโดยอาจารย์สุวิทย์ใจป้อม นายกสมาคมขัวLight of Life แบ่งพื้นที่นิทรรศการเป็น 4 ส่วน ได้แก่ชีวิต - ความคิด - ออกเดินทาง - แสง โดยจำลองเส้นทางการใช้ชีวิตตั้งแต่ที่ เราถือกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้ และต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ได้เรียนรู้เติบโต จวบจนก้าวข้ามความท้าทายเชิญดื่มด่ำกับนิทรรศการ Light of Life นิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงาที่บอกเล่าการเดินทางของชีวิตได้ทุกวันอังคาร – อาทิตย์พร้อมนานากิจกรรมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของงาน Light of Life ได้ที่ www.facebook.com/maefahluangartandculturalpark หรือ โทร. 053 716 6057