MEA ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ IEEE Power & Energy Technical Seminar 2023

วันนี้ (10 มกราคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE POWER & ENERGY SOCIETY (THAILAND) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ IEEE Power & Energy Technical Seminar 2023 ในหัวข้อเรื่อง “High Penetration of Distributed Energy Resources (DER) to support Net Zero Emissions by 2050 in Australia” การมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (DER)​ จำนวนมาก เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050 ของประเทศออสเตรเลีย โดย Dr.Daniel Eghbal (SMIEEE, FIEAust, CPEng, RPEQ), Manager Future Network Strategy, Energy Queensland, Australia พร้อมด้วย รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society โดยมีผู้แทนจาก กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบูรณาการการใช้พลังงานทดแทน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสัมมนาจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนโลยี ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการ และกรณีศึกษา ถ่ายทอดให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันยกระดับวิถีชีวิตเมืองมหานครต่อไป โดยผู้เข้าร่วมยังสามารถร่วมงานสัมมนาได้ในรูปแบบ Hybrid Event ทั้ง On Site และ Online อีกด้วย