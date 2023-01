จุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี สำหรับอัปเลเวลของตัวเอง เรียนจบมีใบเซอร์ฯ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. มีรายงายว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้ลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งวิชาที่ว่านี้ก็คือ Essential Grammar for Writing and Speaking หรือ "หลักแกรมมาเบื้องต้นเพื่อการเขียนและการพูด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนและการพูดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้ เพื่อผลิตสื่อวิดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะเปิดให้บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา เข้ามาลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดแค่ 5,000 คนเท่านั้น นอกจากนี้ถ้าทำตามเงื่อนไขครบตอนเรียนจบคอร์ส ก็จะได้รับใบ Certificate of Completion อีกด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลมีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion และรุ่นแรกจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 6 มกราคม 2566 หรือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ เวลา 09.00 น. แต่ถ้าพลาดลงทะเบียนไม่ทัน ก็ยังมีรอบต่อๆ ไปอีก