กลับมาอีกครั้ง! Aihack Thailand 2022 งานแข่งขัน Hackathon เพื่อฝึกตีโจทย์ธุรกิจญี่ปุ่น

บริษัทให้บริการด้านการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการด้านสินเชื่อในประเทศไทย จัดกิจกรรม “Aihack Thailand 2022” งานแข่งขัน Hackathon ด้าน AI/Machine Learning ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมา งานครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง? เรามาเก็บตกกันก่อนอื่นมาเท้าความกันนิดนึง Aihack Thailand 2022 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาผู้มีความเข้าใจด้าน Machine Learning ได้มาประชันฝีมือ สร้างแบบจำลองการคาดการณ์หนี้เสีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นคอยให้คำปรึกษาตลอดการแข่งขันทั้ง 2 วัน แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วันแต่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมก็ปล่อยของกันออกมาอย่างเต็มที่! ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านสุดๆ ภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆ แต่ความหมายลึกซึ้งคือโดยคำๆ นี้มาจากคำว่า AI และ Hackathon (AI + Hackathon = Aihack)คำว่ามาจากแปลว่าในภาษาญี่ปุ่น และยังเขียนคล้ายกับคำย่ออีกด้วย ส่วนหมายถึงกิจกรรมหรือการแข่งขันระยะสั้นที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือนักพัฒนาโปรแกรมร่วมระดมสมองคิดค้นไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ตามโจทย์ที่ถูกกำหนดขึ้น แล้วพัฒนาเป็นโปรแกรมหรือบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแข่งขันผลลัพธ์ที่ได้ รวมกันแล้วจึงเป็นงาน Aihack ที่ให้ผู้เข้าร่วมมาใช้ A.I.ในการ Hack โจทย์ ด้วยความหวังว่าประสบการณ์ตรงนี้ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา A.I. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมในวงกว้างต่อไปแน่นอนว่านอกจากนี้ คำว่า AI ยังเป็นชื่อต้นของบริษัท AIFUL CORPORATION ผู้สนับสนุนใจดีที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมครั้งนี้ โดยบริษัท AIFUL CORPORATION เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีผลประกอบการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนติด TOP 3 ธุรกิจด้านสินเชื่อของญี่ปุ่น และมีบริษัทลูกในประเทศไทยคือบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เช่นกันจุดมุ่งหมายของบริษัท AIFUL CORPORATION คือการเป็น IT Finance Group หรือก็คือการนำเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เข้ามาช่วยลดภาระงานและต้นทุน เพื่อเอื้อต่อการทุ่มแรงไปสนับสนุนบุคลากรในบริษัทได้อย่างเต็มที่ แต่นอกจากนี้ บริษัทก็มีความตั้งใจสนับสนุนกลุ่มเยาวชนด้วยเช่นกัน จึงเกิดเป็นกิจกรรม Aihack Thailand ที่ให้เหล่านิสิตนักศึกษาผู้มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ลองสร้างแบบจำลองโปรแกรมขึ้นมาจริงๆ! และที่สำคัญ กิจกรรมนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในบริษัทเครือ AIFUL CORPORATION หลังจบการแข่งขันด้วยด้วยแรงสนับสนุนจากบริษัท AIFUL CORPORATION ร่วมกับบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) และเสียงตอบรับที่ดีจากนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้การแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ครั้งนี้ทีมงาน Anngle ได้รับเกียรติให้เป็นออแกไนเซอร์จัดงานด้วยงาน Aihack Thailand 2022 นี้จัดเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2022 ที่ตึก 4 อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ให้อนุญาตใช้สถานที่จัดงาน และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้แก่นิสิตในภาควิชา ทำให้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดี มีผู้สมัครเข้าร่วมถึง 45 คน รวม 12 ทีมวันที่ 1 เป็นการเปิดงานแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นกล่าวกับนิสิต ซึ่งใจความตอนหนึ่งคือ “อาจารย์เชื่อว่าการได้ลองจับโจทย์ที่มาจากสนามจริงโลกจริงในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ให้ทุกคนได้ลองท้าทายดู”หลังจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานโดยคุณโอคุยามะ ชินอิจิโร่ Managing Executive Officer จากบริษัท AIFUL CORPORATION ซึ่งมีใจความสำคัญว่า “ขอขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานด้วยดีเสมอมา รวมถึงนิสิตผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่านที่ให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ งานในครั้งนี้ถือเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนรู้ให้กับทุกคนและเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามนโยบาย AIFUL CORPORATION ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และนอกจากนี้ งานนี้ยังถือเป็นโอกาสให้นิสิตผู้สนใจเข้าฝึกงานกับบริษัทเราด้วย ซึ่งเรายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง และขอเริ่มงาน ณ บัดนี้”สำหรับโจทย์ของการแข่งขันครั้งนี้คือจาก Credit Data ของผู้ขอสินเชื่อ แล้วประเมินความถูกต้องด้วย AUC (ค่าดรรชนีวัดความแม่นยำของ Score) โดยมีเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจเช็กและให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาผู้เข้าแข่งขันจะได้รับชุดข้อมูลจากทีมงานเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง แล้วใช้แบบจำลองมาคาดการณ์ข้อมูลหนี้เสีย ซึ่งหลังจากผ่านไปเกือบหมดวัน แต่ละทีมก็ขึ้นมานำเสนอความคืบหน้าของทีมตนใน Mid Presentation สั้นๆ เกี่ยวกับการกำหนดคอนเซ็ปต์ การดีไซน์แบบจำลอง และการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม ซึ่งแน่นอนว่าในการนำเสนอนั้น แต่ละทีมก็ยังเก็บข้อมูลที่เป็นไพ่ตายของตัวเองไว้มิด ทำให้แม้แต่เมนเทอร์เองก็ยังลุ้นเลยว่าทีมไหนจะตีโจทย์แตกได้ก่อนเพื่อนสำหรับวันที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันต่างได้รับข้อมูลที่เป็นโจทย์ตัดสินเพื่อนำมาประมวลผลในแบบจำลองที่สร้างขึ้น แล้วคาดการณ์หนี้เสีย จากนั้นนำเสนอผ่าน Final Presentation ถึงหลักการและเบื้องหลังการสร้างแบบจำลอง ใน Final Presentation แต่ละทีมต่างนำเสนอจุดโฟกัสที่ตนจับมาให้น้ำหนักในการทำโมเดล ซึ่งทุกทีมต่างมีจุดยืนที่น่าสนใจมากทีเดียวจนกรรมการเองก็ยังใช้เวลาสักพักกว่าจะตัดสินได้ระหว่างลุ้นรอผล ทีมงานฝ่าย Human Resource จากบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ก็ขึ้นมาแนะนำโครงการฝึกงาน ซึ่งเปิดรับผู้ที่สนใจงานด้าน Data Analytic, Graphic Design และ Programming พร้อมให้นิสิตผู้กำลังฝึกงานในปัจจุบันและเป็นผู้เข้าแข่งขัน Aihack เมื่อปี 2021 ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟัง และแล้วก็ถึงเวลาประกาศผล!ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปด้วยคะแนน AUC ที่นำลิ่วก็คือ “Strawberry Salad” โดยได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท อันดับ 2 ได้แก่ทีม “Not Suitable for Weeb” ที่ทำคะแนนได้เยี่ยมอีกเช่นกันและรับเงินรางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือทีม “Suai” ที่ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและมีไอเดียสร้างสรรค์ ซึ่งได้ยินกรรมการกล่าวชมเชยว่าเป็นการนำเสนอที่ฟังแล้วว้าวมากทีเดียวนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ SNS Contest สำหรับโพสต์ที่ติดแฮชแท็ก #aihackth2022 ในโซเชียลมีเดียและมียอดไลก์ยอดแชร์สูงสุด มีเงินรางวัลมอบให้เป็นจำนวน 10,000 บาทอีกด้วยส่งท้ายกิจกรรมดีๆ ด้วยคำพูดปิดงานจากคุณฟุคาดะ ยูจิ CEO จากบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ กล่าวขอบคุณผู้เข้าแข่งขันที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเอ่ยว่าตนรู้สึกทึ่งกับผลงานของแต่ละทีมมาก และยินดีหากสนใจมาเข้าฝึกงานกับบริษัทและขอขอบคุณคุณโอคุยามะ ชินอิจิโร่ Managing Executive Officer จากบริษัท AIFUL CORPORATION กล่าวขอบคุณทุกทีมที่พยายามอย่างเต็มที่ คิดว่าเมื่อเจอกับชุดข้อมูลโจทย์ที่สะท้อนธุรกิจการเงิน หลายทีมน่าจะได้รับรู้ว่าชุดข้อมูลในสนามจริงนั้นมีความซับซ้อนและต้องนำมาจัดระเบียบอย่างมากก่อนนำไปสร้างแบบจำลองแต่ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดี รวมถึงกล่าวว่าตนเพลิดเพลินกับการนำเสนอสุดสร้างสรรค์ของทีม Suai มาก จึงยกให้ทีมนี้เป็นทีมที่นำเสนอดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดหลังจบงานก็มาคลายเครียดกันด้วย After Party ที่สนับสนุนความอร่อยโดยร้าน Fukuichiแม้จะเป็นงานแข่งขันที่จัดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 วัน แต่ทุกคนก็เต็มที่กับงานมากๆ ทำให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเมนเทอร์ผู้ให้คำปรึกษาตลอดการแข่งขัน ขอขอบคุณพิธีกรที่มาช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศภายในงานให้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผู้ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ เต็มไปด้วยสาระและความรู้ด้วยค่ะสามารถชมภาพบรรยากาศและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook: Aihack Thailand -AI Hackathon Instagram: aihackth