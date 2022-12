คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนชมสังขารพญานาค หรือ "ฟันกรามช้าง" ที่งาน Night at the museum

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. เพจ "Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University" ซึ่งเป็นเพจของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เชิญชวนประชาชนชมสังขารพญานาค (หรือ "ฟันกรามช้าง" ของจริง) ที่งาน Night at the museum ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. (เริ่มงาน 17.00 น. เฉพาะวันที่ 16 ธ.ค.) สำหรับการเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน, รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม และต่อรถจุฬาฯ Shuttle Bus, รถเมล์ (สาย 16, 29, 34, 36, 47, 50 และ 93) ลงป้ายหน้าสนามพระบรมรูป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีที่จอดรถบริการฟรีในคณะวิทยาศาสตร์ (วันที่ 16 ธ.ค. เริ่มจอดได้เวลา 18.00 น. ส่วนวันที่ 17-18 ธ.ค. เริ่มจอดได้ตั้งแต่เที่ยง)