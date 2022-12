DJSI ชู "ซีพี ออลล์" หนึ่งเดียวของไทยใน DJSI World กลุ่ม Food & Staples Retailing ปี 2022 การันตีองค์กรยั่งยืนระดับโลก 6 ปีต่อเนื่อง

สำหรับในปีนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยังคงได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2017-2022) และกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรเดียวของประเทศไทยในกลุ่มดัชนี DJSI World ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการเป็น “องค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลก” ซึ่งมาจากการให้ความสำคัญต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมานายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Heart (Governance and Economic) Health (Social) และ Home (Environmental) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติด้วยการกำกับดูแลที่ดี เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีนี้ ซีพี ออลล์ มีผลดำเนินการสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อม มาจากความจริงจังในการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลก ผ่านกลยุทธ์ 7 Go Green โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายใน พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน พ.ศ. 2593“กลยุทธ์ 7 Go Green ถูกขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทางหลัก ได้แก่ Green Store การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Logistic การดำเนินงานด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Packaging การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Green Living การปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติส่งมอบต่อแก่ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต”“ขณะเดียวกัน ภายใต้ปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน ซีพี ออลล์ยืนหยัดเคียงข้างชุมชนและสังคมในทุกวิกฤต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมไทยมีความสุข ผ่านการสร้างคุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริม SME และเกษตรกรที่มีกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้ช่องทางจำหน่าย และให้การเชื่อมโยงเครือข่ายในการขับเคลื่อน และที่ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากพนักงานทุกคน ทุกระดับร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กำกับดูแลกิจการด้วยความสุจริต โปร่งใส เคารพกฎหมาย และมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชัน จนกลายเป็นธรรมาภิบาลประจำใจของคนซีพี ออลล์ ทุกคน จึงสามารถกล่าวได้ว่าเรามี ESG in process ในการทำงานทั้งระบบ” นายยุทธศักดิ์กล่าวเสริม